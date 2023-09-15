Вместо атакующего хоккея — мучения: «новый вектор» «Сибири» проваливается на старте

Кто-то говорит про атакующий хоккей и играет в атаку — это, конечно же, «Торпедо» Игоря Ларионова, которое пока непобедимо на старте. Кто-то говорит очень скупо, но всё равно играет лихо — это «Спартак» Алексея Жамнова, где искрится Николай Голдобин и развивается молодёжь. А кто-то про атакующий хоккей говорит, но пока его не демонстрирует.

В эту категорию пока, к неудовольствию местных болельщиков, входит «Сибирь». Пожалуй, все последние лет десять, за редким исключением, команда ставила в приоритет оборону и надёжную игру. Весной Кирилл Фастовский удивил всех, заявив: «Одно из направлений стратегии развития КХЛ – ставка на атакующий хоккей. Вектор направлен в эту сторону. Наш клуб хочет следовать этому вектору». Ради этого «Сибирь» вернула из короткого тренерского отпуска Дэвида Немировски, который некоторыми считается человеком, заложившим основы нынешнего развесёлого «Торпедо».

Николай Прохоркин (в центре) Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Но пока «Сибирь» больше мучится, чем играет в хоккей. За пять матчей набрано пять очков, но в местных пабликах можно уловить нарастающую панику: команда Немировски не выиграла ни одного матча в основное время и забросила лишь девять шайб за эти игры. Неделю назад в Новосибирске открыли новый десятитысячник — и зрители увидели на нём лишь два гола за три матча, причём одну из этих шайб Николай Прохоркин нарисовал буквально в одиночку.

Критическим стал матч с «Амуром», который в Новосибирск привёз проработавший два года в «Сибири» Андрей Мартемьянов. Дальневосточники завершали шестиматчевый плотный выезд, имели на два дня отдыха меньше соперника, но при этом бóльшую часть игры смотрелись в атаке куда более убедительно, в итоге выиграв по буллитам. Новосибирские коллеги пишут, что именно после этой игры, а не после позорных по счёту 1:6 от «Автомобилиста» Немировски устроил разнос в раздевалке. Кирилл Фастовский после совета директоров КХЛ заявил, что никакого срока на адаптацию нет — и это лишь после пяти игр? Давайте подумаем, в чём же проблемы «Сибири».

В своё время Немировски начинал тренерскую карьеру в «Торпедо», кардинально уйдя от стиля Петериса Скудры. С очень большой натяжкой можно сравнить это с ситуацией в «Сибири», хотя команда во второй год Мартемьянова играла в более агрессивный хоккей в давление, чем в первый год. И то «Торпедо», если вы помните, сразу же понеслось со старта, обыграло напичканный звёздами СКА — возможно, новосибирский менеджмент ждал того же эффекта. Но есть существенное различие.

Если взять десятку лучших бомбардиров «Торпедо» в сезоне-2018/2019 (первом сезоне Дэвида Семёновича в Нижнем), то лишь три этих игрока выступали за команду Скудры: Паршин, Галузин и Баранцев. Остальные лидеры (в том числе определившие лицо той команды Дамир Жафяров и Энди Миле) пришли именно под нового тренера. Тем летом в Нижнем Новгороде менеджмент собрал другую команду, абсолютно новую бригаду легионеров, подходящую именно под стиль нового тренера.

У «Сибири» на момент прихода Немировски в большинстве своём крепкие и боевые ребята, которые отвечали старой философии клуба, кроме того, клуб потерял ключевую связку Шаров — Пьянов из первого звена. Клуб сначала пригласил пару ролевых игроков, потом подписал группу хоккеистов из американских минорных лиг. Трансфер Николая Прохоркина, который идеально отвечает тому хоккею, что ставит Немировски, случился уже после окончания предсезонки. Коркинский технарь Георгий Белоусов только сегодня поставил подпись под контрактом с клубом. В общем, новосибирское руководство как будто просто решило: не хочу быть дворовою крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой — и почти ничего не сделало для реализации этой амбициозной программы.

Особенно видно это в плане подбора защитников. Сейчас у сибиряков надолго выбыл Тревор Мёрфи — чуть ли не лучший атакующий защитник КХЛ и краеугольный камень огненной в прошлом году бригады большинства. В «Торпедо» у Немировски всегда был богатый выбор атакующих защитников, которые умели играть глубоко в чужой зоне — можно вспомнить Криса Уайдмана, который после нижегородской перезагрузки вернулся в НХЛ, или Теодора Леннстрёма, из ноунейма ставшего игроком сборной. Сейчас у сибиряков в большинстве своём остались молодые защитники с креном в оборону — и хорошо знающий их Мартемьянов на пресс-конференции говорил, что его игроки старались их прессинговать.

Дэвид Немировски и его помощники Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Кроме того, пока нет у новосибирской школы суперталантов уровня Юрова, Канцерова и Гребёнкина, которые во многом помогают Андрею Разину перезапустить «Металлург». Иван Климович на старте выглядит здорово, забросил первую шайбу «Сибири» в истории новой арены, но Немировски пока дозирует его игровое время — и, надо сказать, в «Торпедо» он тоже никогда не форсировал введение молодёжи в состав.

Но, конечно, неизбежно возникнут вопросы и к Немировски. Если у многих тренеров, которые на старте этого сезона быстро поставили свой фирменный хоккей в новых клубах, есть чёткая и давно узнаваемая система, то в стиле Дэвида Семёновича многое решает этакий анархический хаос, импровизация. Игроки, для которых два года высшей ценностью было «выполнение тренерского задания», как будто не совсем понимают, а чего же от них конкретно хотят. В той же игре с «Автомобилистом», которую довелось наблюдать вживую, игроки Немировски бóльшую часть времени даже не шли в прессинг, хотя у их соперников была не самая скоростная и подвижная защита.

Сам канадско-русский тренер пока сетует на то, что команда не очень быстра, долго принимает решения — но в прошлом году, опять же, «Сибирь» во многих матчах показывала классный форчек и здорово играла в третьих периодах. Возможно, Немировски слишком рискнул при выборе тренера по ОФП? 26-летний Дэвид Гутшон при назначении был представлен как тренер, работавший персонально и в предсезонных лагерях — но в курсе ли он всей специфики кахаэловского календаря и работы с большими коллективами?

В любом случае у «Сибири» нет другого выбора, кроме как поддержать Немировски. Потенциальная попытка откатить назад «новый вектор КХЛ» после пяти неудачных матчей была бы просто нелепой, и подписание Белоусова говорит о том, что нужные кадры к новому тренеру идут. Если в КХЛ после творческих мук появится ещё одна команда со своим лицом, лига от этого только выиграет.