Рендулич: тренеры «Сочи» не орут, как это частенько бывает у русских тренеров

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич рассказал о тренировках в составе южан и работе с главным тренером клуба Дмитрием Кокоревым.
«Что скажу о тренере Дмитрии Кокореве? Он – новичок в КХЛ, никогда раньше не работал главным, но пока начало очень бодрое.
У нас все три тренера феноменальные, много разговаривают с игроками, не орут, как это частенько бывает у русских тренеров (смеётся).
В «Витязе» орали? Да, случалось! Но больше на молодёжь. У нас в «Сочи» тоже много молодых ребят, но тренеры стараются им помогать, учить. Я уже немного понимаю русский, так что получается объясняться. Пока всё здорово», — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
В прошлом сезоне хорватский нападающий выступал за немецкий «Мангейм». В 56 матчах регулярного чемпионата Рендулич провёл 56 матчей и набрал 41 (17+24) очко. В плей-офф на счету нападающего 7 (1+6) очков в 12 матчах.
Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем читайте на «Чемпионате»:
- 11 августа 2023
-
10:55
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
04:32
-
04:21
-
03:18
-
02:23
-
02:04
-
01:45
-
01:12
- 10 августа 2023
-
23:44
-
23:33
-
23:10
-
23:00
-
22:45
-
22:24
-
22:11
-
22:00
-
21:42
-
21:27
-
21:10
-
21:00
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:20
-
20:18
-
20:16
-
20:10