Новый вратарь «Торонто» — крест на перспективах Мюррея. Двукратный чемпион НХЛ — всё?

Во вратарском корпусе «Торонто» неожиданное пополнение – четвёртым по счёту голкипером основного состава стал 33-летний Мартин Джонс, на правах свободного агента перешедший из одной из сенсаций прошедшего Кубка Стэнли «Сиэтла» и заключивший годичное соглашение с кэпхитом $ 0,875 млн. Очевидно, что это не усиление проблемной для «листьев» позиции, а лишь её подстраховка. Которая, однако, может поставить крест на перспективах самого дорогого вратаря команды – Мэтта Мюррея.

Первым номером «Мэйпл Лифс» в предстоящем сезоне с большой долей вероятности станет Илья Самсонов. Российский голкипер прибыл в Онтарио только в прошлом году и выиграл конкуренцию за место в основе у того же Мюррея, проведя лучший сезон в карьере. После того как все контрактные споры с «Торонто» были улажены – договор на предстоящий сезон Самсонов получил только по итогам арбитража – единственное, что может помешать ему начать регулярку в качестве стартера – те же самые травмы, которые, благо, пока не сильно влияли на успехи Ильи в Канаде.

С бэкапом россиянина всё тоже довольно-таки очевидно – 25-летний Джозеф Уолл провёл несколько добротных матчей в прошедшем сезоне и успел заявить о себе даже в плей-офф, на несколько матчей подменив Самсонова, благодаря чему американец может рассчитывать на полноценный переход из АХЛ в НХЛ с самого начала грядущей регулярки.

На случай, если какой-либо из этих голкиперов выйдет из строя, и приобретается Мартин Джонс. Канадский голкипер уже давно не тянет элитный уровень – после чемпионского титула в качестве бэкапа Джонатана Куика в «Лос-Анджелесе» и блистательного отрезка в «Сан-Хосе», с которым Джонс в качестве неоспоримого вратаря основы добирался до единственного в истории «акул» финала Кубка Стэнли и ещё один раз останавливался в шаге от решающей серии, с каждым годом Мартин регрессировал всё больше. Отправной точкой к его игровой деградации стал как раз сезон-2018/2019, когда «Сент-Луис» остановил «Шаркс» в финале Западной конференции.

Мартин Джонс в составе «Сан-Хосе» Фото: AP/TASS

За последние пять сезонов от прежнего Мартина не осталось и следа – вратарь «стабильно» отражал в среднем менее 90% бросков, а его коэффициент надёжности от 1,86 в сезоне-2015/2016 (регулярка + плей-офф) скакнул до ужасающего 3,42 за 35 матчей в «Филадельфии» годичной давности. Чуть получше стало в «Сиэтле», где Джонс провёл последний сезон – 2,95, при этом %ОБ упал с 90 до 88,7. В общем, печальное зрелище.

Поэтому канадец для «листьев» — не более чем заплатка, его шансы надеть свитер «Торонто» практически на 100% зависят от того, сможет ли пара Самсонов – Уолл пройти сезон без травм. «Мэйпл Лифс» же остаётся надеяться, что Джонса не заберёт с драфта отказов (эта процедура Мартина ждёт однозначно, поскольку его контракт рассчитан только на НХЛ) условный «Баффало», который в последние годы любит принимать к себе вратарей, чья игровая слава является делом давно минувших дней. В противном случае боссам «листьев» придётся молиться о здравии основной пары, за спинами которой останутся лишь необстрелянные юнцы из фарм-клуба.

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Такой вариант (а он, надо признать, вполне вероятен – история пятилетней давности с Аароном Деллом не даст соврать) оставит «Торонто» с голым тылом, но уже само по себе подписание Джонса буквально кричит о том, что в Онтарио больше не верят в другого опытного вратаря, которым является уже упомянутый Мюррей. Ещё по окончании сезона циркулировали разговоры об обмене или выкупе контракта 29-летнего игрока, которого The Athletic назвал главным разочарованием «листьев» по итогам года, однако выкупа так и не последовало, а желающих забрать некогда очень перспективного, но измученного постоянными травмами голкипера найти ещё сложнее, чем новый дом для «Аризоны».

С продолжающимися уже не один год проблемами «Торонто» с потолком избавиться от Мюррея ($ 4,68 млн время от времени живого кэпхита) было задачей номер один для нового руководства «листьев», и, кажется, оно нашло проверенный способ это сделать – на протяжении уже двух недель Мэтт вновь числится в долгосрочном списке травмированных без предполагаемого срока возвращения на лёд. Судя по всему, это возвращение (если, конечно, оно вообще состоится), произойдёт для канадца в составе другой команды. Его контракт с «Мэйпл Лифс» истекает через год и с вероятностью 99,9% продлён не будет – и без Мюррея проблем у «Торонто» следующим летом хоть отбавляй.

Мэтта Мюррея уводят со льда после полученной травмы в составе «Питтсбурга» Фото: Imago/TASS

29-летнего вратаря по-человечески жалко – двукратный обладатель Кубка Стэнли должен был стать одним из ярчайших голкиперов своего поколения, но вместо этого на протяжении нескольких лет он не может справиться с преследующими его травмами. Тем не менее в какой бы ситуации Мюррей ни был, кажется, всегда найдётся место, где его примут с распростёртыми объятиями. Да, Кайл Дубас?