Федотов будет играть в КХЛ, «Амур» всё-таки обменял капитана. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 20 августа 2023 года.
«Авангард» на Кубке Блинова уступил «Локомотиву», пропустив пять шайб
В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился первый матч в рамках турнира памяти имени Виктора Блинова, в котором «Авангард» играл с «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
На четвёртой минуте первого периода Александр Елесин с передач Даниила Тесанова и Ярослава Лихачёва открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Мартин Гернат с передач Максима Берёзкина и Максима Шалунова удвоил преимущество железнодорожников. На 16-й минуте периода Даниил Тесанов с передачи Никиты Черепанова сделал счёт 3:0.
В начале второй двадцатиминутки Сергей Андронов с передачи Рушана Рафикова довёл счёт до крупного. Спустя 10 минут Иван Игумнов с передач Ивана Телегина и Кирилла Панюкова забросил единственную шайбу «ястребов» в матче.
За секунду до конца матча окончательный счёт установил Максим Берёзкин.
«Амур» обменял Николишина в «Авангард» на защитника Спиценко и нападающего Фесенко
По информации «Чемпионата», «Амур» обменял капитана команды нападающего Ивана Николишина в «Авангард» на защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко.
Ранее руководство хабаровского клуба сообщало, что Николишину было сделано квалификационное предложение на улучшенных условиях в виде двухлетнего контракта, которое игрок не принял. 27-летний Николишин в прошедшем сезоне КХЛ стал лучшим бомбардиром «Амура» с 42 (17+25) очками в 67 матчах.
23-летний Спиценко в прошлом сезоне выступал за курганский клуб ВХЛ «Зауралье». В 48 матчах игрок обороны забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 16 очков.
18-летний Фесенко минувший сезон играл за «Омских Ястребов» в МХЛ и «Омских Крыльев» в ВХЛ. В 40 встречах МХЛ и ВХЛ форвард набрал 16 (7+9) результативных баллов.
Фёдоров: Федотов подписал контракт с ЦСКА и будет выступать в чемпионате КХЛ с 1 сентября
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров встал на защиту голкипера армейского клуба Ивана Федотова, дисквалифицированного Международной федерацией хоккея на четыре месяца с 1 сентября.
«Многие говорят, что в прессе нет ни слова от Ивана. Это относится к тому, что он настоящий профессионал. О его стержне и характере говорит тот факт, что он принял правильное решение — отслужив в армии, в Вооружённых силах Российской Федерации, по закону. Сейчас Иван в прекрасном расположении духа и готов дальше выполнять свой хоккейный долг.
Иван не исчез на год, он отдал долг Родине. Так называемый «туман» присутствовал только у людей, которые не интересуются им. Иван не молчит после службы, он занят подготовкой к сезону. Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили чётко. Иван подписал контракт с ЦСКА и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября. Только ленивый не высказался на этот счёт.
Фразы в духе, что Ивану не хватает закалки и стержня, — это провокация, которая не соответствует действительности. У Ивана полный порядок с закалкой и характером. Он это подтвердил, отдав долг Родине. Теперь он готовится к сезону, пройдя определённую школу жизни. Сравнивать Федотова с реалиями жизни времён СССР — это неправильно, некорректно. Люди застряли в своём развитии, когда говорят такие слова в центральную прессу. Это делается против России, против наших войск, которые выполняют задачи нашей Родины. Иван понимает свои задачи и жизнь — в этом нет сомнения. Решения, которые он принимал на благо Родины после службы в армии, понятны. Он хочет вернуть свою карьеру на высший уровень, защищать интересы клуба и сборной России, когда представится такая возможность. Вот с кого нужно брать пример всем нам!
Информация, которая неоднократно появлялась в ряде крупных СМИ на тему Ивана, является дезинформацией, поклёпом и недобросовестной точкой зрения. Уважаемые журналисты, пожалуйста, следите за качеством материала, который вы перепечатываете на свои ресурсы из некомпетентных изданий. Я защищаю Ивана не как тренер ЦСКА, а как человек, зная все аспекты. Мы в этой ситуации находимся полностью в юридическом и правовом поле», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
ИИХФ ждёт от ЦСКА мотивировочную часть апелляции по ситуации с Иваном Федотовым
ЦСКА должен в течение ближайших двух недель прислать в Международную федерацию хоккея мотивировочную часть своей апелляции на отстранение вратаря Ивана Федотова от игр международных и национальных турниров, а также на запрет клубу осуществлять международные трансферы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«В ИИХФ было направлено уведомление об апелляции. У ЦСКА есть 14 дней на отправление её мотивировочной части», — рассказал источник 19 августа.
Напомним, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что московский ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова 18 августа. Ранее федерация приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.
«Бостон Брюинз» рассматривает подписание Джонатана Тэйвза
Как сообщает журналист The Fourth Period и NHL Network Дэвид Паньотта, «Бостон Брюинз» рассматривает подписание нападающего Джонатана Тэйвза, который недавно заявил, что пропустит весь следующий сезон из-за проблем со здоровьем.
«Хотя Тэйвз в первую очередь сосредоточился на восстановлении здоровья после ковида, «Брюинз» были в его поле зрения как потенциальное место продолжения карьеры ещё с прошлого сезона. Интерес Тэйвза к «Брюинз» взаимный и зависит от здоровья и благополучия игрока», — приводит слова Паньотты Nhl Trade Talk.
34-летний хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» в 2010, 2013 и 2015 годах. На Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и Сочи (2014) Джонатан завоёвывал золотые медали. Тэйвз становился чемпионом мира в 2007 году.
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