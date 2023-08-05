«Вашингтон» озолотил партнёра Овечкина. На силовика Уилсона возложена важнейшая миссия

«Вашингтон» продлил контракт с одним из старожилов команды – Томом Уилсоном. «Столичные» подготовили для силового форварда шикарные условия: срок соглашения исчисляется семью годами, а общее вознаграждение за будущий труд составляет $ 45,5 млн.
«Том обладает всеми качествами, необходимыми для победы в этой лиге, и мы чрезвычайно рады подписать с ним долгосрочный контракт, дающий ему возможность завершить карьеру в форме «Кэпиталз», – сказал генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан. – На протяжении всей своей карьеры Том улучшал каждый аспект своей игры благодаря своей целеустремлённости и конкурентоспособности. Мы считаем, что его трудовая этика и лидерские качества станут огромным преимуществом для нашей организации на долгие годы».
Канадец ворвался в «Вашингтон» и НХЛ под 16-м номером драфта-2012 и первый полноценный сезон в лиге начал через год. За без малого восемь десятков матчей Уилсон набрал чуть больше трёх сотен очков и почти полторы тысячи штрафных минут. Уилсон – один из немногих хоккеистов, которые вместе с франшизой прошли путь становления и покорения вершины в виде Кубка Стэнли.
Значимость Тома и в этом конкретном историческом успехе, и в других событиях клубной жизни трудно переоценить. Уилсон способен эффективно играть в меньшинстве, в специфической роли может подключиться к розыгрышу большинства, да и сами по себе фактурность нападающего, его характерность и энергия – вполне себе фактор, снабжающий партнёров лишним временем и дополнительной смелостью.
С другой стороны, потолок Уилсона тоже виден, и он не то чтобы очень высокий. Личный рекорд форварда – 52 очка, совсем не впечатляет, согласитесь?
Кроме того, в конце марта хоккеисту исполнится 30 лет, и это довольно солидный возраст для игрока его плана. И в этом, и в позапрошлом сезонах Том уже садился на длительные больничные, и с каждым следующим годом риск травм будет лишь возрастать. Везением для «Вашингтона» станет видеть Уилсона здоровым на протяжении четырёх-пяти лет, а представить, как он он сохранит форму на последние пару лет контракта, просто невозможно.
Даже с учётом того, что совсем скоро клубам НХЛ разрешат расширить зарплатные фонды, не покидает ощущение, будто «Вашингтон» с чем-то переборщил – либо с суммой, либо со сроком. Впрочем, почти наверняка «Кэпиталз» включили в контракт внеигровое значение Уилсона. Настоящие звёзды клуба вроде Овечкина и Бэкстрёма слишком стары, а таланты новых ещё не слишком-то и проявляются. В такой ситуации именно Том должен стать той фигурой, которая протянет нить между двумя поколениями.
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