ИИХФ угрожает ЦСКА, Жафярову понизили зарплату. Итоги дня в хоккее

Если Иван Федотов будет играть с 1 сентября, на армейцев откроют дисциплинарное дело.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 23 августа 2023 года.

Результаты предсезонных матчей 23 августа

ИИХФ угрожает ЦСКА дисциплинарным делом

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что ИИХФ откроет дисциплинарное дело в отношении ЦСКА, если клуб нарушит условия дисквалификации голкипера Ивана Федотова. Вратарь был дисквалифицирован ИИХФ на четыре месяца начиная с 1 сентября, однако главный тренер армейцев Сергей Фёдоров заявил, что Федотов будет играть, несмотря на запрет.

«Дисквалификация Федотова действует с 1 сентября. Согласно правилам ИИХФ, игрок не может выступать в период дисквалификации. Если ЦСКА нарушит эти правила, то ИИХФ откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Больше комментариев по этому поводу не будет», — цитирует Тардифа «РИА Новости».

Первый матч ЦСКА в новом сезоне КХЛ проведёт с «Ак Барсом» 1 сентября.

В ЦСКА заявили, что юридически клуб всё сделал правильно

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что голкипер Иван Федотов будет выступать за армейский клуб, несмотря на дисквалификацию от Международной федерации хоккея.

«Как я говорил, Федотов будет играть с 1 сентября в ЦСКА. Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы, мы сделали всё юридически правильно. Контракт Федотова с ЦСКА прошёл заявку в Федерации хоккея России, она одобрена в КХЛ. Так отреагировала международная федерация. Говорить о каких-то нюансах неэтично и некорректно — этим занимаются юристы», — приводит слова Есмантовича ТАСС.

Дамир Жафяров пошёл на понижение зарплаты

«Ак Барс» переподписал контракт с нападающим Дамиром Жафяровым на новых условиях. Как сообщает «БИЗНЕС Online», срок контракта не изменился — он остался на один год. Изменилась зарплата игрока: если изначально она была 80 млн рублей, то теперь составляет 60 млн. По информации «Чемпионата», 20 млн рублей убрали в бонусную часть.

«Когда мы переходили из СКА в «Ак Барс», то у нас изначально была договорённость с руководством казанского клуба о том, что Дамир пойдёт на понижение окладной части. Так, собственно, и произошло, потому что Жафяров очень хотел играть в «Ак Барсе», — сказал известный агент Шуми Бабаев в интервью Metaratings.ru.

Жафяров перешёл в «Ак Барс» из СКА в результате обмена в текущее межсезонье. Жафяров в прошлом сезоне сыграл за СКА 75 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Дамир провёл 589 встреч, в которых набрал 311 (128+183) результативных баллов.

Яркая драка в матче «Салавата» с «Локомотивом»

«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:5 в матче на Кубке Блинова.

Под занавес второго периода состоялась яркая драка между Даниилом Тесановым и Даниилом Огирчуком. Хоккеисты встретились в центре площадки, и в результате обмена ударами хоккеист «Локомотива» стянул майку с нападающего «Салавата Юлаева». Обе игрока получили по пять штрафных минут за драку.

Бывший канадский форвард «Автомобилиста» пройдёт просмотр в «Колорадо»

Бывший нападающий «Автомобилиста» Питер Холланд подписал просмотровый контракт с «Колорадо», сообщает пресс-служба клуба. Примечательно, что в марте 2022 года Холланд объявлял о завершении карьеры.

32-летний центральный форвард полностью пропустил минувший сезон. Всего в КХЛ Холланд провёл 129 матчей за «Автомобилист», в которых набрал 83 (31+52) очка — забросил 31 шайбу и отдал 52 результативные передачи с показателем полезности «-10». Канадский нападающий покинул КХЛ в 2021 году и в течение двух сезонов в «Автомобилисте» дважды входил в тройку бомбардиров екатеринбургского клуба.

Всего в НХЛ Холланд сыграл 266 матчей, в которых набрал 85 (36+49) очков. В АХЛ на счету канадца 252 матча и 222 (95+127) очка, а также 11 матчей в плей-офф, в которых он набрал 15 (7+8) очков.