6 топ-матчей четверга: полуфиналы ЧМ по волейболу и дерби в КХЛ

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Программа коротко:
- ⚽️ 18:00: «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттихад», Про-Лига, 6-й тур
- 🏒 17:00 «Металлург» — «Лада», чемпионат КХЛ
- 🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Ак Барс», чемпионат КХЛ
- 🏐 19:00: Италия — Франция, ЧЕ-2023 (м), 1/2 финала
- 🏐 22:00: Польша — Словения, ЧЕ-2023 (м), 1/2 финала
- 🏉 22:00: Франция — Уругвай, КМ-2023, группа А, 2-й тур
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Время в материале указано по Москве.
⚽️ 18:00: «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттихад», Про-Лига, 6-й тур
Интрига: «Аль-Иттихад» с Бензема и Канте рвётся к лидерству
Новый сезон саудовской лиги – мини-АПЛ. Почти у каждой команды в составе есть звезда. А у самых крутых – несколько топов даже по меркам мирового футбола. Одна из таких команд – «Аль-Иттихад». Одного Карима Бензема уже достаточно, чтобы бороться за золото. А у них в составе ещё и Н’Голо Канте, Фабиньо и Луис Фелипе. Команда здорово стартовала в лиге, уступив только в последнем туре другому звёздному составу – «Аль-Хилялю» (3:4). Впереди предстоит встреча с аутсайдером – «Аль-Охдудом». Придётся играть в гостях, но «Аль-Иттихад» — безусловный фаворит. Если команда Бензема выиграет, то выйдет на промежуточное первое место в чемпионате Саудовской Аравии. Хорошая мотивация!
Игроки «Аль-Иттихада»
Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images
🏒 17:00 «Металлург» — «Лада», чемпионат КХЛ
Интрига: вернутся ли болельщики на магнитогорские трибуны?
Несмотря на обилие звёздных игроков и не самые большие цены в КХЛ, в прошлом году «Арена-Металлург» была одной из самых пустынных в лиге. Говорят, что местные болельщики слишком привыкли к успехам в плей-офф, чтобы ходить на регулярку, да и содержание игры команды в прошлом году не особо способствовало высокой посещаемости. Однако сейчас «Металлург» — самая играющая и опасная команда на старте чемпионата. Вызывает интерес и столкновение двух стилей: атакующего мобильного хоккея Андрея Разина и консервативного защитного — от Олега Браташа.
Данила Квартальнов («Металлург»)
Фото: vk.com/hcmetallurg
🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Ак Барс», чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: вспомнит ли Уфа про атаку хотя бы в дерби?
Никаких особенных интриг для «зелёного дерби» придумывать не приходится — однако когда-то это было столкновение не только соседних республик, но и разных стилей и подходов. Команда Виктора Козлова же в этом году выглядит механизированной и не самой креативной — в принципе, это можно списать на вызывающее вопросы комплектование летом. У «Ак Барса» проблема другая — звёздных форвардов девать некуда. Дамир Жафяров, летом пошедший на понижение контракта, не вписывается в планы Зинэтулы Билялетдинова и сидит 13-м форвардом. Может быть, против уфимского клуба Дамир получит шанс?
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»
Фото: vk.com/hcsalavat
🏐 19:00: Италия — Франция, ЧЕ-2023 (м), 1/2 финала
Интрига: выйдут ли парни де Джорджи во второй финал Евро подряд?
На этом чемпионате Европы французы ещё не сталкивались с серьёзной конкуренцией, что с командой Андреа Джани может сыграть злую шутку. В то время как Италия на днях вырвала сложнейший тай-брейк у голландцев и добавила себе в уверенности перед финальными встречами. Помогут им и домашние трибуны — вся арена Рима поведёт команду ко второму финалу на Евро подряд.
Сборная Италии на Евро-2023
Фото: cev.eu
🏐 22:00: Польша — Словения, ЧЕ-2023 (м), 1/2 финала
Интрига: сможет ли Польша впервые за восемь лет обыграть Словению в плей-офф Евро?
Исторически команда Николы Грбича в любой формации плохо играет со словенцами в плей-офф ЧЕ — они не знают побед с 2015 года. Георге Крету и в этот раз попробует расстроить поляков, которые всё никак не могут определиться с финальной шестёркой. И не факт, что эксперименты Грбича сработают против зрелой и очень сплочённой сборной Словении, которая поборется за очередной выход в финал.
Сборная Польши на ЧЕ-2023
Фото: cev.eu
🏉 22:00: Франция — Уругвай, КМ-2023, группа А, 2-й тур
Интрига: продолжат ли хозяева своё победное шествие к Кубку мира?
Матч между сборными Франции и Уругвая откроет 2-й тур Кубка мира. Хозяева турнира после красивой и убедительной победы над сборной Новой Зеландии практически полностью поменяли основной состав. Южноамериканцы 1-й тур пропускали и на матч с фаворитом выставят всех сильнейших. В случае победы французы почти наверняка обеспечат себе место в четвертьфинале.
Сборная Франции по регби
Фото: Warren Little/Getty Images
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