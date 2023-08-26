«Сочи» собрал крепкий состав, но крупно проигрывает. Кокорев упускает команду из рук?

Контрасты межсезонья – абсолютно нормальное явление, и уж тем более не принято делать выводы на основе контрольных летних матчей. Однако одно дело, когда мы говорим, например, про «Барыс», который после четырёх поражений на турнире в Казани показал диаметрально противоположный результат на Кубке Блинова в Омске и свою готовность к старту сезона. А другое – когда ХК «Сочи» за неделю до первой игры чемпионата буквально разваливается на соревновании в Санкт-Петербурге, пропуская авоськи шайб от разных соперников и демонстрируя полный разлад в игре.

Самое удивительное, что в начале августа на домашнем турнире «леопарды» показывали симпатичный хоккей. Сложилось даже ощущение, что южане, ушедшие от огульной ставки на молодёжь и пополнившиеся в межсезонье опытными игроками и неплохими легионерами, поймали полный контакт с тренером Дмитрием Кокоревым и в грядущем сезоне уж точно готовы подняться со дна Западной конференции и как минимум всерьёз побороться за плей-офф.

Сам Кокорев рассуждал о строительстве новой команды, о быстром и атакующем хоккее, который он собирается прививать, а его подопечные публично и в кулуарах как один отмечали спокойный и рассудительный нрав наставника, пытавшегося найти общий язык со всем и каждым и отказавшегося от традиционных методов российской тренерской школы.

Всё это здорово и хорошо, вот только под руководством тренера-либерала, каким проявил себя Кокорев, у «Сочи» быстро всё повалилось из рук. Всё началось ещё на финише домашнего турнира, когда «леопарды» без шансов уступили 0:5 «Адмиралу». Тогда этот результат казался случайностью, но в конце лета в Санкт-Петербурге южане выступили ещё хуже. 1:7 от «Северстали», 2:8 от «Автомобилиста» — «Сочи» был разгромлен далеко не самыми главными фаворитами сезона. Между этими двумя результатами затесалось достойное вроде бы поражение от экспериментального состава СКА, правда, в том матче «леопарды» упустили преимущество в счёте, а решающий гол пропустили на последних минутах основного времени.

Выходит, что у южной команды накануне сезона не просматривается ни игры, ни характера. Зато главный тренер со всеми дружит и ни на кого не кричит! А ведь такая модель поведения для хоккейного наставника уместна в двух случаях. Либо если у тренера есть непререкаемый авторитет и огромный опыт, как, например, у Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе». Либо если в его распоряжении есть мощный звёздный коллектив, в общении с которым нельзя перегибать палку, и тогда игроки сами всё сделают как надо. Так, допустим, было у Михаила Кравца в прошлом сезоне в «Авангарде».

Кокорев же в «Сочи» не подходит под эти критерии, так что его мягкость сейчас вредит и команде, и ему самому. Тренеру пора уже сейчас сменить в раздевалке роль слушателя на роль оратора, показать характер, если требуется, то немного закрутить гайки, иначе «леопарды», обладая хорошим, крепким составом, так и продолжат играть непонятно во что, и в результате это неизбежно приведёт к тому, что традиция смены тренера в ХК «Сочи» на старте регулярки будет соблюдена.

Дмитрий Кокорев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И ещё один странный момент из выступления «Сочи» на турнире в Петербурге, тоже связанный с управлением командой. Не секрет, что тренер успешно работает тогда, когда в его распоряжении есть команда единомышленников. Штаб Кокорева был летом успешно сформирован, но сейчас на лавке команды откуда-то взялся Олег Куприянов – бывший спортивный директор ФХР и тот самый человек с чемоданчиком налички из легендарных рассказов Дэйва Кинга о «Магнитке» середине нулевых.

58-летний Куприянов, за плечами которого полжизни работы на серьёзных должностях в топ-клубах и институте сборных России, на скамейке «Сочи» смотрится неуместным, лишним и навязанным Кокореву, который, возможно, на правах тренера-новичка банально робеет перед прожжённым функционером с непонятными обязанностями. Неужели Куприянов и сейчас, как в прежние времена в национальной молодёжке, накачивает игроков «Сочи» патриотическим пафосом и наводит строгие порядки по давно устаревшим и неактуальным методикам?

Если это так, то у Кокорева, который и так упускает команду из рук, появляется дополнительная проблема. И если тренер на правах главного человека в коллективе не сможет её решить, если не покажет наконец наличие внутреннего стержня, то «Сочи» будет ждать очередной бесславный сезон, а самого Кокорева — возвращение в тренерское небытие.