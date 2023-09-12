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Ротенберг — о причинах неудач СКА: четыре игры подряд были в самолёте

Ротенберг — о причинах неудач СКА: четыре игры подряд были в самолёте
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Спартака» (0:3) назвал причины неудачной игры армейского клуба в последних матчах.

«СКА тяжело входит в сезон? Наложилась усталость на усталость. Мы четыре игры подряд были в самолёте. В прошлом сезоне мы начинали дома, это совершенно разный график. Это вносит свои коррективы, это видно и по другим командам. Кто начинал на выезде четыре игры подряд, у них тоже тяжёлые ноги, это физиология. Но это не оправдание сегодняшней игры, мы здорово сыграли в третьем периоде», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА потерпел третье поражение подряд. С четырьмя очками подопечные Романа Ротенберга опустились на девятое место в таблице Запада.

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