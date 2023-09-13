Пять причин петербургской хандры. Почему СКА играет не как фаворит?

Команда Романа Ротенберга стартовала в регулярке с непростого выезда, но поначалу армейцы выглядели достойно – добыли волевую победу над «Динамо» в Москве и на классе обыграли «Ладу». А вот дальше начались проблемы – «Торпедо» и «Локомотиву» петербуржцы уступили в равной борьбе. Первый домашний матч со «Спартаком» и вовсе обернулся чем-то похожим на катастрофу – 0:3 от принципиального соперника на глазах переполненного Ледового. Во вторник армейцы заиграли в полную силу только в третьем периоде, но для спасения было уже слишком поздно.

Еще в августе казалось, что у СКА не будет никаких проблем на старте. Команда провела ударную селекционную кампанию, качественно подготовилась к сезону и в одну калитку выиграла домашний турнир Пучкова с неплохим подбором соперников. Но в сентябре что-то пошло не так. Давайте разбираться, откуда взялась петербургская хандра.

Центрфорварды без предсезонки

За лето СКА серьёзно обновил центральную ось, но сейчас на месте центрфорварда первого звена выходит Михаил Воробьёв, а звёздные новички Александр Кадейкин и Алекс Гальченюк играют в третьей тройке, при этом американский белорус и вовсе передвинулся на фланг. Это вынужденное решение, ведь оба новых центра пропустили всю предсезонку. Кадейкин долго восстанавливался после травмы, полученной ещё в «Салавате», а Гальченюк присоединился к команде лишь в конце августа и явно не собирался начинать сезон в сентябре – в Северной Америке все лиги стартуют намного позже.

Патрик Рыбар и Александр Гальченюк Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

К этим двоим можно добавить ещё и Арсения Грицюка, Артёма Земчёнка и Степана Фальковского. Нападающий и два важных защитника выбыли из строя по ходу предсезонки. И если Грицюк только что вернулся в обойму, то Земчёнок и Фальковский пока даже не выходили на площадку в официальных матчах.

Роман Ротенберг признаёт, что Гальченюку, Грицюку и некоторым другим лидерам явно не хватает игрового тонуса. Но набрать его можно только в матчах. Поэтому сейчас СКА работает на будущее – сентябрьские поражения придётся перетерпеть ради того, чтобы важнейшие хоккеисты набрали форму.

Тяжёлые ноги

Обновлённый СКА делает ставку на скоростную игру, и тон в ней должны задавать Сергей Толчинский и Брендан Лайпсик. Оба входят в топ самых быстрых хоккеистов лиги. Однако именно на этих ребятах серьёзнее всего сказывается тяжёлая работа на предсезонке.

Ноги перетружены, необходимо время, чтобы отойти от нагрузок и набрать лучшие кондиции. Такие издержки пойдут на пользу весной во время плей-офф, но сегодня скоростным лидерам СКА приходится терпеть и работать через силу.

Плюс Лайпсик и Толчинский – творческие игроки. Их стихия – интеллектуальный хоккей и полное взаимопонимание с партнёрами. Такие вещи нужно нарабатывать неделями и месяцами, причём не столько на тренировках, сколько в матчах. Пока процесс адаптации обоих в СКА ещё не завершён, хотя свои первые голы они уже забили.

Команда в команде

Болельщики, которые внимательно следили за предсезонкой СКА, знают, что летом у армейцев была своеобразная «команда в команде». Хоккеисты, которые принимали участие в майских матчах сборных России и Беларуси, вышли из отпуска чуть позже и на сборе в Сочи занимались отдельно от остальных игроков.

А ведь все они – лидерский костяк СКА: Хайруллин, Никишин, Фальковский, Камалов, Бардаков, Воробьёв, Глотов, Зыков, Хуснутдинов, Пашнин, новички Сапего, Алистров.

Тренерам ещё предстоит подвести важнейших игроков к единому состоянию с теми, кто начал предсезонку в середине июля. На это тоже требуется время.

Временные трудности

На самом деле и в прошлом сезоне, когда СКА выиграл Кубок Континента, у команды случались затяжные спады. Например, в ноябре армейцы проиграли пять матчей из шести. Что характерно – тогда трудности тоже возникли во время непростого выезда.

Роман Ротенберг Фото: ska.ru

За спадом последовал резкий подъём – победы над ЦСКА и «Торпедо» со счётом 6:2 и восемь выигрышей в девяти матчах. Единственное поражение на том отрезке случилось в овертайме матча с традиционно неудобным «Локомотивом» Игоря Никитина.

Есть уверенность, что поражение от «Спартака» было низшей точкой – СКА оттолкнётся от неё и пойдёт вверх. По крайней мере, предпосылки для этого есть.

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Работа вдолгую

Обратите внимание, что на старте сезона проблемы есть у всех лидеров. ЦСКА проиграл два домашних матча их трёх, а потом ещё и уступил «Куньлуню» в Мытищах, «Ак Барс» и «Локомотив» получили обидные поражения от «Сочи», «Авангард» провалился в игре с «Амуром».

На коне сейчас «Торпедо», которое по традиции бодро начинает регулярку. Нижегородцы добывают результаты на лёгких ногах, но большой вопрос, хватит ли их на всю регулярку и тем более на плей-офф.

У грандов лиги несколько другой подход – они уже летом смотрят в весну, работают с прицелом на Кубок Гагарина. Все лидеры медленно раскачиваются, играют через силу после тяжёлой предсезонки, но примерно за месяц они наберут обороты, и тогда станет понятен реальный расклад сил в лиге.

СКА сейчас мог бы совершенно спокойно выезжать на тех игроках, которые начали предсезонку в июле, и мариновать на лавке сборников и новичков – до лучших времён. Но в Питере выбрали другой вариант – вместо сиюминутных результатов работа на перспективу: набор кондиций для Гальченюка и Кадейкина, поиск игровых связей для Толчинского и Лайпсика, подтягивание физики для сборников. Когда этот паззл сложится, мы увидим совсем другой СКА.