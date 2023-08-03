Добби всё ещё свободен, и это странно. Где окажется экс-финалист Кубка Стэнли?

До старта регулярки КХЛ осталось меньше месяца, а Антон Худобин до сих пор находится без клуба.

Говоря о главных ветеранах НХЛ предстоящего сезона, я вскользь упомянул о десятке игроков в возрасте 37+, которые находятся в статусе свободных агентов. Даже в такой сравнительно небольшой компании можно увидеть несколько выдающихся имён – здесь и легенда «Бостона» Давид Крейчи, который, по слухам, вот-вот объявит о завершении карьеры, и не менее легендарный Эрик Стаал, попыливший в прошедшем сезоне с «Флоридой», и даже 41-летний голкипер Майк Смит, который пропустил весь предыдущий сезон, но официально пока так и не повесил коньки на гвоздь.

Формально к числу энхаэловских НСА принадлежит и российский коллега Смита по амплуа Антон Худобин. С завершением сезона подошло к концу и трёхлетнее соглашение, которое 37-летний вратарь подписывал ещё с «Далласом». Вероятно, контракт жизни, который Худобин заключил со «звёздами» после героического выступления в Кубке Стэнли – 2020, позволившего клубу из Техаса впервые за 20 лет добраться до решающей серии, станет последним в его североамериканской карьере, а его тернистый путь за океаном, включивший в себя не только АХЛ, но даже и лигу Восточного побережья, а также драфт отказов всего через год после пика формы, закончится в Городе Ветров – последним пристанищем Антона в НХЛ был «Чикаго».

Теперь все дороги ведут его в КХЛ – спустя 16 лет пребывания на другом конце света (за исключением краткосрочной командировки в «Атлант» во время локаута 2012 года) Худобин готов вернуться в российский хоккей. Сам Антон неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в магнитогорском «Металлурге», где он когда-то и делал первые шаги в качестве профессионала: «Считаю, что будет здорово собраться всем ребятам в Магнитогорске, сыграть сезон перед завершением карьеры, выиграть кубок и пойти на пенсию», — поделился голкипер в интервью «Чемпионату» зимой 2022 года.

Естественно, что «Магнитка» и была первым клубом, с которым слухи связывали опытного голкипера. Однако, по словам агента игрока Александра Черных, «однозначного ответа» от южноуральского клуба так и не последовало. Что довольно странно, учитывая нынешний вратарский корпус «сталеваров»: после ухода Эдди Паскуале «Металлург» подписал лишь Александра Судницина, который вместе с Артёмом Загидулиным пока что и составляет основную пару стражей ворот команды Андрея Разина. Насколько разумно для клуба, традиционно являющегося одним из фаворитов сезона, делать ставку именно на этот дуэт, судите сами, но есть ощущение, что наличие в составе такого вратаря, как Худобин, который к тому же мотивирован играть именно в Магнитогорске, в этой ситуации было бы как минимум не лишним.

Ещё один вариант, который был озвучен агентом Антона – «Лада». Как справедливо заметил Черных, к комплектации вратарской линии тольяттинцев есть вопросы, и здесь Худобин также пришёлся бы ко двору. Да и в медийном поле такой переход для «Лады» был бы очень выгоден – в конце концов, не каждый клуб КХЛ может похвастаться наличием финалиста Кубка Стэнли в составе, а когда речь идёт о команде, только-только вернувшейся в элитный эшелон, эффект от трансфера увеличивается вдвойне.

Кстати, о медийной составляющей – некогда любивший пошуметь «Сочи» тоже мог бы взорвать информационную бомбу и пригласить к себе 37-летнего ветерана. Вопрос лишь в том, что тогда делать с игровым временем Максима Третьяка, который в прошлом сезоне провёл аж 41 матч.

Если же рассматривать исключительно игровой аспект, то Худобин пригодился бы большей части клубов КХЛ. Командам из подвала таблицы он определённо подошёл бы как первый номер, а многим претендентам на проход дальше первого раунда плей-офф – как ментор и надёжный бэкап (вроде Василия Кошечкина образца последних лет), да ещё и с богатым кубковым опытом (которого, к примеру, не хватило голкиперам «Сибири» несколько месяцев назад).

Антон Худобин во время выступлений в «Атланте» Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Пока же Добби всё ещё свободен – Антон готовится к новому сезону в Красноярске, замечательно (как он сам же и говорит) тренируясь с местным «Соколом». Интересно, где же он окажется через месяц.