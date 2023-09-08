Промах Трямкина — нонсенс, но не проявление бездарности. Даже Ковальчук мазал по пустым

Драматичная зарисовка из жизни Никиты Трямкина.

На финише основного времени защитник «Автомобилиста» вступает в борьбу с Игорем Мартыновым. Пытаясь не допустить соперника на пятак, Трямкин пристраивается за его спиной, и вскоре хоккеисты синхронно теряют равновесие.

Главный арбитр свистит, Трямкин с раздражением стучит клюшкой по льду и, поднявшись, уезжает на скамью штрафников под нетерпеливые возгласы омских болельщиков: «Удаляй-удаляй!»

Режиссёры трансляции дают только один повтор, вдобавок выбирая не самый подходящий ракурс: с него определённо видно только одно – Трямкин не толкает нападающего руками, а вот положение его клюшки остаётся под вопросом. Возможно, свою роль сыграло тотальное антропометрическое несоответствие: Трямкин выше Мартынова на голову (на 21 см) и тяжелее на три десятка килограммов, и даже лёгкое касание могло всё решить.

Примечательно, что судья поднял руку почти через три секунды после того действия, которое признал фолом, и среагировал, когда Мартынов не просто упал, а уже успел проскользить по льду на животе. Похоже, судейский вердикт удивил в том числе и омичей: ещё до того, как рефери потянулся к свистку, Иван Игумнов и Иван Телегин отвернули голову от места столкновения в сторону табло – до сирены оставалось три секунды.

В овертайме омичи сделали крупную ставку на гол в большинстве, заменив вратаря на пятого полевого. Но мало того, что Буше и компания не забросили в расстановке 5х3, так ещё и упустили шайбу в тот самый момент, когда Трямкин выбежал в поле. Чтобы стать героем матча, защитнику было необходимо всего лишь направить шайбу диаметром 7,62 сантиметра в сетку площадью 2,2 метра.

В первой фазе эпизода всё шло нормально: незамысловатым, но надёжным финтом Трямкин отправил в буфет Ткачёва, а вот затем необъяснимо дрогнул и, бросив, промахнулся.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Через полторы минуты «Авангард» забил в равных составах и закончил матч.

Скорее всего, Никита поторопился: бросок получился абсолютно неподготовленным; заметно, как защитник уткнулся взглядом в возвращающегося Ивана Николишина, а посмотреть на ворота не успел. Почему Трямкин не решился убрать Николишина так же, как и чуть ранее Ткачёва, вопрос. С учётом разницы скоростей это точно был не слишком сложный трюк, да и вообще не трюк – рабочий момент.

Первая реакция на оплошность Трямкина – самая естественная: в таких ситуациях профессиональные игроки просто не имеют права ошибаться. С другой стороны, защитника «Автомобилиста» нельзя назвать первооткрывателем.

Самый известный кейс из подобных – провал Патрика Штефана, между прочим, первого номера драфта НХЛ — 1999. В 2007 году нападающий «Далласа» благодаря активному прессингу перехватил шайбу в чужой зоне и вплотную подошёл к пустым воротам, но поразить их не смог, а в ответной атаке «Эдмонтон» сравнял счёт.

При этом Штефан, в отличие от Трямкина, стал в большей степени жертвой нелепых обстоятельств, а не собственной ошибки. В самый последний момент шайба предала его и подпрыгнула на плохом – действительно плохом – льду. Совпадение или неприятный факт для Трямкина, но сезон величайшего промаха в истории хоккея стал для Патрика последним в НХЛ и предпоследним в карьере.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

10 лет назад, 12 сентября 2013-го, в аналогичную передрягу попал Артём Лукоянов. Форвард «Ак Барса» тоже добился шайбы в неистовом прессинге и тоже не справился с её кульбитами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Лукоянов мог слишком много сил отдать на отбор, и это достойное оправдание, а что сказать о промахе Кайла Уилсона? В 2014 году нападающий рижского «Динамо» попал в штангу после короткого и не очень интенсивного ускорения.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Интуитивно кажется, что наиболее распространённой причиной таких промахов должно быть пижонство, стремление вложить шайбу в сетку с избыточным глумлением. На самом деле, на высоком уровне есть лишь один соответствующий пример: когда в 2011 году Крэйг Смит захотел закинуть под перекладину, на арене «Нэшвилла» настолько не сомневались в нём, что включили светомузыку, поменяли счёт на табло и чуть ли аквадискотеку не устроили – всё оказалось поспешно.

С более солидной дистанции, но тоже по пустым воротам мазал даже Илья Ковальчук, автор 454 шайб в НХЛ. Причём дважды за 20 секунд. Держите видео, если не верите на слово.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Возможно, Ковальчуку, Трямкину и другим стоит связаться с Ильёй Коноваловым – в прошлом сезоне вратарь (!) московского «Динамо» забросил с противоположного края площадки.