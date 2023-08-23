Хотят играть в КХЛ. Пять известных легионеров, готовых подписать контракты

Среди них единственный на всю лигу финн и американец, угодивший в скандал за океаном.

С приближением старта регулярного чемпионата КХЛ рынок свободных агентов постепенно пустеет, но у клубов по-прежнему есть варианты для усиления состава. При этом доступны не только российские хоккеисты, но и легионеры, в том числе с опытом игры в нашей лиге.

з. Джоуи Кин, 24 года

В сезоне-2022/2023 за «Спартак»: 64 игры, 24 (6+18) очка, «-13» показатель полезности

Без контракта, права в КХЛ у «Спартака»

Американец неплохо проявил себя в столичном клубе в прошлом сезоне, но договориться об условиях нового контракта стороны не смогли. В итоге в «Спартаке» закрепили за собой права на хоккеиста, но формально лишь для того, чтобы попробовать обменять их в другой клуб и получить какую-то выгоду. Сам Кин вполне подойдёт для второй пары сильной команды, может помочь в спецбригаде большинства.

н. Теэму Пулккинен, 31 год

В сезоне-2022/2023 за «Трактор»: 63, 27 (15+12), «-3»

Без контракта

Теэму примечателен тем, что, в отличие от других финнов, не лезет в политику и делает акцент исключительно на спорте и своей профессиональной карьере. Пулккинен знаменит сильным броском, отличным выбором позиции при игре в большинстве. Это достаточно специфический форвард, но при правильном подходе он способен принести максимум пользы своей команде. Ждём Теэму в КХЛ, где этот уроженец Суоми давно стал своим.

ТЕЭМУ ПУЛККИНЕН Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Майкл Шапю, 31 год

В сезоне-2022/2023 за «Барыс»: 10, 3 (3+0), «-3»

Без контракта

С Шапю не очень красиво поступили в Астане, расторгнув контракт в травмированным хоккеистом. Из-за этой истории разгорелся целый скандал. В целом же канадец обладает достаточным мастерством для игры в КХЛ, главное вернуть былую форму и залечить все болячки. Уже ходили разговоры о том, что Майкла рассматривают в минском «Динамо». Хороший вариант для обеих сторон, если в итоге получится договориться и ударить по рукам.

МАЙКЛ ШАПЮ Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

н. Джош Хо-Сэнг, 27 лет

В сезоне-2022/2023 за «Салават Юлаев»: 5, 1 (0+1), «0»

Без контракта, права в КХЛ у «Салавата Юлаева»

Хо-Сэнг сразу же получил травму в прошлом сезоне, после чего пролечился весь регулярный чемпионат, ну а в плей-офф в таком состоянии помощник из него был уже никакой. Права в КХЛ на канадца закреплены за «Салаватом Юлаевым», но неясно, вернётся ли Джош в Россию. Да и особого смысла в этом, если честно, не видно. В отличие от Хмелевски, с приглашением Хо-Сэнга в Уфе точно не угадали. Толку от таких иностранцев нет. Однако сам Джош наверняка хочет снова неплохо подзаработать.

н. Алекс Гальченюк, 29 лет

В сезоне-2022/2023 в НХЛ за «Колорадо»: 11, 0, «-8»

Без контракта

В прошлом сезоне НХЛ Гальченюк себя особо не проявил, в результате чего бóльшую его часть провёл в АХЛ. В межсезонье с Алексом заключила контракт «Аризона», однако после скандальной истории с американцем белорусского происхождения расторгли контракт. Теперь у форварда есть прекрасная возможность подписаться в КХЛ, тем более что интерес к хоккеисту есть даже со стороны топ-клубов. Всё идёт к тому, что этот центральный нападающий усилит СКА.