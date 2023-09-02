«Готов был сделать скидку «Спартаку». Хохлачёв — о самом громком обмене межсезонья КХЛ

После провального выступления в минувшем чемпионате в межсезонье в «Спартаке» произошли радикальные изменения. Московский коллектив возглавил бывший тренер сборной России Алексей Жамнов, а мощное предсезонное выступление красно-белых вселило надежду во многих поклонников команды. В августе столичный клуб одержал семь побед в семи контрольных матчах, а вишенкой на торте стала победа в решающем матче Кубка мэра Москвы над чемпионом двух последних сезонов КХЛ ЦСКА (3:1).

Автором победной шайбы в той встрече стал многолетний лидер московского клуба Александр Хохлачёв. За четыре минуты до конца основного времени при ничейном счёте лучший бомбардир в истории «Спартака» в КХЛ разящим броском прошил голкипера армейцев Ивана Федотова, принеся родному клубу победу в московском турнире. До начала сезона КХЛ оставалось меньше недели, и в тот момент никто не мог представить, что этот самый сезон главная звезда «Спартака» начнёт в другой команде.

Спустя двое суток после победы над ЦСКА красно-белые сенсационно обменяли Хохлачёва в «Амур», с которым на следующий день нападающий заключил новый двухлетний контракт. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» звёздный новичок «Амура» прокомментировал глобальные перемены в жизни и карьере, ответив на все ключевые вопросы по горячим следам произошедшей сделки.

«Думал, что доиграю контракт в «Спартаке». Всё получилось по-другому»

— Александр, последние несколько дней получились невероятно насыщенными для вас. Как узнали информацию о совершении обмена?

— Первым про обмен мне сообщил агент. Потом уже все начали звонить, как из «Амура», так и из «Спартака».

— Только в воскресенье вы забили победный гол в ворота ЦСКА. Прошло всего меньше двух суток — и последовал обмен. Скажите честно, забивая тот гол, допускали вероятность, что таким образом прощаетесь со «Спартаком»? Или всё стало полной неожиданностью?

— Да нет, ничего не предвещало. Были какие-то разговоры летом, но вроде бы всё уже сошло на нет. У меня оставался ещё один год контракта, и я думал, что останусь в клубе и доиграю его в «Спартаке». Но всё получилось по-другому.

Александр Хохлачёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— В интервью клубной пресс-службе вы сказали, что в «Спартаке» вас поставили перед фактом обмена. Эту ситуацию никак не могли контролировать, так как в контракте не было пункта о запрете обмена без вашего согласия?

— Нет. В старом контракте никакого пункта не было.

— А сейчас уже есть, так как после расторжения старого новый контракт вы подписывали в статусе НСА?

— Да. Всё по регламенту.

«В «Спартаке» меня поставили перед фактом. Я был готов сделать скидку»

— Ваш агент Юрий Николаев в интервью «Чемпионату» откровенно признал, что причиной обмена стало отсутствие взаимопонимания по новому контракту. Осталось разочарование, что в родном клубе не пошли на компромисс с лучшим бомбардиром команды?

— Конечно, у меня остались какие-то чувства… Но это спорт и это бизнес. Не договорились, значит не договорились. Они решили сделать вот такой ход, и обмены – это часть нашей работы. Меня как игрока, грубо говоря, действительно поставили перед фактом, и я поехал играть теперь уже за другую команду.

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— Не прошу вас говорить о конкретных цифрах, но вы сами были готовы сделать шаг навстречу «Спартаку», сделать клубу своего рода скидку и подписаться в нём на меньшие деньги, нежели в условном ином клубе?

— Безусловно. Я был к этому готов.

— Уже 6 сентября вы выйдете на лёд домашней арены «Спартака» из другой раздевалки. Банальный вопрос, но это будет для вас чем-то особенным, учитывая, как мало времени пройдёт между игрой за «Спартак» и против него?

— Будет очень много эмоций, потому что это будет игра против родной команды. Они меня будут переполнять. Я буду стараться об этом не думать и настраиваться на матч как на обычную игру.

— Для болельщиков «Спартака» ваш уход именно сейчас стал невероятным ударом и грандиозным потрясением. Что вы скажете этим людям?

— Всем пожелал большой удачи. «Спартак» останется в моём сердце. Буду всегда следить за ним и переживать за команду. Желаю, чтобы всё у них получилось в этом году.

Александр Хохлачёв Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«В самолёт куплю матрас»

— Насколько сложно вот так за несколько дней до начала чемпионата менять обстановку? Наверняка мыслями были в старте сезона в одной команде, а оказались в другой.

— Понятно, что где-то тяжело. Но в принципе я постарался как можно быстрее приехать в Новогорск (там «Амур» проводил предсезонный сбор перед стартом сезона в КХЛ. – Прим. «Чемпионата»). В тот же день, когда меня обменяли, вечером присоединился к новой команде, а на следующий день была тренировка. Многих ребят давно знаю, а с теми, кого раньше не знал, уже познакомился. Вроде всё складывается хорошо. В команде хорошая атмосфера. Здесь собрали классный коллектив и меня в него легко приняли.

— Но всё-таки лично для вас удачно сложилось, что «Амур» стартует в сезоне с трёх матчей в московском регионе?

— В этом плане, мне, конечно, намного проще, что ещё неделю мы проведём в Москве. Я сразу забрал вещи с Ходынки (там находится домашняя арена «Спартака» ДС «Мегаспорт». – Прим. «Чемпионата») и поехал в Новогорск. Пока остаёмся в Москве, есть время съездить домой и забрать оттуда остальные вещи. Не надо сразу лететь в Хабаровск, так что это большой плюс. Сейчас уже прошло несколько дней с момента обмена. Принял и осознал эту новость, успел понять, что и как делать дальше относительно вещей и жилья в Хабаровске.

— Хорошо известно, что в межсезонье «Амур» предлагал многим игрокам хорошие финансовые условия, но большинство из них отказывались и выбирали меньшие деньги в других клубах. Всему виной — знаменитые перелёты. У вас нет опасения от этого фактора?

— Думаю, что такие опасения есть у всех, кто только переходит в команду. Если честно, я действительно не до конца понимаю, как это всё будет происходить. Здесь самое тяжёлое заключается не в самих перелётах, а в постоянной смене часового пояса. Но и, естественно, буду привыкать к перелётам.

Уверен, что мне подскажут, как это лучше сделать. Куплю матрас в самолёт и ещё чего-нибудь (смеётся). Но не первый же год «Амур» играет в КХЛ. Ко всему привыкаешь. Буду следить за собой, и думаю, что всё будет нормально и я приспособлюсь.

— Так получалось, что в своём российском этапе карьеры вы никогда не уезжали из Москвы дальше Санкт-Петербурга. В период вашего пребывания в «Авангарде» даже омский клуб базировался в Балашихе. Не будет проблемой в целом перестроение жизни на новый лад?

— У меня цель – играть в хоккей. Города меняются, а цель остаётся. Понятно, что Москва – это мой дом. Здесь мне было комфортно и всё было супер. Но Хабаровск – это хороший город. Там есть все условия, есть где жить. Опасений из-за смены города у меня никаких нет. Как я уже сказал, приспособлюсь и всё будет нормально.

«Разговоры про деньги — это понятно. Надо просто выполнять свою работу»

— Вы привыкли нести лидирующую функцию и в «Спартаке», но понимаете, что в «Амуре» на таком контракте от вас будут ждать чудес в каждом матче? Знаете же наверняка, как всё работает в России — у игрока Икс зарплата Игрек, а он не забил три матча подряд. Это не будет морально давить?

— Сразу всё это понимал. В принципе, от меня и в «Спартаке» ждали чудес в каждом матче. Что касается разговоров про деньги, то это абсолютно понятные вещи. Надо просто выходить и выполнять свою работу. Тогда всё будет хорошо.

— Если посмотреть на статистику, то последние четыре сезона ваша личная результативность неизменно росла от чемпионата к чемпионату (32 – 34 – 35 – 55). Чувствуете ли возможность ещё сильнее поднять установленную планку, учитывая, что в прошлом году и так стали одним из лучших бомбардиров КХЛ?

— Конечно. «Амур» предоставил мне все условия, и теперь всё будет зависеть от того, как я сам буду играть. А я настроен серьёзно. Прошёл предсезонную подготовку со «Спартаком», где мы хорошо тренировались, и я готов к сезону. С первого же матча с «Витязем» буду стараться делать всё, что от меня зависит – забивать, отдавать, набирать очки.

Также ни в коем случае не буду забывать про оборону. Уже успел пообщаться с главным тренером. Естественно, у него, как и у каждого тренера, есть свои требования. Это нормально. В каждой игре буду биться и стараться.

Александр Хохлачёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Наверняка вы видели уже культовую фразу Мартемьянова из времён его работы в «Сибири» про «Тю-тю-тю». Вы рассчитываете, что вам как творческому и атакующему игроку будет позволено чуть больше в плане отхода от общекомандной игровой системы?

— Такого разговора у нас не было. Но понятно же, на какую роль меня брали. Я больше игрок атакующего плана. Но никому нельзя забывать про оборону. Со всех будет одинаковый спрос. Поэтому мне тоже нужно отрабатывать в защите. Это абсолютно нормально для каждой команды. А на счёт моей атакующей позиции, то на неё меня сюда и брали.

«В «Амуре» боевой коллектив. Мы будем биться, и у нас всё получится»

— Всего три недели назад вы играли за «Спартак» против «Амура» в контрольном матче. Какое впечатление на вас тогда произвела игра хабаровской команды?

— На самом деле, хорошая и плотная команда. У нас был тяжёлый матч с ними. Но это была контрольная игра, а предсезонные матчи – это совсем не официальные встречи. Они играли экспериментальным составом, мы тоже играли не совсем основой. Поэтому особых выводов делать по тому матчу не стоит. Но мне понравилась команда. Тут боевой коллектив, хорошие ребята. Не хочу ничего говорить до старта сезона, но мы будем биться, и, я думаю, у нас всё получится.

— Наверное, Евгений Кулик был первым, кто поздравил вас с переходом?

— (улыбается). Да нет, не было такого, что кто-то был первым. Давно знаю многих ребят, и Кулика, конечно, в том числе.

Александр Хохлачёв Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Сложно будет влиться с листа в команду в том плане, что позади осталась предсезонка, в ходе которой вы наигрывались с одними партнёрами, а сейчас с чистого листа сразу в официальных встречах нужно ловить взаимопонимание с другими?

— Не думаю. Тут все хорошие хоккеисты. Наоборот, через игры будет даже легче найти взаимопонимание, и нам быстрее удастся это сделать. Сразу с матча с «Витязем» начнём играть на 100%.

«Пройдёт ещё какое-то количество времени, и будет вообще непонятно, кто фаворит, а кто — нет»

— Сейчас вы стали лицом «Амура», а Николай Прохоркин подписался с «Сибирью». Можно ли, на ваш взгляд, говорить, что в этом плане КХЛ начинает приближаться к НХЛ, где абсолютно в каждом клубе есть реальная звезда, на которую ходят люди? Такие переходы добавляют интереса к лиге?

— Сто процентов. Многие команды усилились в прошлом году и в это межсезонье. Смотря даже на наш состав, можно заметить, что он подобрался очень серьёзный. Тут не только про меня речь. Многие ребята хорошего уровня перешли в «Амур». У нас будет очень боевая команда, и мы пошумим в новом сезоне.

— У вас как у статусного игрока есть понимание, что нужно сделать руководству КХЛ для дальнейшего выравнивания лиги и увеличения конкуренции?

— Не смогу назвать какой-то один элемент, который надо сделать. Это комплексная ситуация. Но замечу, что с каждым годом уровень лиги подравнивается. В предстоящем сезоне будет очень интересный чемпионат. А пройдёт ещё какое-то количество времени, и будет вообще непонятно, кто фаворит, а кто – нет.

— Зайду с другой стороны: высшим руководством «Амура» заявлена цель — выиграть Кубок Гагарина к 2026 году. Что для этого должно случиться?

— Надо собрать хорошую команду. Это не делается за один-два года. Нельзя выиграть Кубок с чистого листа. Но если каждый год усиливаться и при этом сохранять хороший костяк и ядро команды, тогда и в Хабаровске легко можно сделать клуб чемпионом. Да и в любом городе это можно сделать.

Тут главное иметь правильный подход и реально хотеть выиграть. Всем. Начиная от руководства и президента клуба. Если поставлена большая цель, есть финансирование и хорошее отношение, то любая команда в лиге может выиграть Кубок. Почему бы и нет?