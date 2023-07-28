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Официальный сайт НХЛ назвал вероятные сочетания звеньев «Вашингтона» в новом сезоне

Официальный сайт НХЛ назвал вероятные сочетания звеньев «Вашингтона» в новом сезоне
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Официальный сайт НХЛ представил вероятное сочетание звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне НХЛ.

Капитан «столичных» Александр Овечкин займёт место в первой тройке нападения, в центре с ним сыграет Дилан Строум, а на левом фланге — Том Уилсон. Нападающий Евгений Кузнецов будет в звене с Максом Пасиоретти и Ти Джеем Оши.

Примечательно, что в защите не нашлось места россиянину Александру Алексееву.

Нападение:

Александр Овечкин — Дилан Строум — Том Уилсон;
Макс Пасиоретти — Евгений Кузнецов — Ти Джей Оши;
Коннор Макмайкл — Никлас Бекстрём — Энтони Манта;
Алексей Протас — Ник Дауд — Сонни Милано.

Защита:

Мартин Фехервари — Джон Карлсон;
Расмус Сандин — Ник Дженсен;
Джоэль Эдмундссон — Тревор ван Римсдайк.

Вратари:

Дарси Кемпер; Чарли Линдгрен.

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