Селекция на 10 баллов. «Динамо» роскошно провело лето — и готово к заветному прорыву?

В первый день Кубка Республики Башкортостан московское «Динамо» впервые в этой предсезонке предстало в составе, максимально близком к оптимальному. Без весомых потерь не обошлось – из-за травм на данный момент вне команды находятся ведущий защитник Бреннан Менелл и один из главных прорывов минувшего сезона нападающий Максим Джиошвили.

Последний рубеж бело-голубых во встрече с «Салаватом Юлаевым» защищал 20-летний Максим Моторыгин, пока только обозначающий свои притязания на постоянное пребывание в основной команде. В остальном же динамовцы в четверг действовали теми сочетаниями, в которых с большой степенью вероятности и начнут новый сезон КХЛ.

«Динамо» Фото: ХК «Динамо»

Получилось довольно занятно. Свой первый яркий перформанс за «Динамо» выдал многолетний «палач» московского клуба Никита Гусев. На протяжении многих лет 31-летний форвард буквально «казнил» столичную организацию, раз за разом решая исходы равных матчей в пользу СКА. За время выступлений в КХЛ Гусев только в составе петербуржцев успел отгрузить в ворота динамовцев 14 шайб, что сделало его лучшим с огромным отрывом снайпером вюза время противостояния этих клубов в истории лиги.

Крайне показательным в этой связи получился матч, состоявшийся в декабре прошлого года. Тогда «Динамо» после двух периодов на домашнем льду переигрывало команду Романа Ротенберга с минимальным преимуществом (1:0) и демонстрировал близкую к идеальной игру в обороне. Но тут своё слово сказал Гусев, который сначала на старте третьего периода из ничего сделал гол и сравнял счёт, подловив соперника на мельчайших нюансах, а затем в овертайме принёс гостевую победу СКА (2:1 ОТ). Тот матч стал ярким примером того, как по-настоящему классный игрок в одиночку может изменить расстановку сил на льду и стать тем самым решающим икс-фактором в матче.

Именно игрока такого плана «Динамо» катастрофически не хватило в плей-офф в серии с «Торпедо». Москвичи с завидным постоянством создавали опасные моменты у ворот Ивана Кульбакова, но использовать шансы на регулярной основе удавалось лишь двум канадцам – Эрику О’Деллу и Джордану Уилу, тогда как другие хоккеисты «Динамо» не могли проявить исполнительское мастерство. Если называть вещи своими именами.

Делать далекоидущие выводы по одному летнему матчу никто не собирается. Но во встрече с «Салаватом» Никита как раз и показал все те свои благодетели, которые и сделали его звездой российского хоккея. В первом периоде отличным броском в касание он реализовал выход «2 в 1», в начале второго – кистевой бросок с ползоны снова заставил капитулировать Александра Самонова, а в третьем периоде форвард отметился ещё и фирменной голевой передачей в большинстве. Всех перечисленных элементов московскому «Динамо» так отчаянно не хватало в решающих матчах прошлого сезона.

ХК «Динамо» Фото: photo.khl.ru

Во вчерашнем матче впервые этим летом у тренерского штаба «Динамо» получилось образовать ударное сочетание, где компанию Гусеву по тройке нападения составили вышеупомянутый Уил и приобретённый на трансферном рынке обладатель Кубка Стэнли Седрик Пакетт. 29-летний канадец в столичном клубе будет решать сразу несколько задач. Во-первых, Седрик – это настоящий боец до мозга костей и мастер игры на пятаке. Скорее всего, он будет располагаться на пятаке и «закапывать» шайбы в ворота в большинстве. А во-вторых, в «Динамо» канадец будет исполнять роль телохранителя Гусева, за которым, очевидно, будет вестись охота на площадке.

Ещё одной удачей динамовской селекции стала коренная перестройка защитной линии. Генеральному менеджеру бело-голубых Алексею Сопину удалось потрясающее межсезонье, в течение которого он заполучил из «Северстали» талантливого защитника Даниила Пыленкова, выменял из СКА одного из самых статусных защитников лиги Игоря Ожиганова, а также продлил на три года отношения с американцем Менеллом, заодно сняв с Бреннана легионерский статус. 26-летний хоккеист получил российский паспорт, благодаря чему «Динамо» потратило освободившуюся легионерскую позицию на сохранение О’Делла.

ХК «Динамо» Фото: photo.khl.ru

Изначально дороги игрока и клуба должны были разойтись. 33-летний канадец вместе со своим представителем запрашивал у «Динамо» непомерные финансовые условия, которые клуб удовлетворить был не в состоянии. В некоторых СМИ шла речь о контракте на 100 млн рублей в год. Не получив такого контракта в «Динамо», Эрик вышел на рынок свободных агентов и, пробыв там больше трёх месяцев, пришёл к очевидной мысли, что от добра добра не ищут. Несколько дней назад канадский форвард продлил контракт с «Динамо» на куда более приемлемых и адекватных условиях и уже в игре с «Салаватом» вновь образовал привычную связку с Дмитрием Рашевским.

Удалось генеральному менеджеру динамовцев коренным образом пересобрать и четвёртую тройку, усилив её качественным центрфорвардом Артёмом Ильенко, которого на орбиту КХЛ в своё время запускал не кто иной, как Кудашов, и бывшим форвардом «Барыса» Егором Петуховым, выдавшим в минувшей регулярке свой лучший год в карьере. Серьёзную конкуренцию за место в составе основным хоккеистам должны навязать Андрей Никонов и Никита Буруянов, сейчас вернувшиеся в «Динамо» из расположения сборной России среди игроков до 23 лет, выступавшей на турнире в Сочи.

Стоит заметить, что очень хорошее лето проводит и форвард 2005 года рождения Егор Римашевский. Сейчас Егор пробуется в сочетании с Ильёй Каблуковым и Иваном Мурановым, подменяя там травмированного Джиошвили. А на сборе в Нижегородской области 18-летнего форварда даже ставили в тройку к Уилу и Гусеву, и в ней талантливый нападающий совершенно не терялся. А ведь есть ещё и Игорь Чернышов, продолжающий набирать форму после операции.

По состоянию на 11 августа единственной оставшейся желаемой целью динамовцев в селекционной работе остаётся подписание ещё одного защитника, который бы составил конкуренцию Егору Мартынову. Этим игроком должен был стать Сергей Бойков, но по семейным обстоятельствам игрок был вынужден отправиться за океан. Потеря 27-летнего хоккеиста стала самым неприятным ударом для тренерского и управленческого штаба «Динамо» эти летом. В остальном же у московского клуба получилось идеальным образом сработать на рынке и закрыть наиболее проблемные места в команде. По крайней мере, так видится на бумаге.

Вероятный состав «Динамо» на сезон-2023/2024:

Коновалов (Волков, Моторыгин).

Менелл — Готовец;

Миронов — Ожиганов;

Мартынов — Пыленков;

Малышев – Прибыльский (Кудашов, Паталаха, Шараканов, Вербицкий).

Джиошвили (Римашевский) — Каблуков — Муранов;

Гусев — Уил — Пакетт;

Морозов — О'Делл — Рашевский;

Кудрявцев — Ильенко — Петухов;

Буруянов – Михайлов – Никонов.

Делает ли всё перечисленное выше «Динамо» главным фаворитом сезона КХЛ? Ни в коем разе. Если говорить только о представителях Западной конференции, то обладатель двух последних Кубков Гагарина ЦСКА по-прежнему монструозен, а истинный потенциал СКА на данный момент оценить невероятно сложно, но понятно, что слабой армейская команда точно не будет.

Очевидно же одно – перед «Динамо» теперь стоят другие задачи, нежели в прошлом году, когда тандем Сопин — Кудашов только начинал перестраивать команду под новый вектор. Теперь состав «Динамо» ненамного скромнее ростера СКА и ЦСКА, а это означает, что для главного тренера бело-голубых начинается самый важный сезон в московском клубе.

Официально высшее руководство «Динамо» ещё не обозначало целей перед командой на новый сезон. Но говорят, что задачей-минимум для столичного клуба будет выход в полуфинал Кубка Гагарина. Перекрёстный плей-офф здесь может сработать как нельзя на руку кардинально усилившемуся «Динамо». Впрочем, сам Кудашов в публичной плоскости не хочет вести никаких рассуждений о задачах-минимум. «Золотой» капитан московского «Динамо» мечтает о главной цели и стремится привести столичный клуб к завоеванию Кубка Гагарина. Главное – оградить тренерский штаб от тех самых бесконечных интриг, которые окружали клуб на протяжении всего последнего времени.