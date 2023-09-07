«Зачем нам ругать кого-то?» Заварухин — о промахе Трямкина по пустым воротам в овертайме
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал промах защитника клуба из Екатеринбурга Никиты Трямкина в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
«Будем ли ругать Никиту Трямкина за промах по пустым воротам? Зачем нам ругать кого-то. Будем разбирать ошибки каждого игрока. У нас нет такого, что кому-то не показываем на ошибки – всем показываем, и это здорово в коллективе, когда все в равных условиях», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, в середине овертайма омский клуб играл в большинстве и заменил вратаря на пятого полевого игрока. По окончании большинства защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин подобрал шайбу в зоне хозяев и с метра не смог поразить пустые ворота «ястребов».
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