Тяжёлое, но победное начало новой эпохи! Как «Сибирь-Арена» приняла первый матч КХЛ

После матча России и Беларуси, после товарищеских матчей «Сибирских Снайперов», после турнира имени Белосохова на новую арену Новосибирска наконец-то пожаловала КХЛ. Соперника лига выбрала странного – идеальным был бы, конечно, «Авангард». Но то ли опасались мести со стороны омских болельщиков (год назад новосибирские фанаты заряжали «Вперёд, Сибирь» во время выступления руководства омского клуба), то ли неминуемого поражения «Сибири» от грозного соперника. В итоге же мы получили затянутый матч новосибирцев с «Барысом», но при этом полный моментов.

Для меня главный вопрос матча открытия – а уместно ли проводить праздник в такой день? 12 лет со дня гибели «Локомотива» — совсем не повод для праздника, и это странное решение лиги сразу бросалось в глаза.

Предматчевое шоу началось с импровизированного матча на коробке на Оби. На льду выделили светом небольшой каток, вынесли маленькие ворота, вышли на лёд недавно закончивший карьеру Егор Миловзоров и ветеран клуба Дмитрий Затонский. А у бортов мини-катка стояла массовка в виде простых дворовых болельщиков. Так в стенах огромного ледового дворца реализовалась самая простая дворовая коробка, на которой в детстве играли, наверное, все профессиональные хоккеисты. Утверждать, что клубное представление значительно обыграло презентацию ФХР, сложно: танцы — это красиво, но они уже стали каким-то заезжим элементом всех презентаций, и болельщики отметили, что были они не слишком динамичными. А ведь именно на них строилась основная часть открытия. Но всё же именно клубное выглядело эффектнее. Чего стоит собранная по частям снежинка на льду?

Предматчевое шоу на открытии «Сибирь-Арены» Фото: hcsibir.ru

Предматчевое шоу на открытии «Сибирь-Арены» Фото: «Чемпионат»

Традиционные светящиеся браслеты стали неотъемлемой частью современных хоккейных праздников, а где-то и просто матчей. На старом новосибирском стадионе они были скорее большой редкостью, чем частым явлением. На новом стадионе, думаю, использовать их можно гораздо чаще. Да и смотрятся на двухэтажной чаше они намного эффектнее. Особенно когда загораются по очереди и создают ощущение волны.

В такой день нельзя обойтись без минуты молчания. Праздник праздником, но очень важно хранить память об ушедших. И, конечно, традиционно был выделен специальный сектор для игроков «Локомотива», а также установили стенд с фотографиями игроков в фойе арены.

Мемориал памяти «Локомотива» на «Сибирь-Арене» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Мемориал памяти «Локомотива» на «Сибирь-Арене» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Не впечатлила в этом году конструкция, из которой традиционно выходят на лёд хоккеисты. Раньше это был огромный надувной снеговик, потом он сменился небольшой снежинкой. Теперь же это выход в форме Снеговика. По сути, он является продолжением клубного ролика о переезде команды и поиске Снеговиком своего места на новой арене. Такой ход вполне симпатичен на один раз, но оставлять на весь сезон будет перебором.

Выход игроков «Сибири» на первый матч на новой арене Фото: hcsibir.ru

Кстати, Снеговик на этот раз гулял не в одиночестве. В этот день к нему приехал верный выталкиватель из дверных проёмов и просто сопровождающий – новоиспечённый талисман лиги Крут. Антуража добавлял и туман под сводами арены. Но некоторые болельщики при этом жаловались, что открытие прошло грустновато.

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Нельзя сказать, что стадион заполнился до отказа. До солд-аута не хватило совсем чуть-чуть, и проплешины были только в самом дорогом центральном секторе – где цена билета достигала 5990 рублей. Может, если бы приехал «Авангард», то этот сектор и заполнился бы. Но на «Барыс» столь большого количества желающих потратить огромные деньги не нашлось. Однако всё же констатируем: в Новосибирске побит рекорд посещаемости, на игру пришли 10 418 человек. С учётом того, что Кирилл Фастовский не против увеличить вместимость, это только первый рекорд из предстоящих. И старая атмосфера действительно переехала в новый дом. Впервые спели гимн а капелла. Правда, диктору стоило объявить об этом заранее – явно не все прочитали объявление в социальных сетях об этом, а кто-то мог просто забыть. Но всё равно получилось громко. Изменилась акустика, но легендарное «Славься, Сибирь» отзвучало, как ему и положено, а болельщики гнали команду с той же силой, как и полгода назад на старом ЛДС.

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Сам матч, мягко говоря, подзатянулся. Моментов было более чем достаточно, в том числе в овертайме. Но в итоге ни в основное, ни в дополнительное время шайба в ворота не зашла. Огромный контраст: несколько дней назад эти же команды устроили перестрелку и забили на восьмой секунде овертайма. Но сегодня на две команды получилось только три реализованных буллита. Со стороны «Барыса» забил Алекс Грант, а из «Сибири» отличились Сергей Дубакин и Тейлор Бек. Можно пофантазировать и решить, что «Сибирь» решила продлить удовольствие праздника и максимально его растянуть. Но по предсезонке и первому матчу сезона скорее буду склоняться к выводу, что пока «Сибирь» – приспешник нерезультативного хоккея.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Главное событие даты 07.09 – гибель хоккейного «Локомотива». С годами боль не пропадёт, не станет легко вспоминать об этом. Но хоккей должен жить и двигаться вперёд. Должны появляться новые арены. Как минимум чтобы жила память о том самом легендарном «Локомотиве». Чтобы продолжался их вечный хоккейный матч в небесной лиге.