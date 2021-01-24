«Эдмонтон» выиграл Гретцки в нарды? В 17 лет Уэйн сидел в самолёте и не знал, куда полетит

17-летний Уэйн Гретцки перерос молодёжный хоккей и хотел играть с профессионалами, но как это сделать, если правительство Канады запрещает клубам подписывать контракты с несовершеннолетними игроками? НХЛ разводила руками – правила есть правила. В залихватской ВХА придумали, как обойти этот запрет, но оставался ещё один нюанс. Несмотря на то, что о Гретцки с ранних лет говорили как о хоккейном чуде, многие функционеры считали, что ему пока не место среди взрослых мужиков. «Это катастрофа. Он великолепный хоккеист, но не готов играть с профессионалами», — говорил директор по скаутингу «Монреаля» Делберт Уилсон.

Рискнуть согласились только в «Индианаполис Рейсерс». Терять им всё равно было нечего – интерес к хоккею в городе был на нуле, команда приносила одни убытки и тихо загибалась. Владелец клуба Нельсон Скалбаниа мало что знал о хоккее, но был наслышан о таланте Гретцки и рассудил, что такой игрок может привлечь болельщиков.



«Гретцки мне рекомендовали как лучшего в своём деле. Я пригласил его на встречу, мало что понимая в хоккее. Просто хотел проверить его состояние здоровья. Мне было 38 лет, но я был в хорошей форме, бегал марафоны. Мы с ним вышли на кросс, и он меня сделал», — вспоминал Скалбаниа.



«Индианаполис» обошёл запрет на несовершеннолетних игроков, подписав с Гретцки не обычное профессиональное соглашение, а контракт на оказание личных услуг между игроком и владельцем на $ 1,7 млн. «Такой контракт можно было заключать в любом возрасте, и Гретцки должен был делать для меня всё, что угодно. Если бы я захотел, он бы стал моим шофёром», — объяснял Скалбаниа.

«Гретцки слишком тощий, его убьют. Вы совсем с ума сошли платить ребёнку такие деньжищи?»

Но в Индиане имя Гретцки не вызвало никакого ажиотажа. Ну, приехал какой-то там парёнек, ну, играет, и что с того? У нас есть дела поважнее этого вашего хоккея. «Я понял, что у меня проблемы, приятного было мало», — говорит Скалбаниа. Раздосадованный тем, что деньги потрачены зря, он сначала предложил городу выкупить половину клуба, а получив отказ, решил закрыть свой хоккейный проект. Чтобы отбить хотя бы часть убытков, надо было подороже продать свой главный актив — Гретцки. Но куда? Главными претендентами были «Виннипег» и «Эдмонтон» — оба клуба целились в НХЛ, куда хотел попасть и сам Гретцки.



В «Виннипеге» тогда играл Бобби Халл, который вовсю агитировал руководство за юного вундеркинда, и Скалбаниа первым делом полетел туда. Владелец «Джетс» Майкл Гобути прислушивался к своей звезде, но ещё больше ценил авторитетное мнение генменджера команды Руди Пилоуса, который сказал: «Гретцки слишком тощий, его убьют. Вы что, совсем с ума сошли, платить ребёнку такие деньжищи?».



Пока шли переговоры, Гретцки готовился к отъезду из Индианы либо в Эдмонтон, либо в Виннипег. «После тренировки тренер сказал, что нас продали, и что нам надо быстро собираться и ехать в аэропорт. Я спросил его, куда мы летим, он ответил: «Не знаю, к двум часам дня сделку должны заключить, кто вас купит, туда и полетите». В аэропорту нас ждал частный самолёт. Для 1978 года очень нехило!» — вспоминал вратарь Эдди Мио, которого обменяли вместе с Гретцки.

«Самолёт был очень маленьким, на семь мест. У нас была куча багажа и хоккейный инвентарь в довесок. Нас было всего трое пассажиров, но мы всё равно смогли загрузить на борт только половину всех вещей. Затем пилот спросил, кто будет оплачивать банкет. Мы переглянулись. У меня даже кредитки тогда не было», — вспоминал Гретцки.

Фото: nhl.com

При чём тут нарды?

Легенда гласит, что Скалбаниа предложил разыграть Гретцки в нарды. Это было вполне в духе ВХА, где заправляли бизнесмены старой закалки, для которых хоккейные клубы были просто дорогой игрушкой. Сделки заключались пожатием руки и росчерком на первой попавшейся бумажке, а в юристах и тщательном изучении договоров нужды не было. «Я называл ВХА ковбойской лигой. Это была закрытая тусовка диких ковбоев, которым этот бизнес приносил много веселья», — объяснял Скалбаниа. Все были хорошо знакомы друг с другом, периодически вели совместные дела и часто проводили досуг за партией-другой в нарды. Ставки в таких играх были соответствующими – произведения искусства, ювелирные украшения, лимузины. Почему бы не поставить на кон и Гретцки?

Великий стал величайшим. 30 лет назад Гретцки обошёл Горди Хоу Уэйн набрал рекордное 1851-е очко в НХЛ и до сих пор удерживает звание самого результативного игрока в истории лиги.

Первым сыграть по-крупному предложили «Виннипегу». «Нельсон был силён в нардах, как и моя жена, а я был средним игроком. Он предложил: «Давай сыграем в нарды на Уэйна». Я ответил: «Ты с ума сошёл? Нет-нет, ни в коем случае». Он переночевал у меня дома, а утром я сказал ему, что Пилоус и мои партнёры против покупки Уэйна», — говорил Гобути.



Когда вариант с «Виннипегом» отвалился, Скалбаниа позвонил своему давнему другу и владельцу «Эдмонтона» Питеру Поклингтону. «Я уже немного представлял, кто такой Гретцки, и согласился, не торгуясь», — вспоминает Поклингтон. «Эдмотон» выкупил Гретцки и ещё двух игроков за $ 850 тыс.



Бывший генменеджер «Ойлерз» Ларри Гордон божился, что был свидетелем игры в нарды: «Ставки были высоки, я изо всех сил болел за Питера. Нельсон поставил на кон Гретцки, Питер – несколько картин».



«Это просто легенда. Мы играли в нарды, но не на игрока, а на деньги, которые Питер задолжал мне за мою долю в «Эдмонтоне» (Скалбаниа одно время был владельцем «Ойлерз», после чего продал клуб Поклингтону). Мы договорились, что если он не может расплатиться, то мы сыграем в нарды, и в случае выигрыша я смогу выкупить обратно свою часть клуба. Я проиграл», — вспоминал Скалбаниа.

Рекорд Гретцки, который не по силам даже Овечкину. Великий забил 50 голов за 39 матчей Такие рекорды случаются раз в жизни. И не для того, чтобы их перебивали.

Что повлияло на судьбу Гретцки – партия в нарды или просто смелое решение владельца «Ойлерз», достоверно уже не узнать, но самолёт с Уэйном взял курс на Эдмонтон. Никто в то время не думал, что эта сделка определит судьбу двух клубов, а Гретцки станет лучшим бомбардиром в истории НХЛ, обладателем несколько десятков рекордов и получит прозвище Великий.



В том сезоне Гретцки набрал 104 очка за новую команду, «Ойлерз» впервые стали чемпионом регулярки и дошли до финала плей-офф, где проиграли «Виннипегу». Летом 1979 года ВХА канула в лету, четыре клуба, включая «Виннипег» и «Эдмонтон», перешли в НХЛ. «Нефтяники» с Гретцки выиграли четыре Кубка Стэнли, «Джетс» же ни разу не проходили дальше второго раунда, стали убыточными и в 1996 году переехали в Аризону. Гобути до сих пор не может простить себе свою нерешительность: «Отказаться от Гретцки было самым глупым решением в моей жизни. Огромная ошибка. В мире не было такого игрока, как Уэйн, и никогда не будет».