«Торонто» подписал трёхлетний контракт с 20-летним вратарём системы «Ак Барса» Пексой

Вратарь Вячеслав Пекса, который прошлый сезон провёл в составе клуба Высшей хоккейной лиги «Барс», подписал трёхлетний контракт новичка с командой Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает пресс-служба канадской команды на официальном сайте.

В прошлом сезоне 20-летний вратарь принял участие в 40 матчах за «Барс» в ВХЛ, в которых отразил 92,1% бросков с коэффициентом надёжности 2,34. Также в сезоне он провёл несколько матчей за «Ирбис» в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Всего на счету Пексы участие в 75 матчах регулярного чемпионата МХЛ за «Ирбис» за всю карьеру.

На драфте НХЛ – 2021 «Мэйпл Лифс» выбрали российского вратаря в шестом раунде под общим 185-м номером.