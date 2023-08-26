СКА подписал новую звезду. Как Гальченюк поможет армейскому топ-клубу?

В том, что получивший проблемы с хоккейным законом в матче с «Сибирью» Роман Ротенберг на пресс-конференции представил Алекса Гальченюка, который ещё имеет проблемы с уголовным законом, есть некий символизм. Хотя большинство обвинений с бывшего энхаэловца, который угрожал полицейским, было снято, он пополнил уютную компанию американцев, спасающихся от проблем в КХЛ.

Гальченюка в Россию отправляли несколько лет подряд, но форвард каждый раз выбирал очередной последний шанс в командах, которые стояли всё ниже и ниже в таблице. Бóльшую часть прошлого чемпионата форвард провёл в фарм-клубе «Колорадо», окончательно выпав из пула энхаэловцев. Впрочем, на интерес со стороны клубов КХЛ это не повлияло — кроме СКА, на третьего номера драфта-2012 якобы претендовали «Локомотив» и «Салават». Гальченюк, впрочем, выбрал тот клуб, где он не будет явным лидером.

Самые первые слухи о возможности перехода форварда в СКА датируются ещё весной 2015-го. Они возникли на фоне трудных переговоров с «Монреалем», когда контракт новичка высоко задрафтованного Гальченюка истёк. Через месяц Алекс сменил агента, которым тогда был Игорь Ларионов, а вскоре продлил контракт с «Канадиенс». Впрочем, пребывание там было относительно недолгим — игрока часто дёргали с фланга на центр и обратно, а после прихода в клуб Клода Жюльена Гальченюк впал в немилость и какое-то время выходил в четвёртом звене.

Алекс Гальченюк Фото: AP/TASS

Обмен Гальченюка в «Аризону» летом 2018-го запустил длинную цепочку переходов, обменов и даже просмотровых контрактов. За пять сезонов игрок сменил семь команд, где точно так же менял позицию. «Питтсбург» специально брал Гальченюка для игры в звене с Малкиным, но «химии» между игроками не возникло. Относительно удачным был отрезок в «Торонто», где Алекс выступал на фланге с двумя звёздами. Но сейчас звездой должен быть уже сам Гальченюк. Как написал Михаил Мальцев, игравший с белорусским американцем в системе КХЛ, «мой прогноз — Галли пошатает лигу».

В периоды «просветления» Гальченюка в числе его основных преимуществ назывался классный кистевой бросок. «Броскам Алекса помогает быстрое принятие решений. Мы не раз видели, как форварды растрачивают моменты из-за того, что задерживаются с броском на секунду-две, которых хватает вратарю, чтобы совершить сейв. Гальченюк принимает решение молниеносно», — писали журналисты The Athletic в 2019-м, после сезона с 40 очками в «Аризоне». Развитию элитных плеймейкерских навыков, кажется, мешало частое дёргание по позициям.

Состав СКА после многочисленных обменов, расторжений и переподписаний остался неприлично раздутым. Слишком хорошо — это тоже плохо, и необходимость постоянной ротации состава скорее внесёт разброд и шатание в коллектив. Однако, несмотря на восемь пятёрок, центров, отвечавших галактическим амбициям СКА, в составе было не так много. Первым центром команды на питерском турнире и в концовке прошлогоднего плей-офф чаще всего был Михаил Воробьёв, показывавший лучший хоккей своей жизни в связке с Капризовым. На сочинском турнире это место занимал трудолюбивый, но пока явно не ставший звездой Кирилл Танков, которому благоволит руководство СКА.

Есть у клуба возможность использовать множество трудяг и энерджайзеров (Бардаков, Дедунов, Глотов), экспериментировали с переводом Мичкова в центр — но всё это не звёздные опции. Возможно, Гальченюк не сразу впишется в стиль команды — но это была возможность использовать лучшую доступную опцию. Наверняка помог и тот фактор, что Петербург как место жительства явно лучше Уфы и Ярославля.

СКА после года очень агрессивной и энергозатратной игры явно пытается добавить в игровой стиль креатива и скорости — об этом говорят переходы авангардовской связки и Лайпсика. Однако такие перемены не происходят за одно межсезонье, тем более со стилем работы питерского клуба, где практически нет устоявшихся троек и зачастую даже связок, где состав на каждый конкретный матч иногда словно определяет лототрон.

Алекс Гальченюк Фото: Zuma/TASS

Понятно, что на фоне упавшего среднего уровня игроков и возможности СКА менять по полсостава каждый матч Гальченюк наверняка будет показывать класс в регулярке. Однако после нескольких Кубков Континента СКА нужен немного другой Кубок — и тут перекрёстный плей-офф, который может предотвратить встречу с ЦСКА, может клубу помочь. Но прошлая карьера форварда говорит о том, что результативность игрока снижалась в плей-офф (0,54 очка в среднем за игру в регулярке, но только 0,45 в кубковых матчах).

Самое сложное в этой ситуации — делать хоть какие-то прогнозы. СКА остался воплощением вечного броуновского движения, где попасть в опалу можно очень быстро, а подписанный пару месяцев назад контракт — не иммунитет от обмена. Всё здесь может измениться буквально за один матч.