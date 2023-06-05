СКА с отрывом выиграл борьбу за лучших игроков межсезонья. Остальное — дело техники

Продвинутые болельщики обсуждают платёжную ведомость СКА, которая сейчас заметно превышает потолок зарплат. Чтобы вписаться в требуемые 900 млн рублей, армейцам надо избавиться от хоккеистов с контрактами на общую сумму едва ли не 400 млн. Кажется, что это какое-то стихийное бедствие и клуб из Петербурга начнёт в спешном порядке расторгать контракты с кем попало. Однако на самом деле всё не так страшно, как выглядит. Все это скорее даже приятные хлопоты. Если посмотреть объективно, то СКА в это межсезонье буквально вынес всех конкурентов.

Взяли лучшего свободного агента

После 30 апреля в КХЛ появился довольно широкий рынок неограниченно свободных агентов, но настоящих бриллиантов на нём было не так много. Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Владимир Ткачёв, Константин Окулов – пожалуй, всё. Толчинский – достаточно молодой (28 лет), весьма стабильный и очень эффективный в плей-офф (MVP сезона-2020/2021).

В начале мая Сергея то отправляли в «Ак Барс», то оставляли в «Авангарде», но в итоге всех опередили петербуржцы – 23 мая нападающий подписал аж пятилетний контракт с армейским клубом. Выглядит как приглашение лидера, вокруг которого можно строить команду.

При этом СКА вёл переговоры и с Яшкиным, но в итоге решил не идти на все требования своего бывшего капитана и официально расстался с ним вскоре после подписания Толчинского. Ситуация выглядит так, будто одного нападающего предпочли другому. И, если рассуждать с холодной головой, выбор выглядит верным – как раз из-за молодости Толчинского и его эффективности в ключевых матчах. Сергей точно знает, как побеждать ЦСКА, а вот Дмитрий ни в регулярке, ни в плей-офф в таких способностях не убедил.

Операция «Грицюк»

Вторым важным ходом СКА стал оффершит Арсению Грицюку. Только глухой в КХЛ не слышал о проблемах, которые возникли у «Авангарда» при попытке продлить молодого таланта, но почему-то никто, кроме петербуржцев, не попытался увести Грицюка из Омска. А вот СКА попробовал – и преуспел. Армейцам не понадобилось даже предлагать космических сумм. 50 млн за первый сезон и 60 – за второй – вполне адекватные деньги за едва ли не самого перспективного нападающего КХЛ (второй кандидат на это звание – Матвей Мичков – тоже принадлежит СКА). Омск даже не стал повторять это предложение, а просто отмолчался, и Грицюк спокойно переехал в Петербург.

Арсений Грицюк и Сергей Толчинский Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Возвращение Кадейкина

Не все болельщики вспомнят, но именно СКА стал первым по-настоящему большим клубом для Александра Кадейкина. Мощного центрфорварда взяли из «Атланта» по ходу чемпионского сезона-2014/2015, правда, в плей-офф он тогда не провёл ни одного матча.

Затем в карьере Кадейкина были «Локомотив» и «Салават», где он дозрел до уровня одного из лучших центральных нападающих КХЛ. Амплуа, как известно, дефицитное, поэтому такой переход – это топ-трансфер по умолчанию. СКА и здесь сыграл на опережение – о переходе Кадейкина объявили в самый первый день межсезонья.

При желании петербуржцы могут собрать из трёх звёздных новичков готовое звено – Толчинский – Кадейкин — Грицюк. Отличная тройка для похода за Кубком Гагарина.

Александр Кадейкин Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Сергеев и компания

Менее заметными, но не менее важными действиями СКА на трансферном рынке стали приглашения свободных агентов Артёма Сергеева, Артема Земчёнка и Павла Дедунова, а также обмен с минским «Динамо» — Александра Волкова на Сергея Сапего и Владимира Алистрова.

Сергеев и Земчёнок – проверенные защитники-домоседы, ещё и с большим опытом игры на поздних стадиях плей-офф. В прошлом сезоне СКА периодически страдал от излишнего крена в атаку, но с приходом двух надёжнейших хоккеистов проблем здесь будет меньше.

Павел Дедунов, хоть и форвард, но тоже способен добавить баланса. Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» никогда не блистал результативностью, зато здорово бился и выжигал пространство в нижних звеньях – очень полезный навык для плей-офф.

Белорусский тандем Алистров – Сапего, а также пришедшие из «Витязя» Степан Старков и Иван Зинченко поддержат глубину состава.

В ожидании Лайпсика и Маттссона

Сейчас в СКА нет ни одного легионера (четвёрка белорусов – не в счёт), но скоро положение изменится. Уже не секрет, что в ближайшее время армейцы должны завершить своё селекционное наступление подписаниями шведского вратаря Юхана Маттссона и канадского форварда Брендана Лайпсика. Оба входят в топы КХЛ и лишними в петербургском ростере точно не будут. Маттссон способен стать «вторым Коскиненом» — иностранным вратарём, который поможет в плей-офф, а Лайпсик сгодится на роль «второго Торесена» — опыта и мастерства у канадца точно не меньше, чем у норвежца в лучшие годы.

Брендан Лайпсик Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Отсекая лишнее

После этих трансферов зарплатный фонд СКА станет ещё более внушительным, но переживать по этому поводу не стоит. Петербуржцы ураганом прошли по рынку и сейчас находятся в чрезвычайно сильной позиции. Пока конкуренты радуются подписанию игроков калибра Дениса Венгрыжановского (при всём уважении) или пытаются уговорить Никиту Гусева (который не спешит подписывать контракт в КХЛ), СКА собрал всех лучших на рынке и теперь будет неторопливо отсеивать лишних.