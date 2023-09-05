Невероятный гол в прыжке «прибил» ЦСКА! Чемпионы КХЛ проиграли второй топ-матч подряд

После победы над «Адмиралом» ЦСКА продолжил домашнюю серию игрой с «Металлургом» — соперником армейцев по финалу Кубка Гагарина-2022. Иван Федотов – главный ньюсмейкер последнего месяца в КХЛ – вновь остался в запасе, и это выглядело логичным спортивным решением после шикарной игры Александра Шарыченкова в прошлой встрече.

Армейцы открыли счёт в середине первого периода. Позиционное давление хозяев завершилось броском Сергея Плотникова, шайба попала в защитника Робина Пресса и юркнула в ворота.

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Затем на авансцену вышел форвард «Магнитки» Максим Карпов, который просто взял и сделал два гола для своей команды. Сначала, несколько смен спустя после шайбы Плотникова, Карпов играючи разобрался с молодой парой защитников ЦСКА Брютов – Грудинин и выложил идеальный пас на Павла Акользина.

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А на 10-й секунде второго периода Карпов одним движением преобразовал дальний пас Хабарова в выход «в ноль» для Дениса Зернова, и последний изящно переиграл Шарыченкова.

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«Магнитка» вышла вперёд и совершенно по делу. ЦСКА выглядел каким-то вяловатым и непривычно много ошибался, тогда как уральцы летали по площадке и симпатично играли в пас на скоростях. Впрочем, такой расклад не помешал в середине периода хозяевам счёт сравнять: Павел Карнаухов броском с строго угла нашёл щёлку между штангой и телом Артёма Загидулина.

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Тренерский штаб «Металлурга» внезапно решил оспорить легитимность взятия ворот. Оказалось, что видеотренеры подсказали Андрею Разину, что за пару секунд до гола шайба покинула площадку – с этого сезона тренерам разрешается брать подобный челлендж. Но повтор ясно дал понять, что видеотренеры ошиблись, гол был засчитан, а «Магнитка» ещё и осталась в меньшинстве. Но нимало не расстроилась и даже забила гол! Семён Кошелев полностью игравшего на возврате защитника Вадислава Провольнева и положил настоящий шедевр, нанеся финальный бросок в прыжке.

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Следом у ЦСКА последовало два большинства подряд – безрезультатно. А вот «Металлург» под занавес периода наказал Окулова за подножку голом. «Магнитка» заставила армейцев прижаться к воротам, Зернов пасом из-за ворот нашёл неприкрытого Коростелёва, и тот вколотил шайбу в угол. Гости повели 4:2 после двух периодов.

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В третьем периоде ЦСКА не удалось даже намекнуть на камбэк. Армейцы старались играть в давление, но «Металлург» справлялся с ним без проблем, при этом уральцы не думали закрываться и уходить в оборону. В результате заключительный отрезок оказался безголевым, «Магнитка» спокойно довела дело до победы. Ну а ЦСКА потерпел второе поражение в трёх матчах сезона, снова уступив восточной топ-команде.