Рендулич: тренеры «Сочи» не орут, как это частенько бывает у русских тренеров

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич рассказал о тренировках в составе южан и работе с главным тренером клуба Дмитрием Кокоревым.

«Что скажу о тренере Дмитрии Кокореве? Он – новичок в КХЛ, никогда раньше не работал главным, но пока начало очень бодрое.

У нас все три тренера феноменальные, много разговаривают с игроками, не орут, как это частенько бывает у русских тренеров (смеётся).

В «Витязе» орали? Да, случалось! Но больше на молодёжь. У нас в «Сочи» тоже много молодых ребят, но тренеры стараются им помогать, учить. Я уже немного понимаю русский, так что получается объясняться. Пока всё здорово», — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В прошлом сезоне хорватский нападающий выступал за немецкий «Мангейм». В 56 матчах регулярного чемпионата Рендулич провёл 56 матчей и набрал 41 (17+24) очко. В плей-офф на счету нападающего 7 (1+6) очков в 12 матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем читайте на «Чемпионате»: