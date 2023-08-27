Жафяров об адаптации в «Ак Барсе»: главное работать, оставаться на позитиве, верить в себя

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров рассказал о своей адаптации в казанском клубе и ответил на слухи о том, что он не любит играть в системный хоккей.

«Как в хоккейном смысле проходит адаптация? Всё потихоньку. Бывают хорошие моменты, бывают плохие. Это спорт, это хоккей. Главное — работать, оставаться на позитиве. Верить в себя, в команду. Думаю, что у нас всё получится.

Как игралось в третьем звене в сравнении с первым? Без разницы в каком звене. Мы выходим все по очереди. Не думаю, что есть какая-то разница. Со всеми приятно играть. Главное — приносить пользу и стараться.

Ходят разговоры, что Жафяров не привык в системный хоккей играть? Разговоры были, есть и будут всегда. Это спорт, это хоккей. День хорошо, день плохо. Стараюсь не обращать внимания и работать. Разные моменты бывают. Верю, что всё хорошее когда-то вернётся и всё будет хорошо», – цитирует Жафярова Metaratings.ru.

Жафяров перешёл в «Ак Барс» из СКА в результате обмена. В КХЛ нападающий провёл 589 матчей, в которых набрал 311 (128+183) очков, показатель полезности «+17».