ИИХФ наказала ЦСКА и дисквалифицировала Федотова! Что творится?

Сага с контрактом Ивана Федотова является, пожалуй, главной темой этого межсезонья. Ситуация, в которой оказался 26-летний голкипер, стала предметом большого количества дискуссий по обе стороны океана – журналисты регулярно мониторили любые изменения, болельщики вели ожесточённые споры в соцсетях, а эксперты пытались предугадать, какое же решение вынесет ИИХФ, в руках которой буквально находилась судьба российского вратаря.

Тем, кто по какой-то причине до сих пор не знает, о чём идёт речь, напомним: в мае 2022 года Иван подписал годичный контракт с «Филадельфией», однако вскоре его в прямом смысле перехватила другая организация – Вооружённые силы Российской Федерации. От такого «предложения» отказаться было невозможно – и вместо НХЛ и даже КХЛ Федотов попал в ВМФ, сменив армейский клуб не на «лётчиков», а на моряков, то есть непосредственно на военную службу по призыву.

Шум вокруг Федотова продолжался всё предыдущее лето, однако осенью окончательно стало ясно, что хоккеист отслужит положенный срок. «Флайерз» всё это время как будто не вспоминали об Иване и даже не обращались к руководству НХЛ для заморозки контракта, однако незадолго до демобилизации вратаря всё-таки объявили, что соглашение с россиянином будет продлено на предстоящий сезон.

В начале июля Федотов вернулся из армии, и тут началось самое интересное.

Буквально тут же ЦСКА объявил о возвращении голкипера, который подписал договор с действующими чемпионами КХЛ сразу на два года. Законно ли поступили армейцы? Лига посчитала, что да: «КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова.

На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании.

Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, лига признаёт легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны-2023/2024 и 2024/2025», — гласило заявление КХЛ.

В Северной Америке, однако, с ним не согласились: «Если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его существующим контрактным обязательствам с «Флайерз». Мы подтвердили КХЛ, что их интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами в НХЛ», — прокомментировал ситуацию заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Парировал Игорь Есмантович: «Со стороны ЦСКА всё было сделано абсолютно по регламенту! Были затребованы документы, связанные с лигой, НХЛ. Они в открытом доступе. Коллективное соглашение между профсоюзом, агентами и так далее. Всё было проработано. Было письмо от федерации, было письмо от «Филадельфии», которое было расписано пунктами, с которыми нужно было работать в части, касающейся юридического статуса контракта. Мы их обработали, сделали заключение, экспертизу. В рамках обоснованной позиции послали в НХЛ», — заявил президент ЦСКА в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Несмотря на это, в ИИХФ с его позицией были не согласны и пообещали разобраться в ситуации. Решение откладывалось не один раз, но сегодня, 14 августа, федерация всё-таки объявила о решении дисквалифицировать Ивана Федотова на четыре месяца: «Ивану Федотову было дано две недели на то, чтобы либо вернуться в бывший клуб (то есть «Филадельфию»), либо добиться права его покинуть. Ничего из перечисленного не произошло, поэтому ИИХФ наложила на Федотова следующие санкции:

четырёхмесячное отстранение от официальных клубных и международных матчей. Отстранение вступит в силу с 1 сентября (дата первого матча ЦСКА в новом сезоне) и закончится 31 декабря 2023 года».

Санкции настигли и сам ЦСКА: «Любой клуб, подписавший контракт с игроком, нарушившим свой контракт профессионального игрока, склонил этого игрока к нарушению. Таким образом, поскольку ХК ЦСКА знал о контракте игрока с НХЛ и не доказал ИИХФ, что он не побудил игрока к нарушению контракта профессионального игрока, ИИХФ наложила на ХК ЦСКА следующие спортивные санкции:

однолетний запрет на международные трансферы с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024 года».

Таким образом, ИИХФ ожидаемо встала на сторону «Филадельфии», а ЦСКА придётся искать нового вратаря в пару к Александру Шарыченкову.