Открытие арены в Новосибирске прошло без голов, а игроки «Металлурга» сделали два дубля.

Штраф Ротенбергу от КХЛ и немыслимый промах игрока «Автомобилиста». Итоги дня в хоккее

7 сентября, в день памяти «Локомотива», в регулярном чемпионате КХЛ прошло три матча. Кратко подводим их итоги.

Казалось бы, у этого матча было всё, чтобы стать результативным — открытие новой арены в Новосибирске, объявленный атакующий вектор обновлённой «Сибири» и характер прошлого матча соперников, где новосибирцы отыгрались с 0:3. Однако за 65 минут зрители не увидели ни одной шайбы — лучший шанс «Сибири» был в самой концовке, когда «Барыс» схватил два удаления за шесть секунд. Однако астанчане отстояли в двойном меньшинстве, но всё равно проиграли в серии буллитов: победный бросок на счету Тейлора Бека.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

В Омске достаточно долго ждали первую шайбу в матче. Первый период «Автомобилист» и «Авангард» провели на равных, но во второй двадцатиминутке хозяева резко добавили и забили дважды за две с половиной минуты: второй гол на счету вернувшегося в расположение команды после отъезда Рида Буше. «Автомобилист» затолкал шайбу в концовке второго периода, вхолостую откатал бóльшую часть третьего, но отличился при игре «6 на 5» — дубль на счету Кёртиса Валка.

В самой концовке основного времени Никита Трямкин был удалён, и «Авангард» ушёл в овертайм с большинством. Штаб Михаила Кравца снял вратаря, но «5 на 3» реализовать не удалось — выскочивший со скамейки Трямкин мог принести «Автомобилисту» третью победу подряд, но непостижимым образом промахнулся. Спустя минуту матч своим голом закончил Иван Игумнов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Весной многие критиковали решение «Металлурга» выписать немаленькие деньги Никите Михайлису, но лучший казахстанский игрок прямо сейчас хорошо начал в магнитогорском клубе. Уже в первом матче за «Магнитку» Никита забил, а сегодня 3 (2+1) набранных им очка были ключевыми для победы над «Динамо». Стоит отметить и дубль от лучшего новичка прошлого сезона Никиты Гребёнкина, который забил красивейший гол в проходе через всю площадку. «Динамо», несмотря на три заброшенных шайбы, выглядит весьма тяжеловатым на старте сезона. «Магнитка» показала не только стиль, но и самоотверженность, заблокировав 31 бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Роман Ротенберг оштрафован

Континентальная хоккейная лига оштрафовала СКА за высказывания главного тренера Романа Ротенберга о судействе в матче с «Торпедо» (3:4).

«На хоккейный клуб СКА наложен штраф в размере 300 тысяч рублей за критику судейства со стороны главного тренера команды Романа Ротенберга. После матча «Торпедо» — СКА 6 сентября Ротенберг допустил публичные негативные высказывания относительно судейства прошедшей игры, что стало нарушением пункта 1.24 статьи 55 Спортивного регламента КХЛ», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Ротенберг после поражения от «Торпедо» (3:4) в очередной раз заявил, что на площадке был плохой лёд, и указал на судейскую ошибку в конце игры.

Расписание на 8 сентября

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