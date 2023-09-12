5 топ-матчей среды: сборная Бразилии и дерби ЦСКА — «Динамо» в КХЛ

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Программа коротко:
- ⚽️ 00:00: Эквадор — Уругвай, квалификация ЧМ-2026 — Южная Америка, 2-й тур
- ⚽️ 5:00: Перу — Бразилия, квалификация ЧМ-2026 — Южная Америка, 2-й тур
- ⚽️ 17:00: «Ротор» — «Легион Динамо», Кубок России, Путь регионов, 1/64 финала
- 🏒 15:30: «Сибирь» — «Амур», чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: ЦСКА — «Динамо» Москва, чемпионат КХЛ
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Время в материале указано по Москве.
⚽️ 00:00: Эквадор — Уругвай, квалификация ЧМ-2026 — Южная Америка, 2-й тур
Интрига: команда Марсело Бьельсы одержит вторую победу в квалификации?
Уругвай успешно стартовал в отборе ЧМ-2026. Команда Марсело Бьельсы уверенно разобралась с грозными чилийцами — 3:1. Впереди — выезд к Эквадору, который тоже выступал на чемпионате мира в Катаре. Эквадорцы в 1-м туре проиграли Аргентине (0:1). Но уступить чемпиону мира — не критично. Уругваю предстоит сложнейшая игра, где три очка точно не гарантированы. Но у Бьельсы есть план на каждую команду. Да и состав у Уругвая сильнее. Всё-таки гости — фавориты предстоящего матча.
Уругвай успешно стартовал в отборе ЧМ-2026
Фото: Ernesto Ryan/Getty Images
⚽️ 5:00: Перу — Бразилия, квалификация ЧМ-2026 — Южная Америка, 2-й тур
Интрига: Неймар и компания продолжат шоу?
Бразилия стартовала в отборе ЧМ-2026 с концерта. Пятикратные чемпионы мира на своём поле разгромили Боливию (5:1). Но в следующем матче бразильцам предстоит встреча с более сильной командой — Перу. Ещё и играть придётся в гостях. Перуанцы в 1-м туре сыграли вничью с Парагваем и также хотят победить. Но у Бразилии слишком классный состав. Пентакампеоны будут фаворитами в любой игре (кроме, может, Аргентины). Ждём новое шоу от Неймара, Родриго, Ришарлисона и других звёзд.
Неймар и компания продолжат шоу?
Фото: Pedro Vilela/Getty Images
⚽️ 17:00: «Ротор» — «Легион Динамо», Кубок России, Путь регионов, 1/64 финала
Интрига: какая из команд приблизится к игре с 2DROTS?
«Ротор» и «Легион Динамо» уже прошли одну стадию Кубка. Волгоградцы обыграли «Астрахань» (1:0), а махачкалинцы — «Победу» из Хасавюрта (1:0). Теперь им предстоит очный матч. До игр с командами РПЛ осталось четыре стадии (с учётом 1/8 финала Пути регионов). Долгий путь до серьёзных соперников, но почему бы не пройти его? В процессе продвижения по сетке победитель встречи может сыграть с главной медиафутбольной командой — 2DROTS, которая уже вышла в четвертьфинал Пути регионов, обыграв кировское «Динамо».
«Ротор» и «Легион Динамо» уже прошли одну стадию Кубка
Фото: vk.com/fc.rotor
🏒 15:30: «Сибирь» — «Амур», чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: как хабаровчане закроют выездную серию?
От обеих команд на старте сезона ожидали большего, но в активе каждой пока всего по четыре очка. При этом «Амур» пока все свои матчи провёл на выезде — игра с «Сибирью» станет для них последней перед возвращением на родную арену. Прошлая игра «тигров» также прошла в Сибири — от подопечных Андрея Мартемьянова пострадал «Авангард». Смогут ли хабаровчане повторить успех в матче с новосибирцами, которые ещё не успели обжиться на новом стадионе?
Смогут ли хабаровчане повторить успех в матче с новосибирцами?
Фото: hcsibir.ru
🏒 19:30: ЦСКА — «Динамо» Москва, чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: продлят ли бело-голубые победную серию?
К московскому дерби динамовцы подходят с более позитивным настроением: подопечные Алексея Кудашова выиграли в двух последних матчах, всухую разобравшись с «Сочи» и помучившись с «Барысом», в то время как армейцы пока чередуют победы с поражениями. Последняя игра для красно-синих завершилась неудачно — действующие чемпионы отдали победный матч с «Куньлунем», слишком поверив в свои силы. С «Динамо», на одно очко опережающим ЦСКА, им нужно будет сыграть гораздо внимательнее.
К московскому дерби динамовцы подходят с более позитивным настроением
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
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