Том Уилсон прокомментировал подписание крупного долгосрочного контракта с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон на своей странице в «Твиттере» прокомментировал продление контракта с командой. Форвард заключил соглашение на семь лет. Общая сумма сделки составит $ 45,5 млн.

«Для меня большая честь связать долгосрочным контрактом свои узы с городом, который я называл домом в течение последних 10 лет. Быть «столичным» так много значит для меня, и я не могу дождаться, чтобы продолжить соревноваться и оставить все силы для этой команды. Спасибо семье «Вашингтона» за поддержку!» — говорится в сообщении.

Отметим, что Уилсон вступает в последний год старого шестилетнего соглашения. Общая сумма той сделки составляла $ 31 млн. Кэпхит хоккеиста составляет практически $ 5,167 млн.

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Уилсон принял участие в 33 встречах, в которых забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 22 очка при общем показателе полезности «-13». Всего в КХЛ канадец, задрафтованный «столичными» в 2012 году в первом раунде под общим 16-м номером, сыграл 680 матчей и набрал 295 (128+167) очков.