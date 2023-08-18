«Это ударило меня, как тонна кирпичей». Тэйвз приостановил карьеру, а вернуться сможет?

Хоккей теряет кого-то каждый год, но, кажется, нынешняя пауза между сезонами аномальна в своей чрезвычайности. Смерть Родиона Амирова не единственный, хотя и главный, повод пустить слезу.

Данис Зарипов и Найджел Доус, Патрис Бержерон и Давид Крейчи, Петри Контиола и Сами Леписто отошли от игры, и от этого тоже грустно. Накануне в «пенсионном списке» появилась новая фамилия – Тэйвз.

«Я хотел бы объявить, что не завершаю карьеру, но в следующем сезоне беру перерыв в игре, – сказал 35-летний нападающий. – Я не могу отрицать свою любовь к хоккею и по-прежнему испытываю страсть к турнирам на самом высоком уровне. Однако последние несколько сезонов были очень трудными, учитывая мои проблемы со здоровьем.

Я сосредоточен на том, чтобы дать себе время для полного выздоровления и снова наслаждаться жизнью в полной мере. Попутно я встретил нескольких людей, которые боролись с проблемами со здоровьем, связанными с хроническим иммунным ответом после коронавируса. Спасибо всем вам, кто поддерживал меня и уважал мою личную жизнь».

Экс-капитан «Чикаго» не утверждает, что уходит насовсем. Как, впрочем, и не обещает вернуться. Похоже, Тэйвз просто берёт тайм-аут и сам не осознаёт, в какую сторону направится, когда обозначенное время истечёт.

В последнем сезоне форвард играл и лечился в соотношении примерно 1 к 1. Канадец принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата и установил три личных антирекорда – по ассистам (16), очкам (31) и показателю полезности («-31»). По сути, сезон для Тэйвза завершился в конце января. Забросив тогда в ворота «Эдмонтона», он ушёл на двухмесячный больничный.

Джонатана, в отличие от многих других хоккеистов в его возрасте, беспокоили не колени и не связки – проблема вошла в организм гораздо глубже. «Я всё еще борюсь с симптомами длительного коронавируса и синдрома хронического воспалительного ответа, – признался нападающий. – Было действительно сложно играть с этими симптомами. За последние несколько недель дело дошло до того, что у меня не было другого выбора, кроме как отступить и сосредоточиться на том, чтобы стать здоровым».

Синдром хронического воспалительного ответа не болезнь в классическом смысле. Таблетки, уколы и капельницы не помогут в борьбе с ним – во многом потому, что сопутствующие симптомы тотально непредсказуемы. Синдром заставляет организм неестественно реагировать на малейшие раздражители: например, минимальный стресс может сопровождаться скачками температуры, бытовая физическая нагрузка «забивать» мышцы, а косметические изменения в рационе надувать живот. Но самое страшное, что эти проявления возникают, как правило, совершенно внезапно.

Тэйвз долго молчал и впервые рассказал о проблемах, когда пропустил сезон, возобновлённый в январе 2021-го после ковидной паузы. Но заявление чикагского капитана внесло сумятицу вместо ясности: «В это межсезонье я испытывал симптомы, из-за которых чувствовал себя истощённым и вялым. Я работаю с врачами, чтобы лучше понять своё состояние. До тех пор пока не верну своё здоровье к состоянию, когда буду чувствовать, что могу выступать на элитном уровне и помогать своей команде, не буду присоединяться к «Чикаго» в тренировочном лагере. У меня нет точной даты, когда вернусь в команду. Я очень разочарован, но было бы несправедливо по отношению к себе или моим товарищам по команде пытаться играть в моём текущем состоянии».

Тэйвз с одним из трёх в своей карьере Кубков Стэнли Фото: Zuma\TASS

Зимой 2020 года Джонатан переболел инфекцией, причём в лёгкой форме. Но весной его самочувствие постепенно ухудшалось, а осенью стало совсем плохо. Одну из тренировок Тэйвз покинул через 10 минут после начала. «В тот момент я начал сомневаться в том, что я делаю, – говорил спортсмен. – Зачем я выхожу на лед, когда чувствую себя так ужасно? Чего я этим добиваюсь? Это ударило меня, как тонна кирпичей. Но, разумеется, я сделал то же самое снова. Взял неделю отдыха и попытался вернуться на лед».

Анализы Тэйвза не показывали никаких отклонений от нормы, и врачи долго ломали голову над клинической картиной – в итоге списали всё на ковид. Сам хоккеист выдвинул иную версию: «Полагаю, что всё дело в стиле моей игры. Я никогда не обладал большим талантом, не был звездой даже на детском уровне, а потому мне всегда приходилось трудиться больше остальных. На льду я всегда очень много борюсь, часто оказываюсь в силовой борьбе, отрабатываю на обеих половинах площадки, постоянно играю на пятаке или под воротами. Полагаю, что такой стиль игры вкупе с тысячами матчей и тренировок мог оказать на мой организм и здоровье губительное влияние».

Между последним матчем и возвращением Джонатан провёл 421 день вне игры. Есть ли шанс, что второй камбэк состоится? В течение пропущенного года Тэйвз точно не станет моложе, а сомнения клубов в его форме только укрепятся, поэтому трудно всерьёз рассматривать вариант, при котором кто-то из контендеров захочет неистово рискнуть. Ни один претендент не сможет найти на такую сделку даже условный миллион под потолком. И если Джонатан хочет вновь подняться на энхаэловскую вершину, то, скорее всего, разочарование ждёт его на этапе поиска спутников.

Но, может быть, желание хоккеиста исчерпывается тем, чтобы просто поиграть? Тогда перед ним раскидывается веер из вариантов. В лиге достаточно команд, вошедших в перестройку, и от опытного дядьки-наставника в удовлетворительных кондициях они не то что не откажутся – будут бороться.

Впрочем, на самом деле значение имеет лишь один вопрос – сможет ли Тэйвз обмануть собственный организм. Пару недель назад инсайдеры сообщали, что услугами ветерана заинтересовались в «Эдмонтоне», где открыта вакансия четвёртого центрфорварда. Крайне любопытно, чем завершились переговоры и кто от кого отказался? Если нет сказал игрок, то непонятно, чего он хочет; а если клуб – то вероятность возвращения Джонатана уже исчисляется небольшими величинами. Когда за 35-летним хоккеистом гонится стая кошмарных проблем со здоровьем – это плохо. Но когда за 36-летним хоккеистом гонится стая кошмарных проблем со здоровьем и он вдобавок пропустил сезон – это ещё хуже.

Жаль, что рано или поздно проблемы в этой погоне победят окончательно.