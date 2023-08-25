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Роман Ротенберг рассказал, почему СКА пригласил Гальченюка и когда ждать дебюта игрока

Роман Ротенберг рассказал, почему СКА пригласил Гальченюка и когда ждать дебюта игрока
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал переход американского нападающего Алекса Гальченюка в санкт-петербургский клуб.

«По каким критериям подписывали контракт с Гальченюком? В первую очередь это характер, желание победить и человеческие качества. А в остальном игра покажет. Владимир Владимирович Юрзинов детально нам рассказал, как отец Алекса играл у него в сборной и в «Динамо», поэтому здесь у нас одна хоккейная семья.

Когда ожидать дебюта Алекса в составе СКА? Сейчас уже поздно проводить тренировку, а то мы бы потренировались. Давайте шаг за шагом, спокойно завтра потренируемся, не будем загадывать. Мы все хотим, чтобы Алекс как можно быстрее вышел. Будем с тренерским штабом принимать решение. Рассчитываем, что это будет скоро», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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