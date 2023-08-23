Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Новости дня в хоккее за 23 августа 2023 года, результаты матчей, ИИХФ грозит ЦСКА дисциплинарным делом

ИИХФ угрожает ЦСКА, Жафярову понизили зарплату. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Итоги дня в хоккее за 23 августа
Аудио-версия:
Комментарии
Если Иван Федотов будет играть с 1 сентября, на армейцев откроют дисциплинарное дело.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 23 августа 2023 года.

Результаты предсезонных матчей 23 августа

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2023, среда. 12:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Никулин (Иванов, Алексеев) – 11:21 (5x5)     0:2 Иванов (Лихачёв, Алексеев) – 19:59 (5x4)     0:3 Берёзкин (Гернат) – 27:27 (4x4)     1:3 Хмелевски (Цулыгин) – 28:58 (5x4)     1:4 Чехович (Черепанов, Берёзкин) – 55:50 (5x5)     1:5 Берёзкин (Шалунов, Сергеев) – 59:12 (5x4)    
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Барыс
Астана
1:0 Буше (Ткачёв) – 00:17 (5x5)     1:1 Савицкий (Лабейт, Бракко) – 06:49 (5x5)     1:2 Данияр (Муратов, Старченко) – 19:34 (5x5)     2:2 Шулак (Ткачёв) – 24:05 (5x5)     2:3 Барбер (Грант, Оберг) – 44:04 (5x4)     2:4 Барбер – 58:11 (en)     3:4 Николишин (Ткачёв, Буше) – 59:01 (6x4)    
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
23 августа 2023, среда. 15:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Степанов – 38:28    
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
23 августа 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Аляев (Корягин, Николаев) – 07:27 (5x5)     0:2 Рендулич (Петьков, Грэм) – 14:02 (5x5)     1:2 Зинченко (Федотов, Демидов) – 28:10 (5x5)     2:2 Алистров (Сергеев) – 39:54 (5x4)     3:2 Бучельников (Алистров) – 49:57 (5x5)     3:3 Николаев (Сероух) – 53:04 (5x5)     4:3 Никишин (Глотов) – 58:38 (5x5)    
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
23 августа 2023, среда. 13:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Яшкин (Галиев, Войнов) – 05:31 (5x4)     1:1 Сафин (Аноховский, Березин) – 05:53 (5x5)     2:1 Яшкин (Юдин) – 22:44 (5x5)     3:1 Дыняк (Семёнов, Адамчук) – 30:36 (5x5)     3:2 Иванюженков (Колтыгин, Ожгихин) – 36:25 (5x5)    
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
23 августа 2023, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дер-Аргучинцев (Николаев, Сошников) – 23:19 (5x5)     1:1 Гололобов (Михайлис, Паливко) – 25:55 (5x5)     2:1 Дер-Аргучинцев (Шабанов) – 64:31 (3x3)    

ИИХФ угрожает ЦСКА дисциплинарным делом

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что ИИХФ откроет дисциплинарное дело в отношении ЦСКА, если клуб нарушит условия дисквалификации голкипера Ивана Федотова. Вратарь был дисквалифицирован ИИХФ на четыре месяца начиная с 1 сентября, однако главный тренер армейцев Сергей Фёдоров заявил, что Федотов будет играть, несмотря на запрет.

«Дисквалификация Федотова действует с 1 сентября. Согласно правилам ИИХФ, игрок не может выступать в период дисквалификации. Если ЦСКА нарушит эти правила, то ИИХФ откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Больше комментариев по этому поводу не будет», — цитирует Тардифа «РИА Новости».

Первый матч ЦСКА в новом сезоне КХЛ проведёт с «Ак Барсом» 1 сентября.

В ЦСКА заявили, что юридически клуб всё сделал правильно

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что голкипер Иван Федотов будет выступать за армейский клуб, несмотря на дисквалификацию от Международной федерации хоккея.

«Как я говорил, Федотов будет играть с 1 сентября в ЦСКА. Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы, мы сделали всё юридически правильно. Контракт Федотова с ЦСКА прошёл заявку в Федерации хоккея России, она одобрена в КХЛ. Так отреагировала международная федерация. Говорить о каких-то нюансах неэтично и некорректно — этим занимаются юристы», — приводит слова Есмантовича ТАСС.

Материалы по теме
ЦСКА уже нелегально подписывал русскую звезду. Клуб наказывали из-за перехода Яшина
ЦСКА уже нелегально подписывал русскую звезду. Клуб наказывали из-за перехода Яшина

Дамир Жафяров пошёл на понижение зарплаты

«Ак Барс» переподписал контракт с нападающим Дамиром Жафяровым на новых условиях. Как сообщает «БИЗНЕС Online», срок контракта не изменился — он остался на один год. Изменилась зарплата игрока: если изначально она была 80 млн рублей, то теперь составляет 60 млн. По информации «Чемпионата», 20 млн рублей убрали в бонусную часть.

«Когда мы переходили из СКА в «Ак Барс», то у нас изначально была договорённость с руководством казанского клуба о том, что Дамир пойдёт на понижение окладной части. Так, собственно, и произошло, потому что Жафяров очень хотел играть в «Ак Барсе», — сказал известный агент Шуми Бабаев в интервью Metaratings.ru.

Жафяров перешёл в «Ак Барс» из СКА в результате обмена в текущее межсезонье. Жафяров в прошлом сезоне сыграл за СКА 75 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Дамир провёл 589 встреч, в которых набрал 311 (128+183) результативных баллов.

Материалы по теме
Отработают ли бешеные деньги? Топ-8 самых дорогих игроков КХЛ
Отработают ли бешеные деньги? Топ-8 самых дорогих игроков КХЛ

Яркая драка в матче «Салавата» с «Локомотивом»

«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:5 в матче на Кубке Блинова.

Под занавес второго периода состоялась яркая драка между Даниилом Тесановым и Даниилом Огирчуком. Хоккеисты встретились в центре площадки, и в результате обмена ударами хоккеист «Локомотива» стянул майку с нападающего «Салавата Юлаева». Обе игрока получили по пять штрафных минут за драку.

Бывший канадский форвард «Автомобилиста» пройдёт просмотр в «Колорадо»

Бывший нападающий «Автомобилиста» Питер Холланд подписал просмотровый контракт с «Колорадо», сообщает пресс-служба клуба. Примечательно, что в марте 2022 года Холланд объявлял о завершении карьеры.

32-летний центральный форвард полностью пропустил минувший сезон. Всего в КХЛ Холланд провёл 129 матчей за «Автомобилист», в которых набрал 83 (31+52) очка — забросил 31 шайбу и отдал 52 результативные передачи с показателем полезности «-10». Канадский нападающий покинул КХЛ в 2021 году и в течение двух сезонов в «Автомобилисте» дважды входил в тройку бомбардиров екатеринбургского клуба.

Всего в НХЛ Холланд сыграл 266 матчей, в которых набрал 85 (36+49) очков. В АХЛ на счету канадца 252 матча и 222 (95+127) очка, а также 11 матчей в плей-офф, в которых он набрал 15 (7+8) очков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android