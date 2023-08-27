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Знаменитый игрок сыграл в фильме «Оппенгеймер», Шон Эвери стал актёром после хоккея

«Шекспир залезал в голову убийц — я знаю в этом толк». «Главный клоун НХЛ» снялся в кино
Родион Власов
«Главный клоун НХЛ» снялся в кино
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Шон Эвери имеет скандальную биографию, но его фильмография недавно пополнилась голливудским хитом.

Если вы не проводили лето на необитаемом острове, то вряд ли могли пропустить один из двух главных фильмов сезона — «Оппенгеймер». Несмотря на то что лента о ключевой фигуре американского атомного проекта не выходила в официальном российском прокате, волна мемов и шуток про этот фильм дошла и до России.

Особо внимательные зрители могли заметить в кадрах ленты бывшего игрока НХЛ. Проведший почти 600 матчей за «Детройт», Даллас», «Лос-Анджелес» и «Рейнджерс» и удостоившийся правила имени себя Шон Эвери сыграл эпизодического персонажа, даже не имевшего имени — в титрах он значился как «синоптик». Если забить имя Эвери в поисковик, то профили Шона на спортивных сайтах будут перемежаться со страницами на «Афише» или «Окко», где в его истории числится десять эпизодических ролей.

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Всегда считается (и во многом справедливо), что хоккеисты — самые нехаризматичные из спортсменов больших американских лиг. Они редко резонируют в соцсетях, общаются с прессой штампами, которые существовали ещё во времена «оригинальной шестёрки». Однако Эвери всю свою карьеру нарушал неформальное хоккейное правило «не выделывайся» и кутил, отрывался, проходил стажировку в журнале Vogue, снимался в откровенных фотосессиях, высказывался про права меньшинств, участвовал в «Танцах со звёздами». В 2008-м Александр Овечкин даже назвал Эвери «главным клоуном НХЛ».

Шон Эвери

Шон Эвери

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Ну а знакомства с голливудскими звёздами игрок завёл во время игры за «Кингз», где спортивно-артистическая тусовка варится примерно в одних и тех же местах. Поигравший в Калифорнии Александр Фролов рассказывал в интервью «СЭ»: «С Эвери всегда весело. Он рок-н-ролльный парень, которому нравился эпатажный образ и внимание. Особенно на площадке. Настоящий мастер провокаций. В жизни он был намного спокойнее и нередко проводил время в звёздных компаниях. Мы даже как-то отдыхали с Джастином Тимберлейком и Кэмерон Диас».

Впрочем, не все смогут согласиться с Фроловым про «спокойного в жизни Эвери». Например, в ноябре 2014-го Шон должен был дебютировать на Бродвее, но за два дня до премьеры покинул подмостки, выведя из себя чуть ли не всю труппу. Автор пьесы заявила, что Эвери — «худший кошмар драматурга». Помощницу режиссёра, которая предложила ему пиццу, бывший хоккеист довёл до слёз (каким-то образом Эвери послышалось, что она назвала его непечатным словом), сам режиссёр не смог ответить на претензию Эвери «да ты знаешь, кто я?».

Сам Эвери в своей автобиографии (перевод на русский язык Андрея Осадченко) говорил о том, почему вдруг пошёл в артисты: «Стоило попасть в объектив камеры, как меня отбросило в детство, когда я точно понял, что хочу снова и снова испытывать то радостное чувство, которое мне приносил хоккей. Я снова нашёл это чувство — в актёрской игре. После этого я стал брать уроки актёрского мастерства и влюбился в Шекспира. В школе я его толком не читал, потому что и в школу-то не особо ходил. Я пытался попасть в НХЛ. И вот теперь я восполнял пробелы. Гений Шекспира заключается в том, что он мог залезть в голову кого угодно — от королей до убийц. А я знаю в этом толк». Дверь в мир большого кино для Эвери открыл Питер Берг (автор таких фильмов, как «Хэнкок» и «Глубоководный горизонт»), с которым игрок познакомился на одной из вечеринок.

«Оппенгеймер» — второй фильм Кристофера Нолана, в котором снимается Эвери. Хоккеист был в восторге от того, что в хоккее называют «рабочей этикой»: «Нолан требует идеальной работы не только от себя, но и от каждого члена съёмочной группы. Дисциплина, ответственность и работа на общую цель для него важнее всего. Я появлялся в кадре на несколько секунд, но ощущение причастности к чему-то великому не покидает до сих пор. Студии доверяют ему бюджет в $ 600 млн, и Нолан не хочет тратить ни секунды зря. Крис — настоящий лидер, рабочая лошадка. Он требует, чтобы все приходили на площадку на рассвете, а за 22 дня сделал только четыре перерыва!» — рассказывал Эвери в подкасте Spittin’ Chiclets.

Шон Эвери

Шон Эвери

Фото: AP/TASS

Впрочем, фильм, уже ставший хитом, вышел в свет на фоне малоприятных для хоккеиста событий. Эвери находится в процессе развода с экс-моделью Хиллари Родой, которая обвинила игрока в домашнем насилии и неподобающем обращении с детьми: несколько раз Эвери ужасно пугал своего трёхлетнего сына Нэша. Суд выписал Эвери так называемый «запретительный приказ» по отношению к Роде, которая пока остаётся женой Шона — если игрок продолжит её преследовать, то будет арестован.

Однако ничего удивительного в этом нет. Эвери несколько лет назад уже привлекался по делу о бросании предметов в чужие машины — и сейчас наверняка расскажет даже об этой истории в какой-нибудь другой книге.

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Теги Хоккей НХЛ Шон Эвери •••

Заглавное фото: Joel Auerbach/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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