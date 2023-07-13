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«Ситуация сложная». Генменеджер «Амура» — о контракте с Иваном Николишиным

«Ситуация сложная». Генменеджер «Амура» — о контракте с Иваном Николишиным
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Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило рассказал о ситуации с контрактом нападающего Ивана Николишина.

«Здесь ситуация сложная. В апреле мы сделали Ивану солидное квалификационное предложение. Более того, в мае прислали [ему] готовый двухлетний контракт, добавив к прежним условиям ещё и внушительные индивидуальные бонусы. Он этот контракт не подписал. На данный момент игрок находится в статусе «Закреплённые права» и принадлежит клубу, но на сборы он, как вы понимаете, не прибыл.

Что будет дальше? Нашего прежнего контрактного предложения на столе больше нет, в системе КХЛ/ВХЛ он принадлежит нам. Если сторона Ивана будет готова обсуждать новые условия и искать выход из сложившейся ситуации, мы открыты для диалога. Если Николишин примет решение провести следующий сезон за океаном или в Европе — это его право. Но когда он решит вернуться в КХЛ, он всё так же будет принадлежать «Амуру». В любом случае мы будем действовать только в интересах клуба. Прежде всего это касается появляющихся в последнее время слухов об обмене Николишина в другую команду. Не могу сказать, что в этом смысле наблюдается ажиотаж», — цитирует Покотило сайт «Амура».

Ранее Покотило прокомментировал информацию о том, что клуб якобы отказался оплатить операцию Ивану Николишину в Германии.

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