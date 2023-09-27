Дадонов оформил дубль, у российского вратаря – передача. Что происходит на предсезонке НХЛ

Команда Капризова развалилась в матче с соперником по дивизиону, а Шестёркин и Варламов столкнулись в дерби Нью-Йорка.

Ровно две недели остаётся до старта регулярного чемпионата НХЛ, и команды лиги постепенно подпускают ведущих хоккеистов к предсезонным играм. «Даллас» выставил на матч с «Миннесотой» Евгения Дадонова – и это оказалось очень удачным решением.

Российский нападающий оформил дубль, в обоих случаях выступив в роли идеального финишёра. В середине матча Дадонов замкнул передачу Мэйсона Марчмента при выходе 2 в 1. В концовке Евгений, расположившись рядом с дальней штангой, завершил перепасовку партнёров в большинстве.

Форвард огорчил обоих вратарей «Миннесоты»: сначала Марка-Андре Флёри, а затем и вышедшего на замену Филипа Густавссона. Дадонов закончил матч со 100-процентной реализацией бросков – у него было всего две попытки. При этом россиянин провёл на льду лишь 15 минут. Главная звезда «Миннесоты» Кирилл Капризов не принял участие в матче.

File not found.

Возможно, для кого-то в «Уайлд» – для части игроков или болельщиков – встреча с «Далласом» носила принципиальный характер. В прошедшем плей-офф «дикари» без шансов уступили «звёздам» в первом раунде плей-офф. «Старз» выиграли серию со счётом 4-2, но три матча из четырёх взяли очень уверенно, с разницей как минимум в три шайбы.

Предсезонный период складывается для команды Питера Дебура великолепно. За день до встречи с «Миннесотой» его подопечные разгромили резервный состав «Аризоны» – 7:0.

Самый результативный игрок по сумме двух матчей – Логан Стэнковен. 20-летний форвард был выбран на драфте-2021 под общим 47-м номером. Он ещё не выступал в НХЛ, но успел обрести относительную известность на международном уровне. Стэнковен дважды в составе сборной Канады выиграл молодёжный чемпионат мира, набрав за 14 матчей 21 очко. В рейтинге The Athletic Стэнковен занимает 14-е место среди претендентов на звание лучшему новичку наступающего сезона.

Из других событий игрового дня за океаном стоит выделить матч «Каролины» и «Тампы». «Ураганы» были очень уверены в себе и одержали победу со счётом 5:2. Пётр Кочетков защищал ворота «Харрикейнз» во второй половине матча и попал в протокол как автор результативной передачи. На 37-й минуте россиянин вышел из вратарской и пасом запустил контратаку «Каролины», которая через наброс привела к голу. Все россияне «Тампы» пропустили матч, Андрей Свечников из «Каролины» также не вышел на лёд.

А вот Игорь Шестёркин и Семён Варламов сыграли за «Рейнджерс» и «Айлендерс» соответственно. Игорь пропустил только одну шайбу, для Семёна вечер сложился значительно хуже – он не справился с тремя бросками.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

«Питтсбург» без поддержки Евгения Малкина и Сидни Кросби уступил «Детройту» — 3:4. «Сент-Луис» одержал победу над «Коламбусом» — 3:2, «Анахайм» одолел «Сан-Хосе» — 4:2. В составе «уток» один ассист в активе новобранца команды защитника Ильи Любушкина.