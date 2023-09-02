Хохлачёв уже решает в «Амуре»! В «Спартаке» могут пожалеть о громком обмене

Про громкий обмен капитана «Спартака» Александра Хохлачёва в «Амур» будут говорить ещё долго. Действительно, всё межсезонье тренерский штаб Алексея Жамнова наигрывал своего лидера в топ-6, а в результате лишился его за несколько дней до старта регулярного чемпионата. При этом сам Алексей Юрьевич не выглядит растерянным. Вот что сказал главный тренер москвичей после сегодняшней проигранной встречи «Куньлуню».

Агент Хохлачёва объяснил, почему форвард покинул «Спартак»: Эксклюзив Агент Хохлачёва назвал главную причину обмена игрока из «Спартака» в «Амур»

«У нас есть спортивный директор (Роман Беляев. — Прим. «Чемпионата»), вопросы про финансы к нему. Про Хохлачёва многое сказано, его агенты объяснили ситуацию. Переговоры велись всё лето, но мы не договорились по финансам. Он поехал в ту команду, которая удовлетворила его по финансам. Выгода для обеих сторон: мы получили денежную компенсацию, а он получил сумму, которую хотел.

Неожиданно? Понимали, что всё может произойти. Это шанс для других игроков сделать шаг вперёд, взять на себя лидерские качества. Будем искать варианты, кто его может заменить. У нас есть для этого резерв. Поймите, всё было сделано по обоюдному согласию. Вы учитывайте это.

Сделка произошла летом? Конечно, лучше это всё делать сейчас, пока есть возможность посмотреть, кто может занять его позицию. Мы найдём «химию», связки с Бурмистровым», — сказал Жамнов.

Действительно, спрашивать за обмен Хохлачёва с тренера сложно: ключевым фактором стала финансовая составляющая, а за неё отвечает тандем Усачёв – Беляев. То, что в клубе установлен потолок заработных плат, серьёзно ударило по красно-белым и однозначно скажется по ходу сезона. При том, что сам Александр в эксклюзивном интервью нашему изданию заявил, что готов был сделать скидку родной команде. Однако слушать его, по всей видимости, особо не захотели.

Без Хохлачёва состав «Спартака» будто бы обеднел. Да, свой шанс получат другие, но лишаться главного мастера и решалы перед сезоном, когда амбиции вроде бы высоки, точно не лучшее решение. Такими хоккеистами не разбрасываются.

При этом сам нападающий, судя по дебюту за «Амур», удачно вписался в коллектив хабаровского клуба, а Андрей Мартемьянов с ходу нашёл место форварду в топ-6. Хоккеист вышел в первой тройке с Бродхёрстом и Коршковым, сразу себя проявив.

«Тигры» в Балашихе по ходу встречи проигрывали «Витязю» 0:2, а затем за дело взялись Хохлачёв с партнёрами. В активе новобранца гол и результативная передача при показателе полезности «+2». При этом заброшенной шайбой Александр отметился в большинстве, поэтому своё время в спецбригадах он получает уже сейчас и будет получать в дальнейшем.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Понравилось и поведение Хохлачёва: нападающий очень активно общался с партнёрами, подсказывал, переговаривался с тренерами. Сразу заметно, что в команду пришёл лидер и спортсмен топ-уровня. Понаблюдаем за тем, как Александр будет проявлять себя дальше. Прежде всего после того, как «Амур» вернётся из Москвы на Дальний Восток. Однако в том, что форвард стал сильнейшим усилением для хабаровчан, сомневаться не приходится.