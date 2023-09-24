Реванш в память о легенде. «Ак Барс» не дал «Салавату» совершить подвиг в «зелёном дерби»

10 дней назад «Салават Юлаев» и «Ак Барс» провели первое «зелёное дерби» в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024. В уфимской встрече казанцам удалось мощнейшее начало. Уже к седьмой минуте подопечные Зинэтулы Билялетдинова вели с преимуществом в две шайбы, но уфимские хоккеисты смогли проявить характер и переломить ход матча. Команда Виктора Козлова ликвидировала отставание в счёте к середине второго периода, а за пять минут до конца основного времени озарение нашло на белорусского форварда хозяев Ивана Дроздова. Экс-форвард «Спартака» соорудил потрясающий гол, принёсший важную победу «Салавату».

Вторая в текущей регулярке серия классического противостояния КХЛ снималась в воскресенье, 24 сентября, на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Перед началом матча состоялась минута молчания в память об ушедшем из жизни легендарном сотруднике «Ак Барса» Игоре Смирнове. Технический директор казанцев проработал в клубе больше 40 лет и до последнего дня жизни трудился на благо команды.

22 сентября стало известно, что в возрасте 75 лет Смирнов ушёл из жизни. На протяжении долгих лет он встречал команду после матча, отбивая перчатку каждому игроку. Сегодня его кулак в последний раз вывел «Ак Барс» на лёд – на домашнее «зелёное дерби» хоккеисты казанской команды вышли в форме со специальной нашивкой в память о 43 годах работы Игоря Николаевича в клубе.

Уфимская команда прибыла в Казань с очень весомыми потерями в своём составе. В последнем матче с «Автомобилистом» травмировался капитан «Салавата» Григорий Панин. 37-летний защитник досрочно завершил ту встречу, проведя на льду меньше 10 минут игрового времени. На выходных «Салават» поместил хоккеиста в официальный список травмированных, где он присоединился к нападающему Данилу Алалыкину. Также вне заявки на «зелёное дерби» остались основной голкипер уфимцев Александр Самонов и ведущий защитник Михаил Науменков.

В отсутствие Самонова место на последнем рубеже гостей занял Илья Ежов, и уже на четвёртой минуте 36-летний вратарь был вынужден капитулировать. При игре в большинстве хоккеисты «Ак Барса» выиграли вбрасывание и разыграли комбинацию, которую точным броском из круга для вбрасывания завершил Станислав Галиев. Низом с кистей исполнил форвард, шайба юркнула между щитков голкипера в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Уфимцы чуть добавили во второй половине периода. Одним из самых заметных хоккеистов в их составе был Матвей Гуськов. Сначала 22-летний форвард едва не сравнял счёт из положения лёжа, а затем на нём же в чужой зоне сфолил Дамир Жафяров. Вот только своим первым большинством в матче подопечные Козлова воспользоваться не смогли. В отличие от соперника.

В середине второго периода хозяева упрочили преимущество в счёте, огорчив гостей уже при игре в равных составах. Молодой нападающий «Ак Барса» Максим Быков здорово сработал в зоне атаки, сумев навести суету в оборонительных построениях гостей. Затем Илья Сафонов не позволил Алексею Пустозёрову без проблем вывести шайбу из зоны защиты – в результате игровой снаряд достался Кириллу Петрову, а ветеран казанского клуба не промахнулся из выгодной позиции, забив свой первый гол в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Спустя три минуты Быков и Сафонов приняли самое деятельное участие в ещё одной голевой комбинации. Защитник гостей Александр Комаров неудачно выполнил длинную передачу из своей зоны, чем и воспользовался Александр Радулов, сыгравший на перехвате – дальше от левого бортика последовал прострел на Быкова, который отыграл шайбу под собой за спину, и набегавший Сафонов мощно бросил по воротам и попал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Любопытно, что ставший одним из лучших игроков матча Быков в первом периоде на льду вообще не появлялся. Во втором отрезке Билялетдинов решил довериться 21-летнему нападающему, и тот не подвёл многоопытного тренера, поучаствовав в двух подряд заброшенных шайбах. В свою очередь, уфимцы после пропущенного дуплета совсем приуныли, и хозяева даже были гораздо ближе к четвёртому голу, нежели гости – к первому.

Безуспешным получился и розыгрыш большинства после удаления Артёма Лукоянова. В самой же концовке второго периода в штрафной бокс отправился ещё один казанский хоккеист – правила нарушил защитник Кирилл Адамчук. До конца отрезка оставалось 12 секунд, и Козлов заменил вратаря на шестого полевого игрока, но в формате «шесть на четыре» отличиться у гостей не получилось. Таким образом, безголевая серия «Салавата», начавшаяся ещё в прошлом матче, достигла пяти периодов.

Но после перерыва интрига в «зелёном дерби» вдруг заиграла новыми красками. На самом старте третьей двадцатиминутки уфимцы смогли использовать удаление Адамчука, оборвав серию без заброшенных шайб. Динар Хафизуллин от синей линии отыграл налево на Вячеслава Лещенко, который двинулся в круг для вбрасывания и броском из-под защитника отправил шайбу в дальний угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Тут же хозяева на ровном месте схватили удаление за нарушение численного состава – и «Салават» вновь забил в большинстве. Хафизуллин получил передачу от Александра Хмелевски и неотразимо пальнул от синей линии, второй раз кряду огорчив Билялова. Две подряд реализации лишнего разделило всего 123 секунды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Перед уфимцами замаячила реальная возможность отыграться в матче, который на протяжении большей части времени складывался для них абсолютно безнадёжным образом. Козлов перешёл на игру в три звена, а Билялетдинов окончательно перестал выпускать на площадку Жафярова. Дела у Дамира после обмена в «Ак Барс» продолжают складываться из рук вон плохо.

Один из самых реальных шансов для совершения спортивного подвига по ликвидации отставания в три шайбы гости упустили в середине отрезка, когда во второй раз в матче удалился Лукоянов. При игре в большинстве Лещенко выкатился один на один с Биляловым, но голкипер «Ак Барса» выиграл дуэль у Вячеслава, не позволив форварду «Салавата» оформить дубль.

Уфимцы продолжали давить, но в самый неподходящий для них момент роковую оплошность допустил Ежов. Константин Лучевников от синей линии отыграл налево на Никиту Евсеева, который с острейшего угла из круга для вбрасывания мощным броском «прошил» голкипера уфимцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

За две минуты до конца основного времени игра получила ещё один неожиданный поворот. Практически безальтернативный первый номер хозяев Билялов получил повреждение, степень которого будет определена позднее, и в воротах «Ак Барса» появился Артур Ахтямов. Гости заменили Ежова на шестого полевого игрока, но финальный спурт у них не получился. «Ак Барс» взял реванш у «Салавата» за поражение в первом «зелёном дерби» этого сезона, заодно продлив победную серию до трёх матчей. Уфимцы же потерпели второе поражение подряд.