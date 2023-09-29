Несмотря на поддержку родных трибун, уфимцы в очередной раз оказались неэффективны в атаке.

Плей-офф уже начался? «Салават» и «Магнитка» вымучили один гол за 60 минут

Матчи «Салавата Юлаева» и «Металлурга» в этом сезоне получаются особенно трогательными. В прошлый раз перед игрой восточных грандов провожали Родиона Амирова.

Теперь впервые в истории КХЛ оба соперника одновременно присоединились к акции проекта «Доброшрифт», помогающего детям с ДЦП. Эмблемы, буквы, цифры и другие рисунки для игровых джерси нарисовали ребята, борющиеся с этой болезнью.

«Магнитка» приехала в Уфу лидером Восточной конференции, но в последнее время дела у магнитогорцев идут под гору. Команда Андрея Разина последовательно уступила «Северстали», «Локомотиву» и «Куньлуню». Причём ярославцы победили с разницей в три шайбы, а череповчанам удался фееричный камбэк с 0:3 в первом периоде.

«Салават» на старте сезона чередует победы и поражения. Виктора Козлова с новой силой критикуют за слишком осторожную тактику, но в предыдущем матче уфимцев прорвало – они отгрузили «пятёрку» в ворота «Трактора».

Впрочем, двое суток спустя всё вернулось к исходному положению, и юлаевцы занялись своей привычной жертвой – ТВ-режиссёрами. Первый период встречи с «Металлургом» получился настолько бессодержательным, что телевизионщикам было нечего повторять в паузах.

Впервые повод вспомнить о воротах появился на экваторе периода, когда после столкновения с защитником «Салавата» Зоркиным они – нет, не сдвинулись – а уехали на несколько метров назад и вправо.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Чуть позже магнитогорцы получили большинство, не произвели ни одного момента, но всё же немного проснулись и на коротком отрезке значительно увеличили бросковую активность. «Салават» не поддержал темп и ушёл на перерыв всего с тремя бросками в створ. Детские рисунки оставили гораздо более эффектное впечатление, чем действия тех, на чьей форме они были вышиты.

Перерыв благотворно сказался на «Металлурге». Не раскачиваясь, гости устремились в нападение и там пытались найти своё счастье. Атаки «сталеваров» были витиеватыми и затяжными, однако всякая из них разбивалась о вратаря Александра Самонова.

В середине периода «Салавату» удалось перехватить контроль над шайбой, но, кажется, «Магнитка» полностью контролировала этот процесс, не допуская соперников на те участки площадки, откуда можно стабильно создавать голевые моменты. Хотя однажды «Металлург» всё-таки оступился: Евгений Тимкин получил шанс не только бросить, но и добить – поразить цель помешали щитки Загидулина.

Магнитогорцы закончили второй период и начали третий в расстановке 5 на 3 и снова не воспользовались численным преимуществом. Правда, как только составы уравнялись, Робин Пресс решился на мощнейший щелчок и не прогадал – 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Отпраздновав успех, «Металлург» применил тактику отката и лишь изредка прибегал к контрвыпадам. В сложный момент включились уфимские болельщики, но ни одна, даже самая забористая кричалка не смогла взбодрить «Салават». Во второй раз за 11 матчей башкирская команда покинула лёд без забитых голов.