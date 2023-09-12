Ротенберг — о причинах неудач СКА: четыре игры подряд были в самолёте
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Спартака» (0:3) назвал причины неудачной игры армейского клуба в последних матчах.
«СКА тяжело входит в сезон? Наложилась усталость на усталость. Мы четыре игры подряд были в самолёте. В прошлом сезоне мы начинали дома, это совершенно разный график. Это вносит свои коррективы, это видно и по другим командам. Кто начинал на выезде четыре игры подряд, у них тоже тяжёлые ноги, это физиология. Но это не оправдание сегодняшней игры, мы здорово сыграли в третьем периоде», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
СКА потерпел третье поражение подряд. С четырьмя очками подопечные Романа Ротенберга опустились на девятое место в таблице Запада.
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
23:10
-
23:05
-
22:56
-
22:47
-
22:39
-
22:36
-
22:33
-
22:26
-
22:23
-
22:19
-
22:15
-
22:05
-
21:56
-
21:54
-
21:48
-
21:44
-
21:27
-
21:10
-
20:47
-
20:35
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
19:57
-
19:45
-
19:29
-
19:16
-
19:00
-
18:38
-
18:31
-
18:23
-
18:13
-
18:03
-
17:44
-
17:32
Партнерский контент