«Кто знает, какие были бы последствия?» Экс-игрок КХЛ боялся разорвать контракт в России

Кенни Агостино сначала польстился на деньги «Торпедо», а теперь пытается обелить своё имя в Швеции.

Бывший нападающий «Торпедо» Кенни Агостино спустя месяц после скандала в Швеции нашёл себе новый клуб — в Германии. Если вы забыли, в августе американец стал первым хоккеистом, который перешёл из КХЛ в шведский чемпионат после начала СВО, но его встретили в штыки. «Шеллефтео» объяснял, что Агостино не виноват, что остался в нашей лиге на сезон-2022/2023, потому что его не хотели отпускать из России. Однако пресса раскопала, что ещё в марте 2022 года он заключил контракт с «Вёкше», но впоследствии сорвал переход и остался в «Торпедо».

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«Сложно отказаться от таких денег, разница в суммах слишком велика»

Спустя два дня Агостино покинул «Шеллефтео», так до него и не доехав, а на днях подписал контракт с «Дюссельдорфом». Но он не оставляет попыток отбелить своё имя в Швеции — с расчётом вернуться в SHL, когда страсти улягутся и история забудется.

Получается, правда, не слишком хорошо, потому что издание Expressen уже успело опубликовать sms-сообщение, которое сложно истолковать двояко. «Сложно отказаться от таких денег, разница в суммах слишком велика», — писал Агостино.

Более того, достоверность сообщения подтвердил спортивный директор «Вёкше» Хенрик Эвертссон:

«Подтверждаю, что он был у нас и что мы получили сообщение, что он отказался от контракта с нами, посчитав, что здесь его зарплата будет сильно меньше, чем в КХЛ».

«Это сообщение вырвано из контекста»

Слово самому Агостино, который дал интервью Expressen. Американец ругает ИИХФ, клянётся в честности и рассказывает о последствиях, которые грозили бы ему в России, если бы он просто отказался исполнять контракт.

— Естественно, всё получилось не так, как я представлял. Думаю, ни одна сторона не ожидала, что мой переход вызовет такой резонанс. Всё покатилось как снежный ком.

Конечно, я разочарован тем, что случилось, и что я потерял шанс играть там. Но вместо этого у меня появился другой вариант. Очень неудачно всё… Было много разговоров, а потом всё пошло под откос. И ничего не сложилось.

Не хочу углубляться в детали, ни с кем не было проблем. Мы с самого начала были честны о том, что случилось в прошлом году. Я продлил контракт до начала конфликта (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») — это факт. Клуб знал, что я пытался разорвать контракт в России. ИИХФ не смогла или не захотела помогать с расторжением контрактов, заключённых до начала конфликта. Если бы я просто их кинул, мне пришлось бы выплачивать огромную сумму, чтобы избавиться от русского контракта.

Сумма не имеет значения, потому что с учётом всей ситуации ни один игрок не должен выплачивать контракт. Вот поэтому мне и пришлось остаться. Выполнив контракт, я уехал. «Шеллефтео» это знал, и знал, что я пытался избавиться от контракта.

Но выкупить его стоило бы огромных денег. Это было невозможно. Так быть не должно, ты не должен выкупать свой контракт, тебя не должны наказывать в такой ситуации. Сожалею, что всё получилось так, как получилось. Правда в том, что это сообщение было вырвано из контекста.

Клуб оказался в сложной ситуации. Я их понимаю — спонсоры и болельщики грозились уйти… Они сделали то, что должны были.

«Кто знает, какие были бы последствия. Мы видели примеры экстремальных ситуаций»

— Каким было общение с клубом?

— Общение шло хорошо, просто всё неудачно сложилось. Сначала они меня поддержали, потом вышло так, как вышло. Но мы встретились, поговорили и решили разойтись. Они расторгли контракт, мы договорились о сумме, за которую они меня выкупят (контракт Агостино, по информации Expressen, был на 2,7 млн крон или более 23 млн рублей, 35% суммы приходилось на подписной бонус. — Прим. «Чемпионата»).

— Думаете, клуб должен был что-то сделать иначе?

— Не хочу их судить, для них это была тяжёлая ситуация. Я знаю, что был честен. «Шеллефтео» всю дорогу знал, что происходит.

— Что думаете о том факте, что играли в России после начала конфликта?

— У меня было обязательство по действующему контракту. Кто знает, какие были бы последствия, если бы я его не выполнил? Передали бы они мою трансферную карту? Предстал бы я перед судом? Мы видели примеры экстремальных ситуаций. Я — хоккеист, мы пытались разорвать контракт, но безуспешно.

— Вы сами могли сделать что-то иначе?

— Нет. Обидно, что всё так получилось, но я был честен и ничего не скрывал.

— Что вы вынесли из случившегося?

— Что сейчас трудные времена. На ситуацию повлияли вещи, не связанные с хоккеем.

— Хотели бы в будущем ещё сыграть в Швеции?

— Конечно. Знаю ребят, которым очень нравилось в Швеции, я и сам хотел там играть. Это приятная страна с преданными болельщиками и хорошей культурой. Конечно, я открыт к этому в будущем. Сожалею, что всё так вышло.