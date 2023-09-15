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Почему Дамир Жафяров не может адаптироваться в «Ак Барсе»

Тяжёлая судьба татарина в Татарстане. Почему у Жафярова не получается в «Ак Барсе»?
Дмитрий Сторожев
Почему у Жафярова не получается в «Ак Барсе»?
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Дамир никак не может найти себя после перехода из СКА.

В четверг, 14 сентября, состоялось первое «зелёное дерби» нового сезона КХЛ. В традиционном противостоянии «Салават Юлаев» на своём льду оказался сильнее «Ак Барса». Хотя начало встречи такого исхода не предвещало – к седьмой минуте преимущество казанцев составляло две шайбы, и всё, казалось, должно было идти к тому, что гости доведут дело до победного конца. Однако звёздное нападение финалистов последнего розыгрыша Кубка Гагарина было нейтрализовано обороной юлаевцев и голкипером Александром Самоновым, который после ранних пропущенных голов сыграл максимально надёжно.

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Одной из частей этого нападения вчерашним вечером был Дамир Жафяров. Единственный татарин по происхождению в составе «Ак Барса» всё никак не может адаптироваться в команде. Хотя Дамир переезжал в Казань в статусе потенциально одной из главных звёзд «барсов» в новом сезоне. По крайней мере, ожидалось, что это форвард для топ-6 – в «Торпедо» и СКА Жафяров был в числе лидеров команды, и почти ничего не предвещало, что в «Ак Барсе» — клубе, за который, по словам самого игрока, он болел с детства (конкретно в этом случае можно и поверить) – дела пойдут иначе. Ради возможности играть в Казани нападающий даже согласился на понижение зарплаты – вместо запланированных 80 миллионов рублей, которые он должен был получить по старым условиям контракта, в этом сезоне Дамир заработает 60.

Адаптация Жафярова – опять же, по его словам – проходила хорошо, однако с началом предсезонных игр стало понятно, что не всё так гладко, как об этом говорил форвард. Во время казанского турнира в августе Дамир продемонстрировал скудную результативность, так что главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову несколько раз пришлось защищать игрока в прессе: «Он пришёл в другую команду, возможно, требования для него не самые простые. Хотя ничего сложного нет. Что-то ему мешает, пока смотрим. Надеемся, всё будет нормально», — говорил наставник казанцев после матча с «Барысом» в рамках Кубка ТАНЕКО.

А ещё через несколько дней, уже после окончания турнира, Билялетдинову вновь пришлось отвечать на вопрос о состоянии Жафярова: «Как могу объяснить причины невыразительной игры Жафярова? Я с ним разговаривал накануне, задавал такие же вопросы. В каком состоянии он находится, как себя чувствует, комфортно, некомфортно. Всё его устраивает, всё нормально. Возможно, ему необходимо больше времени, чтобы он мог сыграть так, как умеет играть».

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Но время шло, а Дамир всё так же находился не в своей тарелке, в результате чего в матче за Кубок Открытия с ЦСКА мы увидели его только в третьем звене «Ак Барса». Как и в следующей игре с «Трактором». За два этих матча Жафяров суммарно провёл на льду 23 минуты и заработал две штрафные минуты, после чего отправился в запас на игру с «Сочи». Достаточно неприятное событие для игрока, который в прошлой регулярке пропустил только пять матчей.

Матч с южанами пока является единственным, когда форвард оказывался вне заявки казанцев в этом сезоне, однако две последующие игры он провёл в статусе 13-го нападающего, получив в совокупности лишь 10 минут игрового времени. На этот небольшой отрезок пришлось его пока что единственное результативное действие в официальных матчах в свитере «Ак Барса» — во встрече с «Куньлунем» гол Жафярова не стал ключевым, но помог команде убедительно обыграть китайский клуб.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Матч с «Салаватом» Дамир впервые начал в первом звене, расположившись на левом фланге в сочетании с Ильёй Сафоновым и Александром Радуловым. Однако эта тройка оказалась лишь номинальной – игроки почти не появлялись на льду вместе, а сам Жафяров не запомнился абсолютно ничем, проведя невзрачную игру даже на фоне выключившегося и после двух голов включавшегося лишь на редкие эпизодические отрезки нападения «Ак Барса».

Делать какие-то далекоидущие выводы, конечно, ещё рано – в таком продолжительном сезоне у Дамира ещё будут шансы закрепиться в основе казанцев. Однако сегодня – и это факт – Жафяров выглядит инородным телом в системе татарского клуба. Учитывая, что мотивации показать себя в любимом клубе детства у форварда будет хоть отбавляй, можно ожидать от него всех усилий для достижения этой цели. Но сделать это нужно как можно быстрее – иначе в клубе с такой жёсткой конкуренцией его может ждать тяжёлая судьба, и тогда очередная смена прописки окажется не за горами.

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