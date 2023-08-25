«Кто такой Тардиф? Кто этот человек? Зачем он мне нужен?» Есмантович — о словах главы ИИХФ

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович высказался о ситуации с голкипером Иваном Федотовым.
«На чём мы основывались, принимая решение по Федотову? Вы серьёзно это спрашиваете? Что значит, на чём основывались? Есть регламент. Подписывается контракт, регистрируется в КХЛ, регистрируется в ФХР, человек выходит и играет. Всё это соблюдено. На чём я должен основываться, вы вообще о чём?
Тардиф обещает открыть дисциплинарное дело в отношении ЦСКА, если мы нарушим решение о дисквалификации? Кто это? Я с ним незнаком. Кто этот человек? Зачем он мне нужен? У меня есть российский хоккеист, который отслужил в армии. У него есть контракт. Он его подписал, его зарегистрировали КХЛ и ФХР. С сентября он будет играть. Я не понимаю ваши вопросы. А кто такой Тардиф… Я даже не знаю, кто это. Для меня он кто? Он президент Международной федерации хоккея? Ну, туда вопросы и задавайте, мне-то он зачем? У меня есть регламент», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что московский ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова 18 августа. Ранее федерация приняла решение наложить бан на международные трансферы ЦСКА на один год, а также дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.
- 25 августа 2023
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