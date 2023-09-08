СКА не впечатляет на старте сезона. Второе поражение подряд и разговоры про судейство

В прошлом сезоне СКА имел два поражения к началу ноября. Сейчас самая доминирующая команда прошлой регулярки получила две «баранки» уже по итогам первой недели сезона, и обе для питерского клуба должны быть максимально обидными. Первая пришла от «Торпедо», где есть явная напряжённость между Игорем Ларионовым и Романом Ротенбергом, вторая — от «Локомотива», который был самым трудным соперником для СКА ещё в прошлом году.

Ключевой момент встречи — два удаления СКА с разницей в восемь секунд в середине второго периода. Роман Ротенберг в послематчевом комментарии сказал, что судьи признали свою ошибку в случае с удалением Максима Федотова. «Локомотив» тоже ответил дублем: шайбы в большинстве разделили лишь 30 секунд. Победный гол на счету плеймейкера Дениса Алексеева, который сам решил заехать на пятак: не лучшим образом сыграл Юхан Маттссон, который не должен забывать, что вратарские ошибки в Петербурге не прощают.

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Лучшим игроком СКА в атаке был Александр Никишин, который явно не собирается сдавать в продуктивности по сравнению с прошлым годом. Оба гола пришли после его могучих бросков, но в первом случае шайбу подправлял Михаил Воробьёв, а во втором отличился уже сам Александр.

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«Локомотив» в прошлом чемпионате выиграл у СКА четыре игры из шести. Стиль, который ставили в Петербурге в прошлом году, по базовым настройкам частично походил на тот хоккей, который раньше предпочитал Игорь Никитин, но у Питера были более креативные и скоростные нападающие. Бóльшую часть игры ярославцы не давали включать СКА те «карусели», что мы наблюдали прошлой осенью, за два периода перебросав их 28-16: статистика подравнялась только в конце, когда «Локо» чуть подуспокоился. Интересно, что и «Торпедо» с совсем зелёной обороной справилось в прошлой игре.

Понятно, что рано кричать «всё пропало» после буквально четырёх матчей в сезоне — но пока есть ощущение, что СКА сам себя переиграл. Прошлогодние новички влились в команду просто моментально, тот же Яшкин сразу же стал класть голы. Сейчас главная покупка команды в межсезонье Алекс Гальченюк снова оказалась на фланге — это же было и в НХЛ, где Алекса дёргали с центра на фланг и обратно. Ударное звено русского американца с Толчинским и Хайруллиным пришлось разбить после того, как троица в равных составах набрала два очка на троих за три матча. Атака СКА в начале прошлого года вызывала в памяти слова «штурм унд дранг» — сейчас в концовке питерцы сбились на дальние броски.

Ну а СКА не умеет проигрывать. У этого есть положительная сторона: в Петербурге всегда готовы снять вратаря, даже в самых безнадёжных ситуациях, и порой это дарит зрителям огненные концовки. Но сложно представить, чтобы Роман Ротенберг сказал после матча что-то типа «беру всю вину на себя». За два поражения мы дважды услышали про судейские ошибки, плюс про плохое качество льда и забитые ноги после постоянных перелётов (а ведь СКА пока дальше Поволжья не летал). Поражения — это нормально, тем более в 68-матчевом марафоне регулярки, но есть ощущение, что звериная серьёзность клуба порой бьёт по самим игрокам.

Понятно, что команде, где обновилось более половины состава, надо ещё как следует сыграться — ну так и стоило ли летом эту половину состава обновлять? Лучшее — враг хорошего, а ведь это лучшее Питер ещё даже не получил. В четырёх матчах у СКА лишь пять шайб в равных составах. Может, пора выпустить на авансцену Матвея Мичкова, пока фанаты «Филадельфии» не начали интернет-революцию?