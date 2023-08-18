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Джонатан Тэйвз объявил о паузе в карьере, вернётся ли канадец в НХЛ

«Это ударило меня, как тонна кирпичей». Тэйвз приостановил карьеру, а вернуться сможет?
Егор Бульчук
Джонатан Тэйвз объявил о паузе в карьере
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли сказал до свидания вместо прощай. Теперь ему предстоит долгая борьба с собственным организмом.

Хоккей теряет кого-то каждый год, но, кажется, нынешняя пауза между сезонами аномальна в своей чрезвычайности. Смерть Родиона Амирова не единственный, хотя и главный, повод пустить слезу.

Данис Зарипов и Найджел Доус, Патрис Бержерон и Давид Крейчи, Петри Контиола и Сами Леписто отошли от игры, и от этого тоже грустно. Накануне в «пенсионном списке» появилась новая фамилия – Тэйвз.

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«Я хотел бы объявить, что не завершаю карьеру, но в следующем сезоне беру перерыв в игре, – сказал 35-летний нападающий. – Я не могу отрицать свою любовь к хоккею и по-прежнему испытываю страсть к турнирам на самом высоком уровне. Однако последние несколько сезонов были очень трудными, учитывая мои проблемы со здоровьем.
Я сосредоточен на том, чтобы дать себе время для полного выздоровления и снова наслаждаться жизнью в полной мере. Попутно я встретил нескольких людей, которые боролись с проблемами со здоровьем, связанными с хроническим иммунным ответом после коронавируса. Спасибо всем вам, кто поддерживал меня и уважал мою личную жизнь».

Экс-капитан «Чикаго» не утверждает, что уходит насовсем. Как, впрочем, и не обещает вернуться. Похоже, Тэйвз просто берёт тайм-аут и сам не осознаёт, в какую сторону направится, когда обозначенное время истечёт.

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В последнем сезоне форвард играл и лечился в соотношении примерно 1 к 1. Канадец принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата и установил три личных антирекорда – по ассистам (16), очкам (31) и показателю полезности («-31»). По сути, сезон для Тэйвза завершился в конце января. Забросив тогда в ворота «Эдмонтона», он ушёл на двухмесячный больничный.

Джонатана, в отличие от многих других хоккеистов в его возрасте, беспокоили не колени и не связки – проблема вошла в организм гораздо глубже. «Я всё еще борюсь с симптомами длительного коронавируса и синдрома хронического воспалительного ответа, – признался нападающий. – Было действительно сложно играть с этими симптомами. За последние несколько недель дело дошло до того, что у меня не было другого выбора, кроме как отступить и сосредоточиться на том, чтобы стать здоровым».

Синдром хронического воспалительного ответа не болезнь в классическом смысле. Таблетки, уколы и капельницы не помогут в борьбе с ним – во многом потому, что сопутствующие симптомы тотально непредсказуемы. Синдром заставляет организм неестественно реагировать на малейшие раздражители: например, минимальный стресс может сопровождаться скачками температуры, бытовая физическая нагрузка «забивать» мышцы, а косметические изменения в рационе надувать живот. Но самое страшное, что эти проявления возникают, как правило, совершенно внезапно.

Тэйвз долго молчал и впервые рассказал о проблемах, когда пропустил сезон, возобновлённый в январе 2021-го после ковидной паузы. Но заявление чикагского капитана внесло сумятицу вместо ясности: «В это межсезонье я испытывал симптомы, из-за которых чувствовал себя истощённым и вялым. Я работаю с врачами, чтобы лучше понять своё состояние. До тех пор пока не верну своё здоровье к состоянию, когда буду чувствовать, что могу выступать на элитном уровне и помогать своей команде, не буду присоединяться к «Чикаго» в тренировочном лагере. У меня нет точной даты, когда вернусь в команду. Я очень разочарован, но было бы несправедливо по отношению к себе или моим товарищам по команде пытаться играть в моём текущем состоянии».

Тэйвз с одним из трёх в своей карьере Кубков Стэнли

Тэйвз с одним из трёх в своей карьере Кубков Стэнли

Фото: Zuma\TASS

Зимой 2020 года Джонатан переболел инфекцией, причём в лёгкой форме. Но весной его самочувствие постепенно ухудшалось, а осенью стало совсем плохо. Одну из тренировок Тэйвз покинул через 10 минут после начала. «В тот момент я начал сомневаться в том, что я делаю, – говорил спортсмен. – Зачем я выхожу на лед, когда чувствую себя так ужасно? Чего я этим добиваюсь? Это ударило меня, как тонна кирпичей. Но, разумеется, я сделал то же самое снова. Взял неделю отдыха и попытался вернуться на лед».

Анализы Тэйвза не показывали никаких отклонений от нормы, и врачи долго ломали голову над клинической картиной – в итоге списали всё на ковид. Сам хоккеист выдвинул иную версию: «Полагаю, что всё дело в стиле моей игры. Я никогда не обладал большим талантом, не был звездой даже на детском уровне, а потому мне всегда приходилось трудиться больше остальных. На льду я всегда очень много борюсь, часто оказываюсь в силовой борьбе, отрабатываю на обеих половинах площадки, постоянно играю на пятаке или под воротами. Полагаю, что такой стиль игры вкупе с тысячами матчей и тренировок мог оказать на мой организм и здоровье губительное влияние».

Между последним матчем и возвращением Джонатан провёл 421 день вне игры. Есть ли шанс, что второй камбэк состоится? В течение пропущенного года Тэйвз точно не станет моложе, а сомнения клубов в его форме только укрепятся, поэтому трудно всерьёз рассматривать вариант, при котором кто-то из контендеров захочет неистово рискнуть. Ни один претендент не сможет найти на такую сделку даже условный миллион под потолком. И если Джонатан хочет вновь подняться на энхаэловскую вершину, то, скорее всего, разочарование ждёт его на этапе поиска спутников.

Тэйвз не единственный, кто рвётся на лёд вопреки всему:
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Но, может быть, желание хоккеиста исчерпывается тем, чтобы просто поиграть? Тогда перед ним раскидывается веер из вариантов. В лиге достаточно команд, вошедших в перестройку, и от опытного дядьки-наставника в удовлетворительных кондициях они не то что не откажутся – будут бороться.

Впрочем, на самом деле значение имеет лишь один вопрос – сможет ли Тэйвз обмануть собственный организм. Пару недель назад инсайдеры сообщали, что услугами ветерана заинтересовались в «Эдмонтоне», где открыта вакансия четвёртого центрфорварда. Крайне любопытно, чем завершились переговоры и кто от кого отказался? Если нет сказал игрок, то непонятно, чего он хочет; а если клуб – то вероятность возвращения Джонатана уже исчисляется небольшими величинами. Когда за 35-летним хоккеистом гонится стая кошмарных проблем со здоровьем – это плохо. Но когда за 36-летним хоккеистом гонится стая кошмарных проблем со здоровьем и он вдобавок пропустил сезон – это ещё хуже.

Жаль, что рано или поздно проблемы в этой погоне победят окончательно.

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