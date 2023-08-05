Громкое заявление экс-жены Радулова и новые откровения Гашека. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 4 августа 2023 года.

Доминик Гашек рассказал, не жалеет ли, что играл в России

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек высказался об игре чешского нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина в России, а также ответил на вопрос, не жалеет ли, что выступал в России.

«Возможно, кого-то это насторожило, были активисты, например, в Европе. Но я немного защищу себя: Доминик Гашек не был достаточно образован, чтобы сделать вывод, как будет развиваться Россия. Конечно, если бы я был умнее, если бы я был более образованным, если бы наши политики объяснили нам это и установили правила лучше…

Я призывал к тому, чтобы наши политики и законодатели запретили гражданам Чехии работать в России. Скажу на камеру: наши депутаты, сенаторы, правительство, в том, что Дмитрий Яшкин работает в России, виноваты вы, и вы несёте за это ответственность. Не виноваты ли в этом те, кто едет туда работать? Мне не нравится, что он принял такое решение. Но дело Дмитрия Яшкина — как раз тот случай, когда должны выступить наши депутаты. То есть государство должно защищать Дмитрия Яшкина? Нет, нет, нет. Государство должно защищать меня и мою семью!!! У меня есть ребёнок, у меня есть жена. Как оно должно защищать меня? Ну, тем, что не пускают [игроков] туда работать», — приводит слова Гашека издание Seznam Zprávy.

Уилсон продлил контракт с «Вашингтоном»

«Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт с 29-летним нападающим Томом Уилсоном, сообщает CapFriendly.

«Столичные» заключили семилетнее соглашение на $ 45,5 млн. В среднем за год канадский форвард будет получать $ 6,5 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2024/2025.

Отметим, что Уилсон вступает в последний год старого шестилетнего соглашения. Общая сумма той сделки составляла $ 31 млн. Кэпхит хоккеиста составляет практически $ 5,167 млн.

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Уилсон принял участие в 33 встречах, в которых забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 22 очка при общем показателе полезности «-13». Всего в КХЛ канадец, задрафтованный «столичными» в 2012-м году в первом раунде под общим 16-м номером, сыграл 680 матчей и набрал 295 (128+167) очков.

Бывшая жена Радулова рассказала об изменах в семьях хоккеистов

Известная гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне Дарья Дмитриева, которая была замужем за хоккеистом «Ак Барса» Александром Радуловым, ответила на вопрос подписчиков в социальных сетях о том, все ли хоккеисты изменяют своим супругам.

«Я знаю семьи, где изменяют оба! Знаю жён, которые спят с ребятами по команде своего мужа! Подруги спят с мужьями, а мужья умудряются изменить, находясь даже в одной квартире. К сожалению, это нас окружает и будет окружать. Деградация общества», — написала Дмитриева.

Игорь Ожиганов не держит обид на СКА

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал, что не имеет никаких обид на СКА.

«Есть работодатель – есть работник. Если работодателю не нравится, как у него играет работник, он вправе его поменять. Так всё это и выглядело.

Мне не хочется ни оправдываться, ни ещё что-то говорить. У каждого есть своё видение. Для себя я это решение принял. Даже не решение, а вот такую ситуацию. Двигаюсь дальше. У меня нет никаких обид», — сказал Ожиганов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В прошлом сезоне Ожиганов в регулярке и плей-офф за СКА провёл 77 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 31 результативную передачу, набрав в общей сложности 44 очка с показателем полезности «+18».

Рид Буше приехал в расположение «Авангарда»

Нападающий Рид Буше прибыл в расположение «Авангарда», который находится на турнире Sochi Hockey Open. После прилёта он рассказал, как провёл лето и когда сможет принять участие в матчах.

«Я здорово провёл лето с семьёй, всегда приятно, когда выпадает такая возможность. Я рад вернуться и приступить к работе. В команде много новичков, потребуются время и усилия, чтобы найти ту самую «химию» и взаимопонимание. Уверен, что у нас это получится.

Не знаю, когда смогу принять участие в матчах. Сначала мне нужно пройти медосмотр. Что касается самого турнира, то это первые настоящие матчи, и относиться к ним нужно серьёзно и постараться победить», — цитирует Буше пресс-служба клуба.