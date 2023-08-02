Уникальный канадец и преследователь Гретцки. 7 главных ветеранов нового сезона НХЛ

Национальная хоккейная лига с каждым годом становится всё моложе. Накануне предстоящего сезона контракты имеют только 14 игроков старше 37 лет, из которых двое – Ши Уэбер и Брент Сибрук – являются «мертвыми» душами; ещё 10 находятся в статусе свободных агентов. Сегодня мы расскажем о семи действующих ветеранах НХЛ, которые дадут фору многим молодым игрокам.

Кори Перри («Чикаго», 38 лет)

Кажется, канадскому форварду всё-таки придётся смириться с тем, что второго чемпионского перстня (первый был добыт в 2007 году с «Анахаймом») ему уже не видать – после трёх подряд проигранных финалов и последовавшего за ними вылета в первом раунде Кори оказался в команде, которая пока максимально далека от борьбы за Кубок Стэнли, в результате обмена переехав из солнечной Тампы в ветреный Чикаго.

«Блэкхоукс» расщедрились и выписали Перри однолетний контракт на $ 4 млн, что для нападающего, чьё среднее игровое время в прошедшем сезоне не достигало и 12 минут, является серьёзной суммой. Однако такие траты «ястребов» вполне объяснимы – в лице Кори они приобретают этакого «дядьку» для Коннора Бедарда, который поможет первому номеру недавнего драфта сделать первые шаги в НХЛ, а в случае чего и вступится за него на льду. Шутка ли – за последний год Перри подрался аж 11 раз, лишь четыре игрока во всей лиге могут похвастаться бóльшим количеством боёв за этот же период.

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Марк Джиордано («Торонто», 39)

Лучшему защитнику НХЛ сезона-2018/2019 в октябре стукнет 40 – если Майк Смит вдруг не найдёт себе новую команду, Джиордано станет самым возрастным игроком предстоящего чемпионата и единственным, разменявшим пятый десяток.

Марк был важной фигурой для «Торонто» в регулярном сезоне, став самым полезным защитником команды и уступив пальму первенства по этому показателю только Остону Мэттьюсу («+27» против «+31»). При этом на счету канадца 147 блокированных бросков – среди хоккеистов «Мэйпл Лифс» он ложился под шайбу чаще всех. Благодаря этому ещё в феврале Джиордано установил рекорд НХЛ по блок-шотам – за всё время в элите североамериканского хоккея ветеран «листьев» принял на себя 2078 бросков.

Марк Джиордано (№55) в борьбе за шайбу Фото: Nathan Denette/AP/ТАСС

Однако в плей-офф всё оказалось не так радужно – Марк частенько не успевал за соперниками и, даже несмотря на такую же самоотверженность у собственных ворот, завершил постсезон с худшим в составе «Торонто» «-7». Впереди у бесспорно выдающегося защитника последний год по контракту с клубом из столицы Онтарио – ещё одна неудача в погоне за Кубком Стэнли, до которого Джиордано пока так и не добрался, может подтолкнуть его к решению повесить коньки на гвоздь.

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Марк-Андре Флёри («Миннесота», 38)

Тяжёлым минувший плей-офф выдался и для другой канадской легенды. Не сказать, что и по ходу регулярки Марк-Андре показывал выдающийся хоккей – качественные матчи Цветочек чередовал с откровенно провальными, из 46 выходов на лёд закончив аж 19 с показателем ниже 90% отражённых бросков. Для голкипера, совсем недавно бравшего «Везину» и считавшегося одним из лучших в мире на протяжении полутора десятков лет, это ужасный результат. Однако именно в постсезоне (конкретно – во втором матче серии с «Далласом» Флёри, кажется, окончательно потерял статус первого номера «Миннесоты», который до этого ещё немного считался спорным.

От того, как канадец проведёт следующий год, зависит вся его дальнейшая карьера – по окончании сезона контракт Марка-Андре истечёт, и его продление, как и новое соглашение в другом месте, пока под большим вопросом. Придать дополнительный настрой голкиперу могут два приближающихся достижения – Флёри осталось провести всего 15 матчей, чтобы присоединиться в клубе вратарей с 1000 играми к Мартину Бродо (1266), Роберто Луонго (1044) и Патрику Руа (1029) и одержать восемь побед, чтобы обойти Святого Патрика (551) и выйти на второе место в истории НХЛ по этому показателю. Первое, естественно, за легендой «Нью-Джерси» (691).

Брент Бёрнс («Каролина», 38)

После недавнего ухода Патриса Бержерона из большого спорта остались лишь три хоккеиста, игравших в НХЛ ещё до локаута 2004 года. И если Эрик Стаал пока сидит без контракта, а Марк-Андре Флёри проходит через тяжёлый этап карьеры, то Брент Бёрнс благодаря программе «Каролины» по перевоспитанию одиозных защитников (Тони Деанджело пришлось записаться на повторный курс) переживает свой ренессанс. Да так, что за год все будто и забыли про неудачный период с непомерно большим кэпхитом в «Сан-Хосе».

Судя по тому объёму, который Брент выполнял в плей-офф, энергии у него как минимум на ближайший год будет достаточно. Хватит ли её, чтобы помочь «ураганам» добраться-таки до желанного трофея?

Евгений Малкин («Питтсбург», 37)

31 июля Евгению исполнилось 37 лет, и к этому моменту он добился буквально всего, чего мог добиться в НХЛ. Три Кубка Стэнли, «Колдер», «Конн Смайт», два «Арт Росса», «Тед Линдсей», «Харт», больше 1000 матчей и 1200 очков – такой карьере позавидуют очень многие. При этом Малкин и не думает сбавлять обороты – в последнем сезоне он совершил 83 результативных действия в 82 играх регулярки, то есть набирал в среднем по очку за матч.

Проблемы с контрактом для россиянина давно позади, с травмами, кажется, тоже. Поэтому у нас есть ещё несколько лет, чтобы наслаждаться игрой Евгения, который остаётся частью одной из лучших связок в истории НХЛ.

Джо Павелски («Даллас», 39)

Глядя на игру Джо, особенно в последние годы, тяжело поверить, что в 2003 году он был задрафтован только в седьмом раунде под 205-м номером, а дебютировал и вовсе лишь через три года. Нынешний «Даллас» представить без него практически невозможно (как когда-то и «Сан-Хосе»), а его звено с Роопе Хинцем и Джейсоном Робертсоном наверняка ещё не раз больно ударит по соперникам «звёзд» в будущем сезоне.

Джо Павелски празднует гол в ворота «Сиэтла» Фото: Tony Gutierrez/AP/ТАСС

Первый матч серии с «Сиэтлом» в недавнем розыгрыше Кубка Стэнли – очередное и самое яркое за последнее время напоминание о невероятных лидерских качествах Павелски. Можете представить, что такой игрок в ближайшие год-два закончит с хоккеем? Вот и я не могу.

Александр Овечкин («Вашингтон», 38)

То же самое можно сказать и про Александра Овечкина, который через пару месяцев продолжит уже ставшую легендарной погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Сейчас на счету капитана «Вашингтона» 822 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы превзойти величайшего хоккеиста всех времён, ему осталось нанести 73 точных броска.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Задача более чем выполнимая, учитывая, что в предыдущем сезоне Александр огорчил соперников 42 раза – такими темпами на достижение заветной отметки у него должно уйти менее двух регулярок. Главное, чтобы здоровье не подводило – в последние пару лет проходить всю дистанцию без травм Овечкину не удавалось. К счастью, повреждения оказывались несерьёзными, и россиянин быстро возвращался в игру. Будем надеяться, что так будет складываться и дальше.