В Петербурге пасмурно всегда. Неужели кто-то всерьёз думает, что СКА больше не фаворит?

Серия поражений СКА в регулярном чемпионате КХЛ составляет уже четыре матча. И это при том, что сыграно было всего шесть. Очередной жертвой невиданной щедрости армейцев стало московское «Динамо», которое вслед за соседями из «Спартака» также увезло из Санкт-Петербурга два очка, забросив хозяевам «Ледового дворца» три шайбы.

Все недоброжелатели СКА, коих по нашей огромной стране в силу разных причин набралось немало, радостно потирают руки – после шести первых матчей сезона в активе клуба из Северной столицы есть всего четыре очка, добытые в матчах с теми же динамовцами и новичками лиги из «Лады». Подопечные Романа Ротенберга пока что располагаются на 10-й строчке Западной конференции – ниже СКА пал только «Витязь», с двумя набранными баллами замыкающий сводную таблицу лиги. При этом команда забивает едва ли не меньше всех – петербуржцы всего 11 раз огорчили соперников. Меньше это сделали только уже упомянутые «витязи» и игроки «Локомотива», у которого относительно армейцев есть один матч в запасе и два очка преимущества в табели о рангах.

Есть разительный контраст по сравнению с предыдущим сезоном, когда СКА удалась девятиматчевая победная серия на старте (которая была прервана тем же «Динамо»), да и впоследствии петербуржцы не позволяли себе таких крутых пике, как сейчас, максимум проиграв три встречи подряд (то был дальневосточный выезд с последующим неудачным визитом в Новосибирск в ноябре).

При этом нельзя сказать, что армейцы проиграли свои матчи безнадёжно – в концовке гостевой серии их обидчиками стали нижегородские торпедовцы, которые сейчас являются угрозой для абсолютно любой команды КХЛ, и «Локомотив», традиционно являющийся непростым соперником для СКА на своей площадке. Оба раза итоговое преимущество победителей составляло всего одну шайбу – борьба в этих матчах всегда шла до последней секунды.

Откровенно провально петербуржцы провели встречу со «Спартаком», а конкретно – первые два периода. Ту игру действительно можно отнести к числу тех, в которых они мало что могли противопоставить оппоненту – тогда москвичи полностью задавили соперника и абсолютно по делу забрали два очка, не дав СКА забросить ни одной шайбы.

С «Динамо» петербуржцы предстали в другом виде – это была более голодная, более агрессивная команда, которая имела все шансы побороться за положительный результат, не подведи её проблемы с дисциплинированностью и грубая ошибка Степана Фальковского, только-только восстановившегося после травмы.

Максим Джиошвили забивает третий гол «Динамо» в ворота СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Останавливаться на других причинах последних неудач СКА не вижу смысла – недавно на «Чемпионате» о них выходил отдельный подробный текст. Но хочется напомнить, что более затяжные падения армейцев были и два, и четыре года назад. В 2019-м армейцы, тогда ведомые нынешним наставником «Динамо» Алексеем Кудашовым, умудрились проиграть пять матчей подряд, при этом два из них – отнюдь не самому сильному «Нефтехимику».

Двумя годами ранее ситуация была ещё хуже – СКА ещё при Валерии Брагине установил личный антирекорд, потерпев шесть поражений подряд. 67-летнего специалиста тогда не призывал отправить в отставку только ленивый – Валерий Николаевич всё-таки покинул свой пост, но уже после того, как армейцы вышли из кризиса и вернулись в лидирующую группу Западной конференции. И это случилось в регулярке с 48 матчами, где времени на исправление ошибок было гораздо меньше, чем сейчас.

Все последние сезоны петербуржцев объединяет одно – независимо от антирекордных серий поражений, смены тренеров и бесконечной ротации состава (от неё не застрахован даже самый статусный новичок лиги Алекс Гальченюк) СКА заканчивает регулярку в топе Запада и доходит до финала конференции, где благополучно проигрывает одноклубникам из Москвы. И главная проблема невских армейцев именно в этом, а не в таких, пусть и неприятных, отрезках по ходу гладкого чемпионата.

Алекс Гальченюк Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Ведь неужели кто-то всерьёз думает, что эти четыре (или даже пять, шесть) последовавших друг за другом поражения оставят СКА за бортом плей-офф или лишат статуса одного из фаворитов? Можно сколько угодно потешаться над пресс-конференциями Романа Ротенберга, самозабвенно из матча в матч повторяющего, что СКА станет лучше, и смаковать каждую ошибку армейцев. Но полагать, что над действующими обладателями Кубка Континента сгущаются тучи, не стоит. В Петербурге пасмурно всегда – и даже в таких условиях клуб остаётся в числе лучших в стране.