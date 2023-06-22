Революция в «Амуре» — миф. Там хотят избавиться от клейма лузеров, но проблемы остаются

Нынешнее межсезонье в КХЛ впервые за многие годы не выступает фестивалем скуки и застоя. Игроки активно меняют клубные прописки, менеджеры жонглируют тренерами. Да, как правило, новых имён главная лига страны нам не дарит, но следить за перемещениями аксакалов удовольствие не менее интересное. И главное, как же не вспомнить про очередное возвращение в чемпионат первого немосковского чемпиона — «Лады». Событий масса, тут уж сами выбирайте, какой инфоповод вызывает наибольшие эмоции и будоражит разум в ожидании сентября.

Если выбирать один из клубов, который взорвал информационную повестку в это межсезонье, то подавляющее число людей назовут «Амур» и будут правы. Разве что СКА можно поставить в один ряд с хабаровчанами, но сегодня заострим внимание на дальневосточном клубе, поставившем в недавнем прошлом цель завоевать Кубок Гагарина к 2026 году.

Минувший сезон для хабаровчан получился неоднозначным и как минимум дискуссионным. Кто-то считает, что очередной год без весенних матчей на вылет априори не может считаться признаком для гордости, а кто-то не мыслит одним лишь спортивным результатом, заглядывая вовнутрь пертурбаций, которые происходили в команде Вадима Епанчинцева. Я скорее разделяю вторую точку зрения.

Вадим Епанчинцев Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

«Амур» наконец-то проявил себя не как закостенелый клуб с консерваторскими идеями, а добавил к себе зрительского интереса путём приглашения в свои ряды перспективой молодежи. Лихачёв, Гребёнкин и Дубакин – это те парни, которые при должном развитии через пару лет способны стать если не хедлайнерами лиги, то как минимум заметными игроками. Безусловно, их прогресс был бы невозможен без Вадима Епанчинцева, вернувшегося в лигу после вояжа в ВХЛ, где он стал чемпионом с бывшим участником КХЛ «Югрой». Перед дедлайном команду усилил Станислав Бочаров, ставший игроком, добавившим харизмы, опыта и прочности коллективу с Дальнего Востока. Благодаря этим парням во главе, конечно же, с Иваном Николишиным команда до конца боролась за попадание в заветную восьмёрку, причём не сваливалась на упрощение игры, а, наоборот, искала нестандартные пути в зоне атаки, чем и приковывала внимание нейтральных болельщиков.

Итог сезона для команды был признан неудовлетворительным. Епанчинцева сняли, и послание руководителей «Амура» читалось под каждым высказыванием работника клуба: «Команда будет другой. Задачи выиграть Кубок к 2026 году никто не отменял». Но, как показывает время, к переменам нужно подходить ответственно и как минимум добросовестно.

Иван Николишин Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

До сих пор клуб не подписал новый контракт с лидером Иваном Николишиным, который находится в статусе ограниченно свободного агента. Контракт, предложенный «Амуром», он подписать не готов, потому что руководство до сих пор не выплатило Ивану компенсацию за перенесенную операцию, оплаченную им из собственного кошелька. Между клубом и игроком была устная договоренность, что все затраты компенсируются, но сейчас «Амур» предлагает эту сумму включить в контракт хоккеиста. То есть договоренности нарушаются людьми, которые их и обозначали. Не кажется ли, что подобные действия не приемлемы для организации, стремящейся быть солидной и с которой бы многие считались? Вопрос, как кажется, риторический.

Теперь из-за этого инцидента «Амур» может лишиться первого центра. Какой-нибудь вариант из Северной Америки Николишин наверняка найдёт, отыграет там пару лет, вернётся в Россию в статусе неограниченно свободного агента и будет вправе уже сам выбирать команду. И очень вероятно, что хабаровский клуб в его списках будет значиться одним из последних. Возможен ли такой вариант? Вполне. Что сказать? Впору задуматься менеджменту, стоит ли портить отношения с одним из ведущих российских центров?

Почему-то в клубе решили многие моменты неудач взвалить на плечи главного тренера Епанчинцева, хотя он если уж не выжал воду из камня, то совершил близкое к этому. Его команда смотрелась симпатично и далеко не безнадежно во второй половине сезона, когда клуб усилили некоторыми опытными игроками. Хоккеисты здраво высказывались об Епанчинцеве, его идеях. Коммуникация Вадима Сергеевича с игроками вообще всегда была его сильной стороной.

После смены тренера менеджмент взял курс на приглашение в команду по-настоящему звёздных игроков, благо появились на то финансовые средства. «Амур» сделал предложение перейти в свои ряды таким игрокам, как Владимир Ткачёв (омский), Сергей Толчинский, Андрей Чибисов, Виктор Антипин. Всем им были сделаны предложения выше рыночных, что вполне объясняется специфичным расположением хабаровчан на карте России и не совсем кристальной репутацией клуба на протяжении многих лет нахождения в лиге. Не знаю, какой именно фактор повлиял на их отказ, но больше удивил выбор высших чинов «Амура» — под какого тренера они хотели завезти данный пласт хоккеистов. Преемником Епанчинцева стал Андрей Мартемьянов.

Поверить в то, что Чибисов и Антипин — «мартемьяновские» игроки, ещё можно, а вот Ткачёв и Толчинский с трудом вписываются в хоккейную философию тренера из Екатеринбурга. Мотивы его приглашения в клуб понятны. «Амур» два раза играл в розыгрыше Кубка Гагарина: при финне Йортикке и Андрее Алексеевиче. «Финн в КХЛ сейчас не поедет. Кто, если не Мартемьянов, вернёт нас в борьбу за Кубок?» — так наверняка рассуждали люди, принимавшие решение о его назначении. Действительно, Мартемьянов имеет репутацию тренера, решающего задачу попадания в плей-офф со своими командами. «Амур», «Автомобилист», «Сибирь», — все они добирались до борьбы за Кубок Гагарина, но в подавляющем числе случаев паковали чемоданы в отпуск уже после первого раунда. Теперь мы подходим к составу, с которым Мартемьянову придется возвращать «Амур» в плей-офф.

В межсезонье команда понесла огромные потери в связи с возвращением арендованных игроков в свои клубы: Лихачёв в «Локомотив», Гребёнкин в «Магнитку», Дубакин в «Сибирь». Уехал на заслуженное повышение в Екатеринбург вратарь Аликин. Из положительных моментов нужно выделить продление ключевого канадского защитника Ли, вратаря Калниньша и нападающего Бочарова.

Клуб пополнил свои ряды целой группой габаритных форвардов силового плана: Коршков, Никонцев, Грачёв, Шевченко, Хохряков. Заменить креативных арендованных «игровичков» было решено крепкими хоккеистами третьего-четвëртого звеньев, чьи лучшие годы давно позади. Нет сомнений, что Мартемьянов найдет им всем применение, но пока не видно, кто в этой команде будет делать результат. На ком будет строиться игра в большинстве? Как ни крути, но его «Сибирь» держалась на паре Бек — Шаров, разрывавшей лигу при игре в этом компоненте. Подобного рода «мастерюг» в Хабаровске, по крайней мере, на данный момент не намечается.

Главным селекционным провалом «Амура» является подписание Алекса Бродхёрста, получившего контракт на 75 (!) миллионов за сезон. Сумасшедшая сделка по соотношению «цена-качество». Алекс провел блёклый по результативности сезон в Омске, имея в тройке двух топовых крайних лиги – Грицюка и Толчинского. Показатель — меньше 0,5 очка за игру. Настоящий провал для форварда, занимающего вакансию легионера. Если уж клуб готов был ввалить такие большие деньги в легионера, то нужно было пригласить иностранца, не столь ограниченного и зависящего от партнеров, как Бродхёрст. В Хабаровске он будет железным игроком топ-6 и первой бригады большинства. Есть ли в «Амуре» хоккеисты, на чьём «горбу» Алекс сможет улучшить свою результативность? Пожалуй, нет.

Алекс Бродхёрст Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Хабаровский клуб, получив приличное финансирование, ошибся с концепцией построения команды. После прошлого сезона, когда на команду было приятно смотреть и она действительно прогрессировала, последовали незамедлительные репрессии всего тренерского штаба, который, собственно, и послужил виновником того, что команда с ограниченными финансовыми и человеческими ресурсами вплоть до последних матчей регулярки имела шансы продлить себе сезон как минимум ещё на четыре игры.

Вместо того чтобы продолжать вектор построения смелой молодой команды, руководством был выбран путь под девизом «Здесь и сейчас», который далеко не факт, что поможет «Амуру» в новом сезоне попасть в плей-офф. Тем более если кинуть взор на то, как усиливаются его конкуренты по конференции.

Путь приглашения в команду новых арендованных, заинтересованных в своём быстром развитии молодых хоккеистов с задатками диспетчеров или же голеадоров выглядит более симпатичным и презентабельным как для местной хабаровской публики, так и для людей, у которых Амур в первую очередь ассоциируется с рекой.

Прямо сейчас кажется, что «Амур» ошибся — и ошибся стратегически. Возможно, им виднее. Всё-таки 2026 год отныне для них является точкой невозврата. Амбициозные люди всегда отличались альтернативным взглядом на процессы, даже если он изначально казался неверным. В любом случае сезон покажет, кто окажется прав, но поводов для обсуждения хабаровский клуб этим летом подкинул нам вдоволь. За что им и спасибо.