«Шекспир залезал в голову убийц — я знаю в этом толк». «Главный клоун НХЛ» снялся в кино

Если вы не проводили лето на необитаемом острове, то вряд ли могли пропустить один из двух главных фильмов сезона — «Оппенгеймер». Несмотря на то что лента о ключевой фигуре американского атомного проекта не выходила в официальном российском прокате, волна мемов и шуток про этот фильм дошла и до России.

Особо внимательные зрители могли заметить в кадрах ленты бывшего игрока НХЛ. Проведший почти 600 матчей за «Детройт», Даллас», «Лос-Анджелес» и «Рейнджерс» и удостоившийся правила имени себя Шон Эвери сыграл эпизодического персонажа, даже не имевшего имени — в титрах он значился как «синоптик». Если забить имя Эвери в поисковик, то профили Шона на спортивных сайтах будут перемежаться со страницами на «Афише» или «Окко», где в его истории числится десять эпизодических ролей.

Всегда считается (и во многом справедливо), что хоккеисты — самые нехаризматичные из спортсменов больших американских лиг. Они редко резонируют в соцсетях, общаются с прессой штампами, которые существовали ещё во времена «оригинальной шестёрки». Однако Эвери всю свою карьеру нарушал неформальное хоккейное правило «не выделывайся» и кутил, отрывался, проходил стажировку в журнале Vogue, снимался в откровенных фотосессиях, высказывался про права меньшинств, участвовал в «Танцах со звёздами». В 2008-м Александр Овечкин даже назвал Эвери «главным клоуном НХЛ».

Шон Эвери Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Ну а знакомства с голливудскими звёздами игрок завёл во время игры за «Кингз», где спортивно-артистическая тусовка варится примерно в одних и тех же местах. Поигравший в Калифорнии Александр Фролов рассказывал в интервью «СЭ»: «С Эвери всегда весело. Он рок-н-ролльный парень, которому нравился эпатажный образ и внимание. Особенно на площадке. Настоящий мастер провокаций. В жизни он был намного спокойнее и нередко проводил время в звёздных компаниях. Мы даже как-то отдыхали с Джастином Тимберлейком и Кэмерон Диас».

Впрочем, не все смогут согласиться с Фроловым про «спокойного в жизни Эвери». Например, в ноябре 2014-го Шон должен был дебютировать на Бродвее, но за два дня до премьеры покинул подмостки, выведя из себя чуть ли не всю труппу. Автор пьесы заявила, что Эвери — «худший кошмар драматурга». Помощницу режиссёра, которая предложила ему пиццу, бывший хоккеист довёл до слёз (каким-то образом Эвери послышалось, что она назвала его непечатным словом), сам режиссёр не смог ответить на претензию Эвери «да ты знаешь, кто я?».

Сам Эвери в своей автобиографии (перевод на русский язык Андрея Осадченко) говорил о том, почему вдруг пошёл в артисты: «Стоило попасть в объектив камеры, как меня отбросило в детство, когда я точно понял, что хочу снова и снова испытывать то радостное чувство, которое мне приносил хоккей. Я снова нашёл это чувство — в актёрской игре. После этого я стал брать уроки актёрского мастерства и влюбился в Шекспира. В школе я его толком не читал, потому что и в школу-то не особо ходил. Я пытался попасть в НХЛ. И вот теперь я восполнял пробелы. Гений Шекспира заключается в том, что он мог залезть в голову кого угодно — от королей до убийц. А я знаю в этом толк». Дверь в мир большого кино для Эвери открыл Питер Берг (автор таких фильмов, как «Хэнкок» и «Глубоководный горизонт»), с которым игрок познакомился на одной из вечеринок.

«Оппенгеймер» — второй фильм Кристофера Нолана, в котором снимается Эвери. Хоккеист был в восторге от того, что в хоккее называют «рабочей этикой»: «Нолан требует идеальной работы не только от себя, но и от каждого члена съёмочной группы. Дисциплина, ответственность и работа на общую цель для него важнее всего. Я появлялся в кадре на несколько секунд, но ощущение причастности к чему-то великому не покидает до сих пор. Студии доверяют ему бюджет в $ 600 млн, и Нолан не хочет тратить ни секунды зря. Крис — настоящий лидер, рабочая лошадка. Он требует, чтобы все приходили на площадку на рассвете, а за 22 дня сделал только четыре перерыва!» — рассказывал Эвери в подкасте Spittin’ Chiclets.

Шон Эвери Фото: AP/TASS

Впрочем, фильм, уже ставший хитом, вышел в свет на фоне малоприятных для хоккеиста событий. Эвери находится в процессе развода с экс-моделью Хиллари Родой, которая обвинила игрока в домашнем насилии и неподобающем обращении с детьми: несколько раз Эвери ужасно пугал своего трёхлетнего сына Нэша. Суд выписал Эвери так называемый «запретительный приказ» по отношению к Роде, которая пока остаётся женой Шона — если игрок продолжит её преследовать, то будет арестован.

Однако ничего удивительного в этом нет. Эвери несколько лет назад уже привлекался по делу о бросании предметов в чужие машины — и сейчас наверняка расскажет даже об этой истории в какой-нибудь другой книге.