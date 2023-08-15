Несмотря на решение международной федерации, армейцы не сомневаются, что Иван Федотов будет играть за них.

ЦСКА пошёл войной на ИИХФ и НХЛ, Гальченюк ведёт переговоры в КХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 14 августа 2023 года.

Не стало Родиона Амирова

Ушёл из жизни 21-летний нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

«С большим прискорбием сообщаем об уходе из жизни Родиона Амирова. Два года назад у Родиона обнаружили опухоль головного мозга. С того момента, как он получил эту новость, он отказывался говорить негативно, решив наслаждаться каждым днём, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей своей карьеры. Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества. Мы хотели бы поблагодарить его врачей, которые очень заботились о нём. Хотим поблагодарить «Торонто Мэйпл Лифс» и его команду в КХЛ – «Салават Юлаев». Оба клуба делали всё возможное, чтобы чем-либо помочь, сделать всё необходимое для Родиона и его семьи. И мы хотели бы поблагодарить хоккейных болельщиков со всего мира, которые в течение последних двух лет присылали слова поддержки и наилучшие пожелания. Они очень много значили для семьи Амировых», — говорится в сообщении.

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ИИХФ вынесла решение по делу Ивана Федотова

Международная федерация хоккея проверила договоры, заключённые Иваном Федотовым с хоккейными клубами НХЛ и ЦСКА соответственно, на предмет нарушения правил международных трансферов ИИХФ.

На основании доказательств, предоставленных ИИХФ вовлечёнными сторонами, ИИХФ установила, что у Ивана Федотова есть действующий контракт НХЛ с хоккейным клубом «Филадельфия Флайерз» на сезон-2023/2024. Соответственно, ИИХФ установила, что Иван Федотов нарушил контракт профессионального игрока в соответствии со статьёй II.4.1 Международного трансферного регламента ИИХФ при подписании контракта с хоккейным клубом ЦСКА на сезон-2023/2024.

В соответствии со статьёй II.4.1 Регламента международного трансфера ИИХФ Ивану Федотову было дано две недели на то, чтобы либо вернуться в свой бывший клуб (то есть хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз») или получить освобождение от своего бывшего клуба. Поскольку в указанный период не было совершено ни одного действия, ИИХФ наложила на Ивана Федотова следующие спортивные санкции:

— отстранение на четыре месяца от участия в официальных национальных и международных играх во время игровых периодов.

Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года (первый матч регулярного чемпионата ЦСКА) и заканчивается 31 декабря 2023 года.

В соответствии со статьёй II.4.2 Регламента международных трансферов ИИХФ, предполагается, если не установлено иное, что любой клуб, подписавший контракт с игроком, который нарушил свой контракт с профессиональным игроком, побудил этого игрока совершить нарушение. Таким образом, поскольку ХК ЦСКА знал о контракте игрока с НХЛ и не доказал ИИХФ, что это не побудило игрока к нарушению его контракта с профессиональным игроком, ИИХФ наложила на ХК ЦСКА следующие спортивные санкции:

— запрет на международные трансферы на один сезон, вступающий в силу 11 августа 2023 года и заканчивающийся 10 августа 2024 года.

«Ангажированное решение». ЦСКА пошёл войной на ИИХФ и НХЛ

ЦСКА выступил с официальным заявлением, назвав решение ИИХФ по делу Федотова ангажированным и защищающим интересы НХЛ.

«ЦСКА безусловно не согласен с объявленным решением и считает его ангажированным.

Представляется абсурдной ситуация, когда Международная федерация, ранее отстранившая Россию от всех международных соревнований, по-прежнему настаивает на распространении своей юрисдикции на нашу страну и наш национальный чемпионат. Принятые ИИХФ решения по своей сути направлены на защиту интересов НХЛ, которая даже не является членом ИИХФ и сама отказалась от продления меморандума о взаимопонимании с КХЛ.

После изучения всех материалов клуб оставляет за собой право в установленном порядке обратиться за защитой своих интересов и интересов российского игрока в уполномоченные инстанции.

Что касается вратаря ЦСКА Ивана Федотова – он находится на сборах основной команды в городе Минск и готовится к стартовой игре сезона с «Ак Барсом».

У руководства ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне», — говорится в заявлении ЦСКА.

Алекс Гальченюк ведёт переговоры в КХЛ

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Алекса Гальченюка в КХЛ, рассказал об интересе ряда клубов лиги в услугах его клиента.

«Действительно, есть ряд клубов КХЛ, заинтересованных в услугах Алекса. Сейчас мы находимся в переговорном процессе. Клубы Западной или Восточной конференции? Я бы не хотел сейчас обсуждать эту тему», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.

Вратарь Зак Фукале присоединился к «Трактору»

Канадский вратарь Зак Фукале прибыл в расположение «Трактора», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

«Привет болельщикам «Трактора»! Только приехал, наконец-то на месте. Не терпится начать работать, увидимся на играх «Трактора», — заявил голкипер.

Фукале за карьеру провёл четыре матча в НХЛ, в которых одержал одну победу при 92,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,75. В прошедшем сезоне он провёл 38 встреч в АХЛ, в среднем отражая 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,54 и 21 победе.