Федотов впервые сыграл после армии, перед «Динамо» поставили цель. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 19 августа 2023 года.

ЦСКА обыграл минское «Динамо» в товарищеском матче, Федотов пропустил одну шайбу в первом матче после армии

ЦСКА забросил три шайбы подряд в середине второго периода. Отличились Константин Окулов, Павел Карнаухов и Иван Янченко. Минскому «Динамо» удалось сократить отставание до минимума благодаря шайбам Никиты Пышкайло и Никиты Смирнова, но добиться большего белорусский клуб не сумел.

Отметим, что матч в воротах ЦСКА начинал Иван Федотов, который был заменён на Всеволода Скотникова в середине второго периода, успев пропустить одну шайбу. Этот матч стал первым в текущей предсезонке для ЦСКА. Соответственно, голкипер Федотов провёл свой первый матч после службы в армии.

«Замена вратаря не связана с травмой? Нет, это связано с нашей подготовкой, с нашим планом, который предусматривал такую замену. Ваня в порядке, Сева (Скотников. — Прим. «Чемпионата») хорошо отыграл, особенно в концовке третьего. Так что мы, извините за банальное выражение, готовимся в штатном режиме.

Федотова нужно плавно вводить? Плавно, не плавно — поживём, увидим. Всё будет зависеть, наверное, от каких-то действий игроков на льду. По вратарям у нас есть определённые мысли и планы. Банально, вы правы. Мы прошли серьёзные нагрузки, серьёзную подготовку. На наш взгляд, этого было достаточно на сегодня для Ивана», — сказал Фёдоров в интервью клубной пресс-службе.

Обращение Андрея Разина к болельщикам «Магнитки»

В Магнитогорске состоялась презентация «Магнитки». Главный тренер уральцев Андрей Разин ярко обратился к болельщикам клуба.

«В далёком 1994 году я впервые приехал в город Магнитогорск. Насколько я помню, это было 20 августа. Завтра 29 лет, как я сюда приехал. Я попал в очень хорошую команду, и мы как хоккеисты, естественно, благодаря руководству начали знакомить вас с большим хоккеем, начали приучать вас к большим победам. За пять лет тогда на клубном уровне мы выиграли всё, что можно. К сожалению, хоккейная жизнь заканчивается. На смену нашему поколению пришло другое.

Сейчас наступает новое поколение. Сами видите, сколько в этом сезоне будет новичков. Поэтому приходите на хоккей. Я не буду обещать вам Кубок Гагарина, мы к этому будем стремиться, мы всё для этого сделаем. Но я могу пообещать точно, что на площадке не будет равнодушных хоккеистов. Каждую игру мы будем биться за клуб, за город, за комбинат, за каждого болельщика», — сказал Разин.

Перед московским «Динамо» поставлена цель

Презентация также состоялась и у московского «Динамо». Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о цели клуба на 16-й сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Цель на сезон? Попадание в призовую тройку. Я об этом сейчас сказал.

Остаётся ли ещё бюджет под возможное усиление команды? Сегодня мы команду укомплектовали. Со стороны тренерского штаба дополнительных просьб, скажем так, мягко говоря, не поступает, поэтому я, естественно, не хожу к акционерам с вопросом об усилении. Понадобится – будем усиливать», — сказал Воронин.

Американский защитник московского «Динамо» принял военную присягу

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин высказался о получении защитником Бреннаном Менеллом российского гражданства.

«Как лично я отнёсся к решению Менелла стать россиянином? Очень хорошо отнёсся. Действительно неординарный шаг. Не знаю, насколько он выверенный у него, но он абсолютно не колебался в своём решении. Он практически сразу же сказал, что готов принять российское гражданство. Написал, приехал, прошёл все процедуры и, кроме основных атрибутов, даже принял военную присягу», — сказал Воронин.

Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года.