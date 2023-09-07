Сорванное шоу. Почему «Спартак» запретил Хохлачёву играть против них

Так бывает: день прошёл, а главным стало то событие, которое не случилось.

Накануне в КХЛ сыграли восемь матчей, и под один из них была заложена нетипичная сюжетная линия. «Спартак» и «Амур» на отрезке в последние полгода постепенно набирают мощь, но делают это не настолько интенсивно, чтобы их очное противостояние само по себе возбуждало интерес.

В то же время ровно одно внешнее и неожиданное обстоятельство превратило будничную игру в нечто особенное. 29 августа москвичи обменяли своего воспитанника и рекордсмена Александра Хохлачёва в Хабаровск на 50 млн рублей и хоккеиста из молодёжки. Сделка произвела неизгладимое впечатление даже на тех, кто внимательно следит за КХЛ – у нас не принято обменивать таких игроков, и на Дальний Восток такие игроки не ездят.

Но всё случилось наяву, а не во сне, и нападающий удачно влился в новый коллектив: в двух матчах забросил две шайбы и набрал три очка, а в среду, 6 сентября, готовился сыграть против бывшей команды.

Но не сыграл.

«Это одно из условий сделки по обмену игрока в наш клуб. Кроме того, у Александра есть микроповреждение, которое он сможет залечить в ближайшее время», – заявил генеральный менеджер «тигров» Вадим Покотило.

Второе предложение функционера звучит не очень правдоподобно: в прошлом матче Хохлачёв провёл на льду даже больше времени, чем в позапрошлом. Более того, хабаровчане долго уступали две шайбы, и странно и рискованно, если, зная о проблемах со здоровьем, тренеры в самом начале сезона выжимали из лидера все соки.

Соответствующее условие об «отводе» Хохлачёва от матча с недавними партнёрами выглядит как единственное реалистичное оправдание – от чего, впрочем, не перестаёт быть нелепым. «Амур», очевидно, выполняет условие договора – гласного или джентльменского, что не так важно по сути: если клуб хочет и дальше взаимодействовать со «Спартаком», то вычëркивать этот пункт было бы недальновидно.

А вот тактика красно-белых поражает – расстаться с игроком с концами, да не совсем. Это неспортивно и некрасиво, и было бы любопытно ознакомиться с позицией Генпрокуратуры – не нарушается ли право российского гражданина на труд?

После того как Хохлачёв неделю отработал в «Амуре», его рабочее время на один вечер перестало принадлежать нанимателю, однако с финальной сиреной всё вернулось на круги своя. Анекдот. Чтобы сделать ситуацию более комичной, оставался только один способ: выпустить игрока на лёд в прежней форме, а самым логичным шагом в сложившейся истории стал бы самый абсурдный – вчерашний ужин Александру должен был оплатить «Спартак».

При этом мотивы москвичей, хоть и между строк, читаются. Комментатор КХЛ ТВ и воспитанник московского клуба Артём Батрак рассказывал, что после обмена сотрудники подтирали неодобрительные комментарии в соцсетях. Возможный и даже очень вероятный гол форварда «Амура» Хохлачёва в ворота «Спартака» вызвал бы ещё больший резонанс. Такое экстравагантное условие сделки – способ не допустить этого?

И да, есть подозрение, что отлучение Хохлачёва организовали постфактум. В интервью ТАСС от 4 сентября Александр не допускал мысли, что через два дня останется вне заявки: «Конечно, будет много эмоций, но я постараюсь готовиться к этой игре как к очередному матчу, всё выкинуть из головы. <…> Не думаю, что болельщики в среду будут свистеть, так как это (решение об обмене. – Прим. «Чемпионата») было не моё решение».