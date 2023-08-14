Шанс всей жизни. Кто из тренеров будет впервые работать главным в КХЛ?

В списке дебютантов всего четыре фамилии, а ещё двух специалистов сюда можно добавить условно.

1 сентября матчем за Кубок открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом последнего плей-офф «Ак Барсом» стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. В сезоне КХЛ-2023/2024 примут участие 23 клуба, и четыре из них вступают в новый чемпионат с главными тренерами – дебютантами лиги.

На данный момент лишь четыре специалиста не имеют никакого опыта работы главным тренером в КХЛ. Это Александр Завьялов в «Витязе», Виктор Игнатьев в «Куньлунь Ред Стар», Андрей Козырев в «Северстали» и Олег Браташ в «Ладе». Формально в этом списке могли находиться и ещё два специалиста – Дмитрий Кокорев из ХК «Сочи» и Алексей Жамнов из «Спартака».

Эти два тренера также никогда ранее не работали главными тренерами в КХЛ, зато в своём послужном списке они имеют работу в должности исполнявших обязанности. 52-летний Жамнов в ходе сезона-2018/2019 сменил Вадима Епанчинцева в «Спартаке» и доработал тот чемпионат в роли ИОГТ. В свою очередь, 44-летний Кокорев в аналогичной роли завершал прошлый сезон в ХК «Сочи». Тогда как четыре других вышеназванных специалиста идут в полноценно дебютный сезон в роли главного тренера клуба КХЛ.

Александр Завьялов, 53 года («Витязь»)

Наиболее длительный путь к долгожданному шансу всей жизни прошёл новый главный тренер «Витязя». 53-летний специалист за плечами имеет грандиозный опыт работы в КХЛ – исключительно в роли помощника. Тренерскую карьеру известный в прошлом защитник начал в 2011 году, войдя в штаб клуб ВХЛ «Ариада-Акпарс». Всего спустя год Завьялов перебрался в КХЛ, присоединившись к тренерскому штабу «Торпедо».

В Нижнем Новгороде он отработал вплоть до 2016 года, после чего в его карьере значились «Ак Барс» (2016–2019, Кубок Гагарина в 2018-м), «Трактор» (2019–2020), «Нефтехимик» (2020–2021), «Амур» (2021) «Витязь» (2022–2023). В ходе тренерской карьеры Александр Васильевич успел поработать с такими тренерами, как Петерис Скудра, Зинэтула Билялетдинов и Вячеслав Буцаев.

В тренерский штаб Буцаева Завьялов входил и в прошлом сезоне, когда «Витязь» установил лучший результат в истории клуба, сумев подняться на шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В межсезонье руководство подмосковного клуба пошло на неординарный шаг, не став продлевать контракт с главным тренером, решив вместо него доверить управление командой его бывшему помощнику.

«Быть помощником – это всё-таки одно, а возглавить клуб – совсем другое. На тебя ложится большая ответственность во многих вещах, и необходимо понимать, что именно ты будешь отвечать за итоговый результат.

Помощник – это помощник, а главный тренер должен быть везде, потому что все системы в команде должны правильно функционировать. Именно в команде. И я задумался, а смогу ли? Подумав над этим вопросом, решил пойти на такой шаг», — рассказал Завьялов в подробном интервью «Чемпионату» о своём назначении на этот пост.

Виктор Игнатьев, 53 года («Куньлунь Ред Стар»)

53-летний уроженец Риги также никогда ранее не занимал должность главного тренера ни в одной команде. В КХЛ Игнатьев успел поработать в рижском и московском «Динамо», а также в «Витязе», «Магнитке» и самом «Куньлуне», где в прошлом сезоне он помогал Грегу Айрленду. В межсезонье руководство китайского клуба не стало продлевать контракт с канадским специалистом, доверив Игнатьеву не только управление «Куньлунем», но заодно и работу с национальной командой этой страны.

Виктор Игнатьев Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

У него огромный опыт работы на международной арене, ведь он трудился в сборной Латвии и ездил на чемпионаты мира с разными тренерами. В сезоне-2021/2022 Виктор входил в тренерский штаб латвийской команды и на Олимпийских играх в Пекине. Игнатьев хорошо знаком с нюансами работы в российских лигах, а также прекрасно владеет английским, что должно помочь ему наладить полную коммуникацию с разношёрстным составов «драконов». В межсезонье «Куньлунь» под руководством своего нового наставника уже успел отметиться завоёванным трофеем – на днях китайский клуб одержал победу на Кубке Лады.

Андрей Козырев, 50 лет («Северсталь»)

Двое других дебютантов КХЛ имеют опыт работы главным тренером хотя бы на другом уровне. 50-летний Козырев ранее возглавлял сборную России среди игроков не старше 17 лет, а также клуб ВХЛ «СКА-Нева». Наибольшую же известность специалисту принесла его прошлогодняя работа ассистентом Игоря Ларионова в «Торпедо». Тогда многие специалисты и даже сами игроки нижегородского клуба отмечали вклад Козырева в большие успехи команды Ларионова.

«Ларионов – это больше про харизму и идеологию «Торпедо», а тактикой занимается Козырев. Козырев – наш стратег, он обучает этой системе. Видео, собрания, игра в меньшинстве и «5 на 5» – это всё его. Тренировки – тоже, насколько я знаю. Игорь Николаевич отвечает за творчество, за самоотдачу, за процесс, за работу. Думаю, что система Андрея Леонидовича близка и ему», — говорил один из лучших игроков «Торпедо» Алексей Кручинин.

Андрей Козырев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Совместная работа привела нижегородский клуб к прорывному сезону, в ходе которого «Торпедо» заняло четвёртое место в Западной конференции в регулярном чемпионате, после чего в шести матчах убрало из плей-офф московское «Динамо». Вклад Козырева в успех «Торпедо» по достоинству был оценён руководителями «Северстали», которые искали главного тренера после ухода Андрея Разина в «Магнитку». В Нижнем Новгороде долго не хотели отпускать находившегося на действующем контракте Козырева, но в итоге поступили по-человечески и пошли навстречу человеку, получившему долгожданный шанс.

«Мы все нормальные и цивилизованные люди и прекрасно понимаем, что если человека зовут на пост главного тренера, то такие вещи происходят не каждый день», — говорил «Чемпионату» генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов, отпуская Козырева в «Северсталь».

Олег Браташ, 57 лет («Лада»)

За свою тренерскую карьеру Браташ успел поработать главным тренером в клубе МХЛ «Спартак», а также в олимпийской сборной России. В КХЛ он входил в тренерский штаб «Локомотива», а последние восемь лет провёл в системе национальных команд. Долгое время 57-летний Браташ входил в тренерский штаб молодёжной сборной, работая ассистентом.

В октябре 2021-го Браташ возглавил молодёжную сборную России, но в этом статусе толком фактически и не поработал. Спустя месяц он свозил российскую команду на этап Евротура в Финляндию, когда федерация хоккея решила отправить на Кубок Карьяла фактически молодёжную команду для её лучшей подготовки к предстоящему чемпионату мира.

Однако сразу после финского этапа ЕХТ главным тренером российской молодёжки стал Сергей Зубов, а сам Браташ был переведён на роль старшего тренера. А дальше сначала последовал сорванный МЧМ из-за коронавируса, а затем отстранение России от участия в международных турнирах. В последнем сезоне работал со сборной России U16, а теперь получил шанс проявить себя главным тренером в вернувшейся в КХЛ «Ладе». Примечательно, что тольяттинский клуб отсутствовал в лиге (шесть лет) в течение даже меньше срока, чем в ней не работал Браташ (восемь лет).