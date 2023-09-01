«В защиту Федотова выступила Генпрокуратура». КХЛ допустила вратаря до игр за ЦСКА

Перед стартом 16-го сезона КХЛ президент лиги Алексей Морозов и президент ЦСКА Игорь Есмантович ответили на вопросы журналистов по делу вратаря Ивана Федотова.

Морозов: в защиту Федотова выступила Генпрокуратура

Первым словом взял Морозов: «Как и обещал вам ранее, что мы встретимся перед игрой и обсудим статус Ивана Федотова. Поэтому сейчас я хочу заявить: команда ЦСКА подала заявку на матч и включила в неё Ивана Федотова. КХЛ приняла заявку, по базе ЦРБ заявка прошла, поэтому Иван Федотов сегодня сыграет в матче.

Также я хочу проинформировать, что КХЛ и клуб не согласны с решением ИИХФ, которое ущемляет конституционные права гражданина Российской Федерации на труд.

В его защиту выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и также обязала допустить Ивана до участия в соревновании, поэтому он сегодня примет участие в матче».

Морозов: считаем, что это решение не приведёт к плохим отношениям между ФХР и ИИХФ

Журналисты несколько раз спросили обоих спикеров, осознают ли они всю тяжесть последствий, которые могут обрушиться на КХЛ и весь российский хоккей?

«Как известно, сегодня команда ЦСКА подала апелляцию в швейцарский суд ИИХФ, юристы будут разбираться, — сказал Морозов. – Будет вынесено решение.

«Барыс» может выйти из КХЛ из-за последующих санкций от ИИХФ, если их игрокам запретят участвовать в международных соревнованиях? Не надо чего-то домысливать. Есть законы Российской Федерации. И мы должны по ним жить. Мы не должны нарушать законы. Мы не согласны с решением ИИХФ. Мы не нарушаем норм Международной федерации, готовы продолжать существующую трансферную политику и поэтому считаем, что это решение не приведёт к плохим отношениям между ФХР и ИИХФ, а также с другими национальными федерациями».

Федотов будет играть и дальше? Мы говорим о конкретном сегодняшнем матче. Заявит ли ЦСКА его на следующие матчи – это решение их тренерского штаба. Но, конечно, он доступен для участия в матчах. Я же уже всё объяснил.

Наше решение согласовано с ФХР? ФХР не противодействовала заявке игрока на сезон. ФХР также получила все бумаги из Генпрокуратуры РФ.

Есмантович: только не про Тардифа, я его не знаю

Прежде чем отвечать на вопросы, Игорь Есмантович попросил у собравшихся: «Только не про Тардифа, я его не знаю. Куда мы подали апелляцию? Апелляцию подали в ИИХФ. До этого был документ о том, что мы подадим эти документы на рассмотрение. Со стороны международной федерации был назначен ответственный и комитет, который будет разбирать этот вопрос».

Точно так же Есмантович высказывался о главе ИИХФ и раньше: «Кто такой Тардиф? Кто этот человек? Зачем он мне нужен?» Есмантович — о словах главы ИИХФ

Функционер также заявил, что ЦСКА связывался с «Флайерз» по делу Ивана Федотова: «Все вопросы, которые были у нас с «Филадельфией», мы отработали в устном режиме. Мы несколько раз созванивались с генеральным менеджером. Пытались найти точки соприкосновения в формате того, что Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА. Но, как видите, дело дошло до того, что нам пришлось принимать своё решение. Мы его приняли».

Есмантович: КХЛ, ЦСКА и Федерация хоккея России одним целым единым кулаком решили этот вопрос

«Во-первых, Федерация хоккея России, КХЛ и ЦСКА взаимодействовали одновременно в одну сторону – в сторону российского хоккеиста, – заявил Есмантович. – Большое спасибо за это председателю правления Федерации хоккея Аркадию Романовичу (Ротенбергу. – Прим. «Чемпионата»), который неизменно поддерживал нас в этом вопросе. Большое спасибо Геннадию Николаевичу Тимченко, который молниеносно отнёсся к этому формату как добросовестный россиянин и, естественно, спортсмен. Не было никаких колебаний при принятии решения. Огромное спасибо Игорю Ивановичу Сечину, который принял решение в этом формате и поддержал нас – и меня, и Алексея (Морозова. – Прим. «Чемпионата), и Федерацию хоккея России.

Можем вам сказать, что всё то, что подаётся в прессе и раздёргивается на цитаты, что кто-то где-то кого-то поругает, что-то кто-то где-то кого-то сворует, – это всё в принципе ваша работа. Мы к ней относимся спокойно, профессионально. Пишите что хотите в этом плане. Но вы должны знать, что КХЛ, ЦСКА и Федерация хоккея России одним целым единым кулаком решили этот вопрос».