Канадца жёстко критиковали в КХЛ, а он выдал суперматч. Лидер «Сибири» проснулся?

Канадец Энди Андреофф вместе с Николаем Прохоркиным призваны закрывать топ-6 нападения «Сибири». Собственно говоря, именно для этого 32-летнего форварда звали в Новосибирск: на роль ведущего центра. Однако изначально дела у североамериканского нападающего складывались неважно: было видно, что Энди никак не может привыкнуть к новым для себя реалиям. Это Прохоркин, будучи россиянином, с ходу вписался в коллектив Дэвида Немировски, с которым вместе играл ещё в ЦСКА. Андреоффу, как оказалось, требовалось для адаптации много времени.

«Нас категорически не устраивает его игра. Это абсолютно очевидно. На это мы обращаем серьёзное внимание, в том числе тренеры. Конечно, с ним проводится работа. Ему время на адаптацию нужно, для него эта лига совсем незнакомая, несмотря на то что ему много чего рассказывали. Но даже такие дворцы, такие аудитории, такое внимание – у него такого не было. Он сам говорит, что для него многие вещи – сюрприз. К этому надо приспособиться. У нас же много таких иностранцев приезжало, у которых два-три месяца уж точно уходило на адаптацию, а у некоторых и больше», — отвечал на мой вопрос про Андреоффа генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

Жёсткая критика в отношении форварда абсолютно оправданна. До сегодняшнего дня в активе нападающего не было ни одного результативного балла: и это у легионера, который априори должен быть на голову сильнее российских хоккеистов. Инициаторами приглашения Энди в «Сибирь» выступили в том числе Немировски и нападающий Тейлор Бек, так как с ним новичок хорошо знаком. Оба беседовали с Андреоффом перед тем, как он подписал контракт.

В отчётном важном для новосибирцев матче с «Авангардом» до Андреоффа наконец-то дошло, что от него ждут и в какой хоккей должны играть приглашённые в Россию на большие деньги канадцы.

Сначала Энди реализовал большинство «Сибири» в первом периоде, сравняв счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

А уже в начале второй двадцатиминутки Андреофф оформил дубль, отличившись в равных составах, сумев таким образом вывести свою команду вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Вот именно та игра, которую должен демонстрировать Энди на регулярной основе. Более того, помимо дубля, проснувшийся после сибирской спячки канадец косвенно поучаствовал в третьей шайбе «Сибири», наглухо закрыв на пятаке вратаря «Авангарда» Василия Демченко. Это тоже нужно трактовать как полезное действие.

«Сбросил груз с плеч? Да, конечно. Сегодня стало гораздо проще от того, что забил. Наконец груз с плеч спал. Отличная передача была на первый гол от Бека.

Хорошая нацеленность на ворота? Помимо того, что давили на ворота, очень много поймали на себя бросков. Всё это своевременно случилось. Подловили моменты, подловили отскоки. И забросили шайбу.

Идеальное дерби? Сегодня болельщики были сумасшедшие. Сегодня была настоящая атмосфера матча плей-офф, чувствовалось.

Развели с Беком в равных составах? Это хоккей, ничего страшного. Проиграли пару игр, пришлось поменять звенья. У нас в команде все играют здорово», — заявил главный герой встречи после завершения игры.

Посмотрим, даст ли Андреоффу импульс дубль и как Энди будет себя вести на льду в дальнейшем. В своём лучшем состоянии форвард способен принести «Сибири» много пользы, но главное – поймать свою волну и продолжать достойно выполнять свою работу, а не быть балластом.